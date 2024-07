Dans le cadre de l'initiative « Faith In Young Champions », Hisense s'associe à la Fondation UEFA pour les enfants hospitalisés

QINGDAO, Chine, 14 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pendant l'EURO 2024, la marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public Hisense et la Fondation UEFA ont lancé conjointement l'initiative sociale « Faith In Young Champions ». Des robots innovants optimisés par Hisense ont permis à des enfants hospitalisés de 22 pays de suivre virtuellement à 23 matchs de l'EURO 2024, réalisant ainsi leur rêve d'assister à l'événement malgré des limitations physiques.

Pendant ces périodes, les enfants peuvent utiliser le robot pour accéder à des zones exclusives, telles que la zone d'échauffement, les vestiaires ou la section VIP, en dirigeant l'interaction avec leurs joueurs ou équipes préférés, de sorte que tout fan puisse exprimer la passion la plus pure du foot en direct.

Dans le cadre de son engagement à améliorer la vie des enfants, Hisense souhaite tirer parti de la technologie centrée sur l'utilisateur et de la responsabilité sociale dans le monde entier. Pour cette occasion, Hisense a fourni des produits de pointe tels que des écrans interactifs à un hôpital d'Afrique du Sud, et les enfants ont eu la possibilité d'apprendre comment cette technologie fonctionne grâce à des activités interactives avec le soutien de bénévoles. Les hôpitaux peuvent également l'utiliser dans leur travail quotidien, lors de réunions ou de discussions, ce qui rend leurs processus de travail plus électroniques et plus pratiques.

« Nous acceptons volontiers le tableau numérique, qui nous permettra d'échanger des idées et de réfléchir avec les directeurs, les médecins et les équipes de gestion de l'hôpital ; cette version numérique nous facilitera grandement la vie », déclare le directeur de l'hôpital.

La Fondation UEFA a été créée en 2015 en tant qu'organisme de bienfaisance régi par le droit suisse, avec une philosophie qui s'aligne sur les concepts de protection de la jeunesse et de responsabilité sociale de Hisense. Lors des tournois de l'EURO 2024, les fans ont également remarqué le slogan « BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION » sur le panneau LED au bord du terrain, qui coïncide parfaitement avec la proposition « Faith In Young Champions » soutenue par Hisense cette année, facilitant ainsi la collaboration.

Carine Nkoue, secrétaire générale de la Fondation UEFA, déclare : « Le football n'est pas seulement le sport numéro un dans le monde, c'est aussi une excellente plateforme pour créer des projets de solidarité pour ceux qui sont dans le besoin. J'aimerais vous encourager tous à participer aux activités de la Fondation UEFA pour les enfants et à soutenir cette initiative mondiale. Avec le soutien de Hisense et la solidarité de la famille foot en Europe, nous pouvons accomplir encore plus de choses. »

S'engager dans des actions caritatives et assumer la responsabilité sociale de l'entreprise est depuis longtemps une pierre angulaire de la culture d'entreprise de Hisense. L'entreprise a alloué de manière proactive des ressources à des initiatives de bien-être public dans le but d'aider chacun à profiter de chaque instant de la vie grâce à une technologie centrée sur l'utilisateur.

Grâce à sa présence mondiale dans les diverses industries, Hisense est en mesure d'assumer un large éventail de responsabilités sociales afin d'améliorer les normes en matière de soins de santé et d'éducation dans le monde entier. Hisense exporte des échographes et d'autres équipements dans plus de 20 pays d'Asie, d'Afrique centrale et orientale et d'Europe, afin de répondre aux besoins les plus divers. Les produits d'affichage commercial de Hisense ont également gagné du terrain dans plus de 40 pays, dont l'Europe, les États-Unis et la région Asie-Pacifique.

Depuis de nombreuses années, Hisense participe activement à des activités de bien-être public initiées par des événements sportifs de niveau international. Cette fois, la collaboration est une source d'inspiration spirituelle pour faire passer la campagne RSE du simple parrainage de produits à une démarche intemporelle.

Hisense et la Fondation UEFA continueront à travailler pour promouvoir leurs efforts philanthropiques et offrir de plus grands avantages à diverses régions du monde en tirant parti de leurs ressources respectives.

