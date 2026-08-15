FALTAM 77 DIAS: 7 MARAVILHAS DAS CIDADES DO FUTURO INICIA CONTAGEM REGRESSIVA PARA A VOTAÇÃO

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O concurso 7 Wonders of Future Cities marca hoje a contagem regressiva de 77 dias para o início da votação global, que terá início em 31 de outubro de 2026, em www.7wondersfc.com. A data, também conhecida como Dia Mundial das Cidades, marcará o momento em que o público poderá começar a escolher entre as cidades e os projetos participantes que poderão ser historicamente reconhecidos como os principais representantes do futuro da vida urbana.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

Segundo Jean-Paul de la Fuente, presidente da campanha 7 Wonders of Future Cities, "A participação pública, a visibilidade global e o prestígio da nossa marca podem transformar a visão urbana numa causa compartilhada, e já estamos vendo isso no crescente interesse e envolvimento das cidades e dos projetos participantes em todo o mundo."

Chie Kobayashi, Gerente de Iniciativas Globais da Minato Mirai 21 em Yokohama, Japão, afirma: "Temos orgulho de contribuir com nossa experiência e visão para a criação de cidades do futuro sustentáveis e centradas nas pessoas por meio da iniciativa 7 Maravilhas das Cidades do Futuro."

Sabine Müller, presidente da aspern Seestadt em Viena, Áustria, afirma: "Aderimos à iniciativa 7 Maravilhas das Cidades do Futuro para estar ao lado de projetos urbanos de vanguarda mundial e compartilhar nossa visão de uma cidade inovadora, sustentável e habitável para muitas gerações futuras."

Jeremy Fasser, prefeito de Stellenbosch, na África do Sul, considera que a visão para o futuro da cidade no Corredor Adam Tas "consiste em criar bairros caminháveis, conectados, de uso misto e com diversidade de renda, onde casas, escolas, locais de trabalho, espaços públicos e oportunidades estejam ao alcance de todos - trata-se de construir uma cidade que conecte em vez de dividir".

Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, Brasil, afirma que participar "é uma oportunidade de mostrar ao mundo uma cidade que une planejamento, inovação, sustentabilidade e, acima de tudo, cuidado com as pessoas".

Służewiec, em Varsóvia, na Polônia, acredita que "participar da competição permitirá dar visibilidade ao trabalho realizado ao longo do processo de transformação e permitirá que outras cidades ao redor do mundo aprendam com o nosso exemplo".

Para a Konza Technopolis, localizada a sudeste de Nairóbi, no Quênia, e seu CEO, John Paul Okwiri, a participação na campanha oferece uma oportunidade de compartilhar a experiência do Quênia no desenvolvimento de uma cidade inteligente planejada especificamente para esse propósito.

O presidente da campanha 7 Maravilhas das Cidades do Futuro, Jean-Paul de la Fuente, resume o crescente impulso: "Faltando 77 dias para a votação, este é o momento para que as cidades e os projetos participantes construam uma base sólida de reconhecimento e apoio nos níveis local, nacional e internacional, o que certamente se tornará um ativo valioso quando a competição começar."

FONTE Global Platform Limited (New 7 Wonders)