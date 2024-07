Iniciativa Faith In Young Champions: Společnost Hisense navázala spolupráci s nadací UEFA Foundation, aby populární sport zprostředkovala také hospitalizovaným dětem

ČCHING-TAO, Čína, 15. července 2024 /PRNewswire/ -- Globální značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky Hisense a organizace UEFA Foundation v průběhu šampionátu EURO 2024 společně zahájily iniciativu „Faith In Young Champions" (Věříme v mladé šampiony), která se zaměřuje na širokou veřejnost. Inovativní roboti společnosti Hisense umožnili hospitalizovaným dětem z 22 zemí sledovat virtuální formou celkem 23 zápasů šampionátu EURO 2024. Těm se tak splnil jejich sen utkání navštívit, navzdory svým fyzickým omezením.

Faith In Young Champions Mini Documentary Faith In Young Champions Welfare Initiative

Během nich mohou děti prostřednictvím robota navštívit exkluzivní prostory, jako je rozcvičovací zóna, šatna nebo VIP sekce, a mít tak možnost přímé interakce se svými oblíbenými hráči nebo týmy. Svou vášeň pro fotbal a fotbalové zápasy tak může tímto způsobem vyjádřit každý fotbalový fanoušek.

V rámci svého závazku zlepšovat životy dětí společnost Hisense usiluje o využití technologií zaměřených na uživatele a o podporu společenské odpovědnosti po celém světě. Při této významné příležitosti společnost Hisense poskytla nemocnici v Jihoafrické republice nejmodernější komerční produkty, jako například interaktivní displeje, a děti tak měly výjimečnou příležitost se prostřednictvím interaktivních aktivit za pomoci dobrovolníků dozvědět, jak tyto technologie fungují. Nemocnice je také mohou využívat v každodenním provozu a během schůzek nebo diskusí, což jim umožní zvýšit úroveň využití elektroniky a zpříjemnit si pracovní procesy.

„Máme velkou radost, že můžeme přijmout dar digitální tabule, která nám velice usnadní sdílení nápadů a tvůrčí diskuse s vedením, lékaři či manažerskými týmy nemocnice. Digitální tabule nám velmi usnadní život," konstatoval ředitel nemocnice.

Nadace UEFA Foundation byla založena v roce 2015 jako charitativní organizace ve švýcarské jurisdikci, jejíž dlouhodobé cíle jsou v souladu s koncepcí péče o mládež a společenskou odpovědností společnosti Hisense. Během turnajů EURO 2024 si fanoušci všimli také sloganu „BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION" (Protože každé dítě je šampion) na LED tabuli na hřišti, který dokonale doplňuje iniciativu „Faith In Young Champions", kterou letos s cílem dalšího rozšíření spolupráce společnost Hisense oznámila.

Carine Nkoueová, generální tajemnice UEFA Foundation, prohlásila: „Fotbal je nejen nejpopulárnějším sportem na světě, ale představuje také skvělou platformu projektů solidarity pro ty, kteří potřebují pomoc. Ráda bych vás všechny vyzvala, abyste se zapojili do aktivit nadace UEFA Foundation pro děti a tuto celosvětovou iniciativu podpořili. S podporou společnosti Hisense a solidaritou evropské fotbalové rodiny můžeme dosáhnout ještě lepších výsledků."

Zapojení do charitativních aktivit a naplňování společenské odpovědnosti firem je již dlouho klíčovou součástí firemní kultury společnosti Hisense. Společnost aktivně vyčleňuje prostředky na iniciativy v oblasti veřejného blaha s cílem pomoci každému užít si každého okamžiku života za podpory technologií zaměřených na uživatele.

Díky svému globálnímu působení v oblasti diverzity má společnost Hisense možnost převzít širokou škálu společenské odpovědnosti za zlepšení standardů zdravotní péče a vzdělávání po celém světě. Společnost Hisense vyváží ultrazvukové přístroje a další zařízení do více než 20 zemí v Asii, ve střední a východní Africe i v Evropě, aby uspokojila jejich rozmanité potřeby. Komerční displeje společnosti Hisense se prosadily na trhu ve více než 40 zemích, včetně evropských zemí, Spojených států a asijsko-pacifického regionu.

Společnost Hisense se již mnoho let aktivně podílí na veřejně prospěšných aktivitách iniciovaných sportovními událostmi světové úrovně. Spolupráce je tentokrát duchovní inspirací, jak povýšit kampaň CSR z produktového sponzoringu na kampaň, která není ničím konkrétním omezena.

Společnost Hisense a nadace UEFA Foundation budou i nadále prostřednictvím svých specifických zdrojů pokračovat v úsilí o rozšiřování svých filantropických aktivit a poskytování větších výhod různým regionům po celém světě.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Portfolio společnosti Hisense zahrnuje multimediální produkty (se zaměřením na chytré televizory), domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie. Značka Hisense se v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a na 1. místě v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100", a působí nyní ve více než 160 zemích.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2460646/Faith_In_Young_Champions_Mini_Documentary.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460645/Faith_In_Young_Champions_Welfare_Initiative.jpg