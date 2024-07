Faith In Young Champions: Hisense prináša v spolupráci s nadáciou UEFA Foundation nádhernú hru hospitalizovaným deťom

QINGDAO, Čína, 14. júla 2024 /PRNewswire/ -- Počas turnaja EURO 2024 spustila globálna značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky Hisense spolu s UEFA Foundation verejnoprospešnú iniciatívu „Faith In Young Champions" (Viera v mladých šampiónov). Inovatívne roboty z dielne Hisense umožnili hospitalizovaným deťom z 22 krajín virtuálne sa prepojiť s 23 zápasmi EURO 2024, aby si splnili sen o účasti na podujatí napriek fyzickým obmedzeniam.

V tomto čase môžu deti prostredníctvom robota získať vstup do exkluzívnych priestorov, ako je zahrievacia zóna, šatňa alebo VIP sekcia, kde bude riadiť interakciu so svojimi milovanými hráčmi alebo tímami, takže každý milovník futbalu má príležitosť vyjadriť svoju vášeň pre tento šport.

V rámci svojho záväzku zlepšovať život detí chce Hisense celosvetovo využiť technológiu zameranú na používateľa a spoločenskú zodpovednosť. V rámci tejto pozoruhodnej príležitosti podporila spoločnosť Hisense nemocnicu v Južnej Afrike najmodernejšími komerčnými produktmi, ako sú interaktívne displeje pre a deti mali obohacujúcu príležitosť naučiť sa, ako táto technológia funguje prostredníctvom interaktívnych aktivít s pomocou dobrovoľníkov. Nemocnica to môže využiť aj vo svojej každodennej činnosti, na stretnutiach či konzíliách, čím sa pracovné procesy stanú elektronickejšími a pohodlnejšími.

„S radosťou sme prijali digitálnu tabuľu, ktorá nám výrazne uľahčí zdieľanie myšlienok a brainstormingu s riaditeľmi, lekármi a riadiacimi tímami nemocnice, táto digitálna verzia výrazne uľahčí život," uviedol riaditeľ nemocnice.

UEFA Foundation bola založená v roku 2015 ako charitatívna organizácia riadená podľa švajčiarskeho práva s dlhodobou filozofiou, ktorá je v súlade s koncepciami starostlivosti o mládež a sociálnej zodpovednosti Hisense. Počas turnajov EURO 2024 si fanúšikovia mohli všimnúť aj slogan „BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION" (PRETOŽE KAŽDÉ DIEŤA JE ŠAMPIÓN) na LED tabuli na okraji ihriska, ktorý sa dokonale zhoduje s tohtoročnou hlavnou myšlienkou Hisense, „Faith In Young Champions", vďaka čomu táto spolupráca môže dosiahnuť viac.

Carine Nkoue, generálna tajomníčka UEFA Foundation, povedala: „Futbal nie je len športom číslo jeden na svete, ale aj skvelou platformou na vytváranie projektov solidarity pre tých, ktorí to potrebujú. Chcela by som vás všetkých vyzvať, aby ste sa zapojili do aktivít UEFA Foundation pre deti a podporili túto globálnu iniciatívu. S podporou Hisense a solidaritou európskej futbalovej rodiny môžeme dosiahnuť ešte viac."

Zapájanie sa do charitatívnych aktivít a plnenie firemnej spoločenskej zodpovednosti je už dlho základným kameňom firemnej kultúry Hisense. Spoločnosť proaktívne prideľuje prostriedky na verejnoprospešné iniciatívy s koncepciou pomôcť každému vychutnať si každý okamih života pomocou technológie zameranej na používateľa.

Vďaka svojej globálnej pôsobnosti v rôznych odvetviach má spoločnosť Hisense potenciál zapojiť sa do širokej škály aktivít sociálnej zodpovednosti za zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti a vzdelávania na celom svete. Spoločnosť Hisense exportuje ultrazvukové a iné zariadenia do viac ako 20 krajín v Ázii, strednej a východnej Afrike a Európe, aby uspokojila rôznorodé potreby tam, kde je to nutné. Komerčné zobrazovacie produkty Hisense si získali podiel na trhu vo viac ako 40 krajinách vrátane Európy, Spojených štátov amerických a ázijsko-pacifického regiónu.

Hisense sa už mnoho rokov aktívne podieľa na verejnoprospešných aktivitách iniciovaných športovými podujatiami svetovej úrovne. Spolupráca je tentoraz duchovnou inšpiráciou pre povýšenie kampane CSR zo sponzorstva produktov za hranice času a priestoru.

Do budúcnosti budú Hisense a UEFA Foundation naďalej spolupracovať na rozširovaní svojich filantropických snáh a poskytovaní väčších výhod rôznym regiónom po celom svete s využívaním ich príslušných zdrojov.

O spoločnosti Hisense

Hisense je popredná svetová značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Jej činnosť zahŕňa multimediálne produkty (so zameraním na inteligentné televízory), domáce spotrebiče a inteligentné informačné technológie. Spoločnosť Hisense sa v roku 2023 a Q1 2024 globálne umiestnila na 2. mieste v dodávkach televízorov a na 1. mieste v 100-palcových televízoroch a aktuálne pôsobí vo viac ako 160 krajinách.

