Faith in Young Champions: Hisense se asocia con la Fundación UEFA para llevar este espléndido juego a los niños hospitalizados

QINGDAO, China, 14 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Durante el torneo EURO 2024, la marca mundial de electrodomésticos y de equipos electrónicos de consumo Hisense y la Fundación UEFA lanzaron de forma conjunta "Faith in Young Champions" (Fe en los jóvenes campeones), una iniciativa de beneficencia pública. Los innovadores robots activados mediante Hisense permitieron que niños hospitalizados de 22 países se conectaran virtualmente con 23 partidos de EURO 2024, haciendo realidad sus sueños de asistir al evento a pesar de sus limitaciones físicas.

Mini documental Faith in Young Children Iniciativa de beneficencia Faith in Young Children (PRNewsfoto/Hisense Group)

Durante estos periodos, los niños pueden hacer uso del robot para entrar en zonas exclusivas, como la zona de calentamiento, los vestidores o la sección VIP, para interactuar con sus queridos jugadores o equipos, para que todas las personas que aman el fútbol puedan expresar su más pura pasión por él, en vivo y de esta manera.

Como parte de su compromiso de mejorar las vidas de los niños, Hisense desea aprovechar la tecnología y la responsabilidad social centrada en los usuarios a nivel mundial. En esta sorprendente ocasión, Hisense respaldó los productos comerciales de vanguardia como las pantallas interactivas en un hospital de Sudáfrica, y los niños tuvieron la oportunidad enriquecedora de aprender de qué forma funciona esta tecnología mediante actividades interactivas con la ayuda de voluntarios. Asimismo, el hospital puede utilizar lo anterior en sus oficinas, reuniones o charlas diarias, convirtiendo su proceso de trabajo en una actividad más electrónica y cómoda.

"Con gusto aceptamos el tablero digital y este viajará una gran distancia para compartir ideas y hacer lluvias de ideas con los directores, doctores y equipos de administración del hospital; esta versión digital les facilitará mucho la vida". Conforme al administrador del hospital.

La Fundación UEFA se fundó en 2015 como organización de caridad regida por la ley suiza, con una filosofía histórica que se alinea con los conceptos de cuidado de los jóvenes y la responsabilidad social de Hisense. Durante los torneos de EURO 2024, los aficionados también pudieron ver el eslogan "BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION" (PORQUE TODOS LOS NIÑOS SON CAMPEONES) en el tablero LED en la parte del campo, que coincide perfectamente con la propuesta "Faith in Young Champions" que establece Hisense este año, y lo que también favorece la colaboración.

Carine Nkoue, secretaria general de la Fundación UEFA afirmó: "El fútbol no es solo el deporte número uno en el mundo, sino que también es una gran plataforma para la creación de proyectos de solidaridad para las personas necesitadas. Quisiera exhortar a todos ustedes a que participen en las actividades de la Fundación UEFA para los niños y a que apoyen esta iniciativa mundial. Con el apoyo de Hisense y la solidaridad de la familia del fútbol europeo, podemos lograr mucho más".

Participar en esfuerzos de caridad y cumplir con la responsabilidad social corporativa siempre han sido el fundamento de la cultura corporativa de Hisense. La empresa ha asignado recursos de manera proactiva a iniciativas de beneficencia pública con el concepto de ayudar a todos a disfrutar cada momento de la vida con tecnología centrada en los usuarios.

Gracias a su presencia mundial en las industrias de la diversidad, Hisense tiene la facultad de aceptar una amplia gama de responsabilidades sociales para mejorar la atención médica y las normas educativas a nivel mundial. Hisense exporta ultrasonido y otros equipos a más de 20 países de Asia, África Central y Oriental y Europa, para satisfacer a una amplia variedad de personas necesitadas. Las pantallas comerciales de Hisense también se han expandido en el mercado en más de 40 países, incluyendo Europa, Estados Unidos y la región Asia Pacífico.

Durante muchos años, Hisense ha participado activamente en actividades de beneficencia pública presentadas en eventos deportivos de clase mundial. Esta vez la colaboración es una inspiración espiritual para mejorar la campaña de responsabilidad social corporativa desde el patrocinio de productos hasta actividades que trascienden el tiempo y el espacio.

Con miras al futuro, Hisense y la Fundación UEFA seguirán mejorando sus esfuerzos filantrópicos para proporcionar mayores beneficios a diferentes regiones del mundo, aprovechando sus respectivos recursos.

Acerca de Hisense

Hisense en una marca líder mundial de electrodomésticos y de productos electrónicos de consumo. El negocio de Hisense abarca productos multimedia (con especial atención en los Smart TV), electrodomésticos e información inteligente de TI. Hisense ocupó el segundo puesto a nivel mundial en envíos de televisores de 100 pulgadas tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024, y actualmente opera en más de 160 países.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2460727/Faith_In_Young_Champions_Mini_Documentary.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2460728/Faith_In_Young_Champions_Welfare_Initiative.jpg

