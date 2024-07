Wiara w młodych mistrzów: Hisense współpracuje z Fundacją UEFA, aby przybliżyć fascynującą grę dzieciom przebywającym w szpitalach

QINGDAO, Chiny, 15 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas turnieju EURO 2024 globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej Hisense oraz Fundacja UEFA wspólnie uruchomiły inicjatywę pomocy społecznej pod nazwą „Wiara w młodych mistrzów" (Faith In Young Champions). Innowacyjne roboty zasilane przez Hisense umożliwiły hospitalizowanym dzieciom z 22 krajów wirtualny udział w 23 meczach EURO 2024, co pozwoliło spełnić ich marzenia o uczestnictwie w tym wydarzeniu pomimo ograniczeń fizycznych.

W czasie trwania rozgrywek dzieci mogły korzystać z robota, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych obszarów, takich jak strefa rozgrzewki, szatnia lub sekcja VIP, wchodząc w interakcję z ukochanymi graczami lub drużynami. W ten sposób każdy fan piłki nożnej miał szansę na żywo okazać swoją najczystszą pasję do tego sportu.

Hisense pragnie wykorzystywać technologię ukierunkowaną na użytkownika i odpowiedzialność społeczną na całym świecie w ramach swojego zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia dzieci. Z tej wyjątkowej okazji firma przekazała szpitalowi w RPA najnowocześniejsze produkty komercyjne, w tym interaktywne wyświetlacze, a dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak działa ta technologia poprzez interaktywne zajęcia z udziałem wolontariuszy. Ponadto szpitale mogą korzystać z tego rozwiązania w swoich codziennych pracach biurowych, podczas spotkań lub dyskusji, co zwiększa stopień cyfryzacji i ułatwia procesy robocze.

„Z wdzięcznością przyjmujemy cyfrową tablicę, która będzie bardzo przydatna przy dzieleniu się pomysłami i burzy mózgów z udziałem dyrektorów, lekarzy i zespołów zarządzających szpitalem. Cyfrowa wersja tablicy znacznie ułatwi nam życie" – mówi dyrektor szpitala.

Fundacja UEFA została założona w 2015 roku jako organizacja charytatywna działająca zgodnie ze szwajcarskim prawem. Jej wieloletnia filozofia wpisuje się w koncepcje wspierania młodzieży i odpowiedzialności społecznej firmy Hisense. Podczas turniejów EURO 2024 kibice mogli również dostrzec hasło: „Ponieważ każde dziecko jest mistrzem" (BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION) wyświetlane na tablicy LED po stronie boiska, co doskonale odzwierciedla zaproponowane przez Hisense tegoroczne motto: „Wiara w młodych mistrzów", leżące u podstaw nawiązanej współpracy.

Carine Nkoue, sekretarz generalny Fundacji UEFA, powiedziała: „Piłka nożna to nie tylko sport numer jeden na świecie, ale także wyśmienita platforma do tworzenia projektów solidarnościowych ukierunkowanych na potrzebujących. Chciałabym zachęcić wszystkich do przyłączenia się do działań Fundacji UEFA na rzecz dzieci i wsparcia tej globalnej inicjatywy. Dzięki wsparciu Hisense i solidarności europejskiej rodziny piłkarskiej możemy osiągnąć jeszcze więcej".

Angażowanie się w działania charytatywne i realizowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu to od dawna kamienie węgielne kultury korporacyjnej Hisense. Firma w sposób proaktywny przeznacza zasoby na inicjatywy z zakresu pomocy społecznej, pomagając każdemu cieszyć się chwilą dzięki technologii ukierunkowanej na użytkownika.

Dzięki swojej globalnej obecności w różnorodnych branżach firma Hisense jest zdolna podejmować szeroki zakres obowiązków społecznych w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej i jakości edukacji na całym świecie. Hisense eksportuje ultradźwięki i inny sprzęt do ponad 20 krajów w Azji, Afryce Środkowej i Wschodniej oraz Europie, aby zaspokoić różnorodne potrzeby. Komercyjne wyświetlacze Hisense również zyskały popularność w ponad 40 krajach, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku.

Od wielu lat Hisense aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz dobra publicznego, inicjowanych w ramach światowej klasy wydarzeń sportowych. Tym razem współpraca jest duchową inspiracją do ulepszenia kampanii społecznej odpowiedzialności biznesu – począwszy od sponsorowania produktu aż po wykraczanie poza czas i przestrzeń.

Patrząc w przyszłość, Hisense i Fundacja UEFA będą kontynuować współpracę w celu zintensyfikowania działań filantropijnych i zapewnienia większych korzyści różnym regionom na całym świecie poprzez wykorzystanie odpowiednich zasobów.

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej. Firma specjalizuje się w produktach multimedialnych (ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych telewizorów), urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100" zarówno w 2023 r., jak i w pierwszym kwartale 2024 r. Firma obecnie działa już w 160 państwach.

