ENCORE 77 JOURS : « 7 WONDERS OF FUTURE CITIES » COMPTE À REBOURD JUSQU'AU DÉBUT DU VOTE

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 août 2026 /PRNewswire/ -- « 7 Wonders of Future Cities » annonce aujourd'hui qu'il reste 77 jours avant le début du vote mondial sur www.7wondersfc.com , prévu le 31 octobre 2026. Cette journée, également connue sous le nom de « Journée mondiale des villes », sera l'occasion pour le grand public de commencer à choisir parmi les villes et les projets participants ceux qui seront reconnus dans l'histoire comme les principaux représentants de l'avenir de la vie urbaine.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

Selon Jean-Paul de la Fuente, président de la campagne « Les 7 merveilles des villes du futur », « la participation du public, la visibilité mondiale et le rayonnement de notre marque reconnue peuvent transformer la vision urbaine en une cause commune, et nous le constatons déjà à travers l'engagement motivant des villes participantes et des projets menés aux quatre coins du monde. »

Chie Kobayashi, responsable des initiatives internationales pour Minato Mirai 21 à Yokohama, au Japon, déclare : « Nous sommes fiers d'apporter notre expérience et notre vision pour créer les villes durables de demain, centrées sur l'humain, dans le cadre de l'initiative " Les 7 merveilles des villes du futur ". »

Sabine Müller, présidente d'aspern Seestadt à Vienne, en Autriche, déclare : « Nous avons rejoint l'initiative « 7 Wonders of Future Cities » afin de nous associer à des projets d'aménagement urbain de premier plan à l'échelle mondiale et de partager notre vision d'une ville innovante, durable et agréable à vivre pour les nombreuses générations à venir. »

Jeremy Fasser, maire de Stellenbosch, en Afrique du Sud, estime que la vision d'avenir pour le corridor Adam Tas « consiste à créer des quartiers piétonniers, interconnectés, à usage mixte et à revenus mixtes, où les logements, les écoles, les lieux de travail, les espaces publics et les opportunités sont facilement accessibles — il s'agit de construire une ville qui relie plutôt que de diviser ».

Eduardo Pimentel, maire de Curitiba, au Brésil, estime que cette participation « est l'occasion de montrer au monde entier une ville qui allie urbanisme, innovation, développement durable et, surtout, souci du bien-être des habitants ».

La ville de Służewiec, à Varsovie, en Pologne, estime que « la participation à ce concours mettra en valeur le travail accompli dans le cadre du processus de transformation et permettra à d'autres villes du monde entier de s'inspirer de notre exemple ».

Pour Konza Technopolis, située au sud-est de Nairobi, au Kenya, et qui participe à cette campagne, son PDG, John Paul Okwiri, estime que cette participation offre l'occasion de partager avec un public international l'expérience du Kenya en matière de développement d'une ville intelligente conçue dès le départ à cet effet.

Jean-Paul de la Fuente, président de la campagne « 7 Wonders of Future Cities », résume ainsi cette dynamique croissante : « À 77 jours de la fin du vote, le moment est venu pour les villes et les projets participants de jeter des bases solides en matière de notoriété et de soutien aux niveaux local, national et international, ce qui constituera sans aucun doute un atout précieux lorsque le concours battra son plein. »