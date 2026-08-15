CÒN 77 NGÀY NỮA: 7 KỲ QUAN CỦA CÁC THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI ĐẾM NGƯỢC TỚI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU CUỘC BÌNH CHỌN

DUBAI, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày, 15 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Chiến dịch 7 Kỳ Quan của các Thành Phố Tương Lai hôm nay đánh dấu cột mốc 77 ngày trước khi cuộc bình chọn toàn cầu bắt đầu trên trang web www.7wondersfc.com vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ngày này, trùng với Ngày Thành Phố Thế Giới, sẽ là thời điểm công chúng có thể bắt đầu bình chọn trong số các thành phố và dự án phát triển tham gia, nhằm tôn vinh các đại diện tiêu biểu mang tính lịch sử cho tương lai của đời sống đô thị.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

Theo ông Jean-Paul de la Fuente, Chủ Tịch chiến dịch 7 Kỳ Quan của Các Thành Phố Tương Lai: "Sự tham gia của công chúng, tầm ảnh hưởng toàn cầu cùng uy tín từ thương hiệu đã được công nhận của chúng tôi có thể biến tầm nhìn đô thị thành một sứ mệnh chung. Chúng tôi đã thấy rõ điều này qua sự hưởng ứng đầy tích cực từ các thành phố và dự án phát triển tham gia trên toàn thế giới".

Bà Chie Kobayashi, Giám Đốc Các Sáng Kiến Toàn Cầu của Minato Mirai 21 tại Yokohama, Nhật Bản, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp kinh nghiệm và tầm nhìn của mình nhằm tạo dựng những thành phố tương lai bền vững, lấy con người làm trung tâm thông qua sáng kiến 7 Kỳ Quan của Các Thành Phố Tương Lai".

Bà Sabine Müller, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của aspern Seestadt tại Vienna, Áo, cho biết: "Chúng tôi tham gia sáng kiến 7 Kỳ Quan của Các Thành Phố Tương Lai để sát cánh cùng những dự án phát triển đô thị hàng đầu thế giới, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về một thành phố đổi mới, bền vững và đáng sống cho nhiều thế hệ tương lai".

Ông Jeremy Fasser, Thị Trưởng Stellenbosch, Nam Phi, nhận định rằng tầm nhìn thành phố tương lai đối với Hành Lang Adam Tas "là tạo ra các khu dân cư thân thiện với người đi bộ, có tính kết nối cao, đa chức năng và phù hợp với nhiều mức thu nhập—nơi nhà ở, trường học, nơi làm việc, không gian công cộng và cơ hội đều ở trong tầm tay. Đội ngũ muốn hướng tới việc xây dựng một thành phố gắn kết thay vì chia rẽ".

Ông Eduardo Pimentel, Thị Trưởng Curitiba, Brazil, cho biết việc tham gia "là cơ hội để giới thiệu với thế giới về một thành phố kết hợp hài hòa giữa quy hoạch, đổi mới, tính bền vững và trên hết là sự quan tâm dành cho con người".

Đại diện khu vực Służewiec tại Warsaw, Ba Lan, tin rằng "việc tham gia cuộc thi sẽ làm nổi bật những nỗ lực trong quá trình chuyển đổi, đồng thời giúp các thành phố khác trên thế giới học hỏi từ mô hình của chúng tôi".

Đối với dự án tham gia Konza Technopolis ở phía đông nam Nairobi, Kenya, Giám Đốc Điều Hành John Paul Okwiri tin rằng việc tham gia chiến dịch mang lại cơ hội chia sẻ với bạn bè quốc tế về kinh nghiệm của Kenya trong việc phát triển một thành phố thông minh được quy hoạch bài bản.

Tóm lược về đà phát triển ngày càng lớn mạnh này, Chủ Tịch chiến dịch 7 Kỳ Quan của Các Thành Phố Tương lai, ông Jean-Paul de la Fuente, nhấn mạnh: "Chỉ còn 77 ngày nữa là đến cuộc bình chọn, đây là thời điểm vàng để các thành phố và dự án phát triển tham gia xây dựng nền tảng vững chắc về mức độ nhận biết cũng như sự ủng hộ ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế. Đó chắc chắn sẽ là lợi thế vô giá khi cuộc thi chính thức chính thức diễn ra".

SOURCE Global Platform Limited (New 7 Wonders)