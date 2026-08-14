Faltan 77 días: Se acerca la votación para las 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro

DUBÁI, EAU, 15 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- «7 Wonders of Future Cities» anuncia en el día de hoy que faltan 77 días para que comience la votación mundial en www.7wondersfc.com, el próximo 31 de octubre de 2026. Ese día, también conocido como el Día Mundial de las Ciudades, será el momento en el que el público podrá empezar a elegir entre las ciudades y los proyectos urbanísticos participantes, para que pasen a ser reconocidos históricamente como los principales representantes del futuro de la vida urbana.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

Según indicó Jean-Paul de la Fuente, presidente de la campaña "Las 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro": "La participación ciudadana, la visibilidad global y el prestigio de nuestra marca reconocida pueden transformar la visión urbana en una causa compartida, y ya lo estamos viendo con el creciente interés y compromiso de las ciudades y proyectos participantes de todo el mundo»."

Chie Kobayashi, directora de Iniciativas Globales de Minato Mirai 21 en Yokohama (Japón), afirma: «Estamos orgullosos de aportar nuestra experiencia y visión para la creación de ciudades del futuro sostenibles y centradas en las personas a través de la iniciativa "Las 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro"».

Sabine Müller, presidenta de aspern Seestadt en Viena, Austria, declaró: "Nos unimos a la iniciativa de las '7 Maravillas de las Ciudades del Futuro' para estar a la altura de los proyectos urbanísticos líderes a nivel mundial y compartir nuestra visión de una ciudad innovadora, sostenible y habitable para muchas generaciones futuras".

Jeremy Fasser, alcalde de Stellenbosch, Sudáfrica, considera que la visión de futuro para el corredor Adam Tas "se trata de crear barrios transitables, conectados, de uso mixto y con diferentes niveles de ingresos, donde las viviendas, las escuelas, los lugares de trabajo, los espacios públicos y las oportunidades estén al alcance de la mano; se trata de construir una ciudad que conecte en lugar de dividir".

Eduardo Pimentel, alcalde de Curitiba, Brasil, explicó que participar "es una oportunidad para mostrarle al mundo una ciudad que combina planificación, innovación, sostenibilidad y, sobre todo, el bienestar de las personas".

Służewiec, residente en Varsovia, Polonia, cree que "participar en la competición pondrá de relieve el trabajo realizado en el proceso de transformación y permitirá que otras ciudades del mundo aprendan de nuestro ejemplo".

Para Konza Technopolis, una empresa participante ubicada al sureste de Nairobi, Kenia, su consejero delegado, John Paul Okwiri, cree que la participación en la campaña proporciona una oportunidad para compartir con una audiencia global la experiencia de Kenia en el desarrollo de una ciudad inteligente diseñada específicamente para tal fin.

Jean-Paul de la Fuente, presidente de la campaña "7 Maravillas de las Ciudades del Futuro", resumió el creciente impulso: "A falta de 77 días para la votación, ahora es el momento para que las ciudades y los proyectos participantes construyan bases sólidas de reconocimiento y apoyo a nivel local, nacional e internacional, lo que sin duda se convertirá en un valioso activo cuando comience la competición".