尚餘 77 天：7 WONDERS OF FUTURE CITIES 投票活動開始倒數
新聞提供者Global Platform Limited (New 7 Wonders)
15 8月, 2026, 08:00 CST
阿聯酋杜拜2026年8月15日 /美通社/ -- 7 Wonders of Future Cities（未來城市七大奇觀）今日宣佈，全球投票將於 77 天後，即 2026 年 10 月 31 日在 www.7wondersfc.com 網站上正式展開。當天亦是「世界城市日」，屆時公眾將可從參與的城市和發展項目中，選出他們心目中最能代表未來都市生活的典範，賦予其歷史性的認可。
7 Wonders of Future Cities 活動主席 Jean-Paul de la Fuente 表示：「公眾參與、全球曝光度，以及我們備受認可的品牌地位，能將都市願景轉化為一項共同的使命。我們已從世界各地參與城市和發展項目的積極投入中，見證了這一點。」
日本橫濱「港未來21」的全球計劃經理 Chie Kobayashi 說：「我們很榮幸能透過 7 Wonders of Future Cities 這個平台，分享我們在創建可持續、以人為本的未來城市方面的經驗與願景。」
奧地利維也納 Aspern Seestadt 主席 Sabine Müller 表示：「我們加入 7 Wonders of Future Cities，是希望能與全球頂尖的城市發展項目並駕齊驅，分享我們為未來世代打造一個創新、可持續、宜居城市的願景。」
南非斯泰倫博斯市市長 Jeremy Fasser 認為，Adam Tas Corridor 的未來城市願景，在於「創建一個適宜步行、互聯互通、混合用途及混合收入的社區。在這裏，住宅、學校、工作場所、公共空間和各種機會都近在咫尺，以建立旨在聯繫而非分隔彼此的城市。」
巴西庫里奇巴市市長 Eduardo Pimentel 表示，參與這次活動「是向世界展示我們如何結合城市規劃、創新、可持續發展，以及人文關懷的絕佳機會。」
波蘭華沙的 Służewiec 區相信，「參與競選能突顯我們在轉型過程中付出的努力，並讓世界其他城市借鑑我們的經驗。」
對於肯亞奈羅比東南部的參與項目 Konza Technopolis 科技城，其行政總裁 John Paul Okwiri 認為，參與這次活動提供了機會，能與全球觀眾分享肯亞在發展目標導向的智慧城市方面的經驗。
7 Wonders of Future Cities 活動主席 Jean-Paul de la Fuente 總結這股日益增長的趨勢時說：「距離投票尚餘 77 天，現在正是各參與城市和發展項目在本地、全國以至國際層面，建立穩固認知度和支持基礎的黃金時機。當競選正式展開時，這些肯定會成為寶貴的資產。」
SOURCE Global Platform Limited (New 7 Wonders)
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