CUENTA REGRESIVA: FALTAN 77 DÍAS PARA EL INICIO DE LA VOTACIÓN DE 7 WONDERS OF FUTURE CITIES

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- «7 Wonders of Future Cities» anuncia en el día de hoy que faltan 77 días para que comience la votación mundial en www.7wondersfc.com, el próximo 31 de octubre de 2026. Ese día, también conocido como el Día Mundial de las Ciudades, será el momento en el que el público podrá empezar a elegir entre las ciudades y los proyectos urbanísticos participantes, para que pasen a ser reconocidos históricamente como los principales representantes del futuro de la vida urbana.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

Según Jean-Paul de la Fuente, presidente de la campaña «Las 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro», «la participación ciudadana, la visibilidad mundial y el prestigio de nuestra reconocida marca pueden transformar la visión urbana en una causa común, y ya lo estamos viendo con el creciente interés y compromiso de las ciudades y proyectos participantes de todo el mundo».

Chie Kobayashi, directora de Iniciativas Globales de Minato Mirai 21 en Yokohama (Japón), afirma: «Estamos orgullosos de aportar nuestra experiencia y visión para la creación de ciudades del futuro sostenibles y centradas en las personas a través de la iniciativa "Las 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro"».

Sabine Müller, presidenta de aspern Seestadt en Viena (Austria), afirma: «Nos hemos sumado a la iniciativa "Las 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro" para situarnos al lado de los proyectos urbanísticos más destacados del mundo y compartir nuestra visión de una ciudad innovadora, sostenible y habitable para muchas generaciones futuras».

Jeremy Fasser, alcalde de Stellenbosch (Sudáfrica), considera que la visión de ciudad del futuro para el corredor Adam Tas «consiste en crear barrios caminables, conectados, de usos mixtos y con diversidad socioeconómica, donde las viviendas, escuelas, lugares de trabajo, espacios públicos y oportunidades estén al alcance de todos; se trata de construir una ciudad que conecte, en lugar de dividir».

Eduardo Pimentel, alcalde de Curitiba (Brasil), afirma que participar «es una oportunidad para mostrar al mundo una ciudad que combina planificación, innovación, sostenibilidad y, sobre todo, el bienestar de las personas».

Służewiec, en Varsovia (Polonia), considera que «participar en la competencia permitirá poner en valor el trabajo realizado durante el proceso de transformación y contribuirá a que otras ciudades alrededor del mundo aprendan de nuestro ejemplo"».

En el caso de Konza Technopolis, ubicada al sureste de Nairobi (Kenia), su director general, John Paul Okwiri, considera que la participación en la campaña representa una oportunidad para compartir con una audiencia global la experiencia de Kenia en el desarrollo de una ciudad inteligente diseñada específicamente para tal fin.

El presidente de la campaña «7 Maravillas de las Ciudades del Futuro», Jean-Paul de la Fuente, resume este creciente impulso: «Con 77 días por delante para el inicio de la votación, este es el momento para que las ciudades y proyectos participantes generen una sólida base de reconocimiento y apoyo a nivel local, nacional e internacional, que sin duda se convertirá en un activo de gran valor cuando comience la competencia».

FUENTE Global Platform Limited (New 7 Wonders)