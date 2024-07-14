В сотрудничестве с УЕФА Hisense делает футбол доступным для детей в больницах

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Hisense Group

Jul 14, 2024, 17:31 ET

Вера в юных чемпионов (Faith In Young Champions) – Hisense сотрудничает с Фондом УЕФА, чтобы сделать красивую игру доступной для детей в больницах

ЦИНДАО, Китай, 15 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время турнира Евро-2024 глобальный бренд бытовой техники и электроники Hisense и Фонд УЕФА совместно запустили благотворительную акцию «Вера в юных чемпионов» (Faith In Young Champions). Инновационные роботы на основе технологии Hisense позволили детям из 22 стран, находящимся в больницах, виртуально подключиться к 23 матчам Евро-2024, воплотив в жизнь свои мечты о посещении мероприятия, несмотря на физические ограничения.

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Faith In Young Champions Mini Documentary
Faith In Young Champions Mini Documentary
Faith In Young Champions Welfare Initiative
Faith In Young Champions Welfare Initiative

В течение этого времени дети могут использовать робота, чтобы получить доступ в эксклюзивные зоны, такие как зона разминки, раздевалка или VIP-секция, управляя взаимодействием со своими любимыми игроками или командами, чтобы каждая футбольная душа могла таким образом выразить всю свою страсть к живому футболу.

В рамках своей приверженности улучшению жизни детей Hisense стремится использовать ориентированные на пользователя технологии и проявлять социальную ответственность во всем мире. По этому знаменательному случаю Hisense предоставила самые современные коммерческие продукты, такие как интерактивные дисплеи, для больницы в Южной Африке, и у детей была возможность узнать, как работает эта технология на примере интерактивных мероприятий при помощи волонтеров. Кроме того, больница может использовать эти продукты в своем ежедневном работе для совещаний и обсуждений, делая рабочие процессы более электронными и удобными. 

«Мы с радостью принимаем цифровую доску, и она будет нам очень полезна для обмена идеями и мозгового штурма с директорами, врачами и управленческими командами больницы. Эта цифровая версия сделает нашу жизнь намного проще», – сказал директор больницы.

Фонд УЕФА был основан в 2015 году как благотворительная организация, управляемая в соответствии со швейцарским законодательством, с проверенной временем философией, которая согласуется с концепциями заботы о молодежи и социальной ответственности Hisense. Во время турниров Евро-2024 болельщики также заметили слоган «ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК - ЧЕМПИОН» (ECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION) на светодиодной доске на поле, который идеально согласуется с предложением «Вера в юных чемпионов», к которому призывает Hisense в этом году, что также способствует сотрудничеству.

Генеральный секретарь Фонда УЕФА Карин Нкуэ (Carine Nkoue) сказала: «Футбол – это не только спорт номер один в мире, но и отличная платформа для создания проектов солидарности для нуждающихся. Я хотела бы призвать всех вас присоединиться к мероприятиям Фонда УЕФА для детей и поддержать эту глобальную инициативу. При поддержке Hisense и солидарности европейской футбольной семьи мы можем достичь еще большего».

Участие в благотворительной деятельности и выполнение задач корпоративной социальной ответственности уже давно является краеугольным камнем корпоративной культуры Hisense. Компания активно выделяет ресурсы на благотворительные инициативы с концепцией помочь каждому наслаждаться каждым моментом жизни с помощью ориентированных на пользователя технологий.

Благодаря своему глобальному присутствию в различных отраслях промышленности, Hisense имеет возможность взять на себя широкий спектр социальных обязанностей по улучшению стандартов здравоохранения и образования во всем мире. Hisense экспортирует ультразвуковое и другое оборудование в более чем 20 стран Азии, Центральной и Восточной Африки и Европы, чтобы удовлетворить разнообразные потребности тех, кому они нужны. Коммерческие дисплеи Hisense также завоевали популярность на рынке в более чем 40 странах, включая Европу, Соединенные Штаты и Азиатско-Тихоокеанский регион.

На протяжении многих лет Hisense активно участвует в благотворительных мероприятиях, инициированных спортивными мероприятиями мирового уровня. На этот раз сотрудничество является духовным вдохновением для модернизации кампании в рамках социальной ответственности бизнеса от спонсорства продукта до выхода за рамки времени и пространства.

Заглядывая в будущее, Hisense и Фонд УЕФА будут продолжать работать над продвижением своих благотворительных усилий и предоставлением больших преимуществ различным регионам по всему миру, используя имеющиеся в их распоряжении ресурсы. 

О Hisense
Hisense – ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с акцентом на Smart-телевизоры), бытовые приборы и интеллектуальную IT-информацию. Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди телевизоров с диагональю 100" как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года, и в настоящее время работает более чем в 160 странах мира.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2460646/Faith_In_Young_Chლ_Mini_Documentary.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2460645/Faith_In_Young_Champions_Welfare_Initiative.jpg

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