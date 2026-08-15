尚餘 77 天：7 WONDERS OF FUTURE CITIES 投票活動開始倒數

日本橫濱「港未來21」的全球計劃經理 Chie Kobayashi 說：「我們很榮幸能透過 7 Wonders of Future Cities 這個平台，分享我們在創建可持續、以人為本的未來城市方面的經驗與願景。」

奧地利維也納 Aspern Seestadt 主席 Sabine Müller 表示：「我們加入 7 Wonders of Future Cities，是希望能與全球頂尖的城市發展項目並駕齊驅，分享我們為未來世代打造一個創新、可持續、宜居城市的願景。」

南非斯泰倫博斯市市長 Jeremy Fasser 認為，Adam Tas Corridor 的未來城市願景，在於「創建一個適宜步行、互聯互通、混合用途及混合收入的社區。在這裏，住宅、學校、工作場所、公共空間和各種機會都近在咫尺，以建立旨在聯繫而非分隔彼此的城市。」

巴西庫里奇巴市市長 Eduardo Pimentel 表示，參與這次活動「是向世界展示我們如何結合城市規劃、創新、可持續發展，以及人文關懷的絕佳機會。」

波蘭華沙的 Służewiec 區相信，「參與競選能突顯我們在轉型過程中付出的努力，並讓世界其他城市借鑑我們的經驗。」

對於肯亞奈羅比東南部的參與項目 Konza Technopolis 科技城，其行政總裁 John Paul Okwiri 認為，參與這次活動提供了機會，能與全球觀眾分享肯亞在發展目標導向的智慧城市方面的經驗。

7 Wonders of Future Cities 活動主席 Jean-Paul de la Fuente 總結這股日益增長的趨勢時說：「距離投票尚餘 77 天，現在正是各參與城市和發展項目在本地、全國以至國際層面，建立穩固認知度和支持基礎的黃金時機。當競選正式展開時，這些肯定會成為寶貴的資產。」

SOURCE Global Platform Limited (New 7 Wonders)