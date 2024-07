"Faith In Young Champions": Hisense Berkolaborasi dengan UEFA Foundation untuk Mempersembahkan Tayangan Pertandingan Sepakbola bagi Anak-Anak yang Dirawat di Rumah Sakit

Selama inisiatif ini berlangsung, anak-anak bisa menggunakan robot tersebut untuk mengakses area-area eksklusif, seperti tempat pemain melakukan pemanasan, ruang loker, atau area VIP. Mereka juga dapat berinteraksi dengan pemain atau tim favoritnya. Lewat cara ini, setiap penggemar sepakbola menyaksikan pertandingan sepakbola secara langsung.

Sebagai komitmen meningkatkan kehidupan anak-anak, Hisense memanfaatkan teknologi yang berorientasi pada pengguna dan program tanggung jawab sosialnya. Pada momen yang luar biasa ini, Hisense mendukung produk komersial canggih, seperti layar interaktif di sebuah rumah sakit di Afrika Selatan. Hasilnya, anak-anak bisa mempelajari cara kerja teknologi melalui kegiatan interaktif dengan bantuan relawan. Di sisi lain, rumah sakit pun dapat memakai layar interaktif tersebut di ruang perkantoran, rapat atau diskusi, sehingga proses kerja menjadi lebih elektronis dan nyaman.

"Kami gembira memperoleh layar digital ini. Kami akan memakainya untuk membagikan ide dan membahas ide-ide bersama direktur, dokter, dan tim manajemen rumah sakit. Berkat layar digital ini, kehidupan kami menjadi jauh lebih mudah." Hal ini tertuang dalam keterangan yang disampaikan manajer rumah sakit tersebut.

UEFA Foundation berdiri pada 2015 sebagai lembaga amal yang diatur menurut undang-undang Swiss. Lembaga ini memiliki filosofi yang sejalan dengan konsep pembinaan generasi muda dan tanggung jawab Hisense. Selama turnamen EURO 2024 berlangsung, penggemar bisa menyaksikan slogan "BECAUSE EVERY CHILD IS A CHAMPION" pada layar LED di sisi lapangan sepakbola. Slogan ini sangat cocok dengan gagasan bertajuk "Faith In Young Champions" yang diusung Hisense tahun ini.

Carine Nkoue, Sekretaris Jenderal UEFA Foundation, berkata, "Sepakbola bukan hanya olahraga nomor satu di dunia, namun juga sarana terbaik untuk proyek-proyek solidaritas sosial yang membantu berbagai orang. Saya mengajak Anda agar bergabung dalam kegiatan UEFA Foundation demi kepentingan anak-anak, serta mendukung inisiatif global ini. Dengan dukungan Hisense dan solidaritas keluarga besar sepakbola Eropa, kita bisa membuat pencapaian yang lebih banyak."

Keterlibatan dalam kegiatan amal dan tanggung jawab sosial telah lama menjadi bagian dari budaya perusahaan Hisense. Lebih lagi, Hisense selalu aktif mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif-inisiatif kesejahteraan umum. Konsep yang diusung Hisense adalah membantu setiap orang agar dapat menikmati semua momen kehidupan lewat teknologi yang memprioritaskan pengguna.

Berkat jangkauan global di berbagai industri, Hisense mampu menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan standar layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh dunia. Hisense juga mengekspor peralatan ultrasonografi dan perangkat lain ke lebih dari 20 negara di Asia, Afrika Tengah, dan Afrika Timur, serta Eropa demi membantu berbagai orang. Produk layar reklame digital buatan Hisense juga telah disambut hangat di lebih dari 40 negara, termasuk Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Pasifik.

Selama bertahun-tahun, Hisense aktif terlibat dalam kegiatan inisiatif publik yang dirintis ajang olahraga kelas dunia. Kali ini, kolaborasi bersama UEFA Foundation melengkapi program CSR Hisense yang berawal dari kerja sama sponsor.

Ke depan, Hisense dan UEFA Foundation akan terus bekerja sama dalam aktivitas filantropi, serta mendatangkan manfaat yang lebih besar di beragam wilayah di seluruh dunia dengan mengandalkan sumber dayanya masing-masing.

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik yang terkemuka di dunia. Bisnis Hisense bergerak di segmen produk multimedia (berfokus pada Smart TV), perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar. Volume penjualan TV Hisense berada pada peringkat No.2 dunia, sedangkan volume penjualan TV 100 inci Hisense tercatat pada peringkat No.1 dunia pada periode 2023 dan Triwulan I-2024. Kini, Hisense beroperasi di lebih dari 160 negara.

