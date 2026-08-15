77 HARI LAGI: 7 KEAJAIBAN BANDAR MASA DEPAN DIKIRA SEBAGAI PERMULAAN PENGUNDIAN

DUBAI, UAE, 15 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- 7 Keajaiban Bandar Masa Depan hari ini menandakan 77 hari sehingga pengundian global bermula di www.7wondersfc.com pada 31 Oktober 2026. Hari itu, yang juga dikenali sebagai Hari Bandar Sedunia, akan menjadi hari di mana orang ramai boleh mula memilih antara bandar dan pembangunan yang mengambil bahagian, untuk diiktiraf secara sejarah sebagai wakil utama masa depan kehidupan bandar.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

Menurut Jean-Paul de la Fuente, Pengerusi kempen 7 Keajaiban Bandar Masa Depan, "Penyertaan awam, keterlihatan global dan status jenama kami yang diiktiraf dapat mengubah visi bandar menjadi matlamat bersama, dan kami sudah melihat ini dengan penglibatan motivasi dari bandar-bandar yang mengambil bahagian dan pembangunan dari seluruh dunia."

Chie Kobayashi, Pengurus Inisiatif Global untuk Minato Mirai 21 di Yokohama, Jepun, berkata "Kami berbangga dapat menyumbang pengalaman dan visi kami untuk mewujudkan bandar-bandar masa depan yang mampan dan berfokus kepada rakyat melalui inisiatif 7 Keajaiban Bandar Masa Depan."

Sabine Müller, Pengerusi aspern Seestadt di Vienna, Austria, berkata: "Kami menyertai inisiatif 7 Keajaiban Bandar Masa Depan untuk berdiri bersama pembangunan bandar terkemuka di dunia, untuk berkongsi visi kami tentang bandar yang inovatif, mampan dan boleh didiami untuk banyak generasi akan datang."

Jeremy Fasser, Datuk Bandar Stellenbosch, Afrika Selatan, menganggap bahawa wawasan bandar masa depan untuk Adam Tas Corridor "adalah tentang mewujudkan kejiranan yang boleh dilalui dengan berjalan kaki, bersambung, bercampur dan berpendapatan bercampur di mana rumah, sekolah, tempat kerja, ruang awam dan peluang mudah dicapai - tentang membina bandar yang menghubungkan dan bukannya membahagi."

Eduardo Pimentel, Datuk Bandar Curitiba, Brazil, berkata penyertaan "adalah peluang untuk menunjukkan kepada dunia sebuah bandar yang menggabungkan perancangan, inovasi, kemampanan dan, yang paling penting, penjagaan manusia."

Służewiec, di Warsaw, Poland, percaya bahawa "menyertai pertandingan ini akan menyerlahkan kerja yang dimasukkan ke dalam proses transformasi dan membolehkan bandar-bandar lain di seluruh dunia belajar daripada contoh kita."

Bagi peserta Konza Technopolis, tenggara Nairobi, Kenya, Ketua Pegawai Eksekutifnya John Paul Okwiri percaya bahawa penyertaan dalam kempen ini memberi peluang untuk berkongsi pengalaman Kenya dalam membangunkan bandar pintar yang dibina khas dengan khalayak global.

7 Pengerusi kempen Wonders of Future Cities Jean-Paul de la Fuente meringkaskan momentum yang semakin meningkat: "Dengan 77 hari lagi untuk mengundi, sekarang adalah masa untuk bandar dan pembangunan yang mengambil bahagian dapat membina asas kesedaran dan sokongan yang kuat di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa, dan itu pasti akan menjadi aset berharga apabila pertandingan berlangsung."