Faith In Young Champions: a Hisense faz parceria com a UEFA Foundation para trazer o jogo bonito a crianças hospitalizadas

QINGDAO, China, 14 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Durante torneio da EURO 2024, a marca global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos Hisense e a UEFA Foundation lançaram em conjunto a "Faith in Young Champions" (Fé nos Jovens Campeões), uma iniciativa de bem-estar público. Robôs inovadores desenvolvidos pela Hisense permitiram a crianças hospitalizadas de 22 países conectarem-se virtualmente a 23 partidas da EURO 2024, realizando seus sonhos de participar do evento apesar de limitações físicas.

Minidocumentário Faith in Young Champions Iniciativa de Bem-Estar Faith in Young Champions (PRNewsfoto/Hisense Group)

Durante essa época, as crianças podem usar o robô para entrarem em áreas exclusivas, como a área de aquecimento, o vestiário ou a seção VIP, interagindo diretamente com seus jogadores ou times do coração, fazendo com que cada amante do futebol possa expressar a mais pura paixão do futebol ao vivo.

Como parte do seu compromisso em melhorar a vida das crianças, a Hisense quer alavancar a tecnologia voltada ao usuário e a responsabilidade social mundialmente. Para essa notável ocasião, a Hisense deu suporte à produtos comerciais de última geração, como monitores interativos a um hospital na África do Sul, levando as crianças a ter uma oportunidade enriquecedora de aprender como essa tecnologia funciona através de atividades interativas com a ajuda de voluntários. Os hospitais também podem usar a tecnologia em seu trabalho diário, em reuniões ou debates, tornando seu processo de trabalho mais eletrônico e conveniente.

"Aceitamos com prazer o painel digital, o qual ajuda muito compartilhar ideais e fazer brainstorming com o time de diretores, médicos e de gestão do hospital. Essa versão digital facilitará muito a vida." De acordo com o gerente do hospital.

A UEFA Foundation foi fundada em 2015 como uma organização de caridade regida pela lei suíça, com uma filosofia de longa data que se alinha aos conceitos de cuidados aos jovens e de responsabilidade social da Hisense. Durante os torneios da EURO 2024, os fãs também notaram o slogan "BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION" (porque toda criança é uma campeã) no painel de LED ao lado do campo, o que coincide perfeitamente com a proposta "Faith in Young Champions" convocada pela Hisense esse ano, tornando assim a colaboração mais possível.

Carine Nkoue, secretária geral da UEFA Foundation, disse, "Futebol é não apenas o esporte número um no mundo, como também uma grande plataforma para criar projetos solidários para os necessitados. Eu gostaria de incentivar todos vocês a juntarem-se às atividades da UEFA Foundation para crianças e tornarem-se apoiadores dessa iniciativa global. Com o apoio da Hisense e a solidariedade da família europeia de futebol, podemos alcançar ainda mais."

Envolver-se em tarefas de caridade e cumprir responsabilidades sociais empresariais têm sido um princípio basilar da cultura corporativa da Hisense. A empresa alocou recursos de forma proativa para iniciativas de bem-estar público com o conceito de ajudar a todos a curtirem cada momento da vida com tecnologia voltada ao usuário.

Graças a sua presença global em setores de diversidade, a Hisense está capacitada a assumir uma vasta gama de responsabilidades sociais para melhorar os padrões de saúde e educação em todo o mundo. A Hisense exporta ultrassom e outros equipamentos para mais de 20 países na Ásia, África Central, Oriental e Europa para atender a uma ampla quantidade de pessoas necessitadas. Os produtos de exibição comercial da Hisense também ganharam força no mercado de mais de 40 países, incluindo a Europa, os Estados Unidos e a região Ásia-Pacífico.

Por muitos anos, a Hisense participou ativamente em atividades de bem-estar público iniciadas por eventos esportivos mundiais. Dessa vez, a colaboração é uma inspiração espiritual de evoluir a campanha de RSE de um patrocínio de produto a algo além do tempo e espaço.

Olhando adiante, a Hisense e a UEFA Foundation continuarão trabalhando para avançar seus esforços filantrópicos e fornecer maiores benefícios a várias regiões ao redor do mundo ao alavancar seus recursos respectivos.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e tecnologia da informação inteligente. A Hisense ocupa o 2º lugar no ranking mundial de vendas de TVs e o 1º lugar entre as TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024, e agora opera em mais de 160 países.

