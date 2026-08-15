بقيَ 77 يومًا: حملة 7 WONDERS OF FUTURE CITIES تبدأ العدّ التنازلي لبدء التصويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت 7 Wonders of Future Cities اليوم عن تبقّي 77 يومًا على بدء التصويت العالمي في 31 أكتوبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني www.7wondersfc.com. يُعرف هذا اليوم أيضًا باسم اليوم العالمي للمدن، وسيتمكن الجمهور خلاله من البدء في الاختيار بين المدن والمشروعات المشاركة، لتنال اعترافًا تاريخيًا بوصفها أبرز نماذج لمستقبل الحياة الحضرية.

7 Wonders of Future Cities: 77 days to start of voting

قال Jean-Paul de la Fuente، رئيس حملة 7 Wonders of Future Cities: "إن مشاركة الجمهور، والظهور العالمي، والمكانة التي تتمتع بها علامتنا التجارية المعترف بها، يمكن أن تحوّل الرؤية الحضرية إلى قضية مشتركة، ونحن نشهد ذلك بالفعل من خلال التفاعل المشجِّع من المدن والمشروعات المشاركة من مختلف أنحاء العالم".

وقالت Chie Kobayashi، مديرة المبادرات العالمية لمنطقة ميناتو ميراي 21 في يوكوهاما باليابان: "نفخر بالمساهمة بخبراتنا ورؤيتنا في إنشاء مدن مستقبلية مستدامة تتمحور حول الإنسان، من خلال مبادرة 7 Wonders of Future Cities".

وقالت Sabine Müller، رئيسة مشروع aspern Seestadt في فيينا، بالنمسا: "انضممنا إلى مبادرة 7 Wonders of Future Cities للوقوف إلى جانب أبرز مشروعات التطوير الحضري الرائدة عالميًا، ومشاركة رؤيتنا لمدينة مبتكرة ومستدامة وصالحة للعيش لأجيال عديدة مقبلة".

يرى Jeremy Fasser، عمدة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، أن رؤية مدينة المستقبل لمشروع ممر Adam Tas "تتمحور حول إنشاء أحياء للمشي، ومترابطة، ومتعددة الاستخدامات، ومتنوعة من حيث مستويات الدخل، بحيث تكون المنازل والمدارس وأماكن العمل والمساحات العامة والفرص في متناول الجميع بسهولة - أي بناء مدينة تربط بين الناس بدلًا من أن تفرقهم".

وقال Eduardo Pimentel، عمدة كوريتيبا في البرازيل، إن المشاركة "تمثل فرصة لإظهار مدينةٍ للعالم تجمع بين التخطيط والابتكار والاستدامة، وقبل كل شيء، الاهتمام بالإنسان".

يرى القائمون على مشروع Służewiec في وارسو، بولندا، أن "المشاركة في المسابقة ستسلط الضوء على الجهود المبذولة في عملية التحول، وستتيح لمدن أخرى حول العالم الاستفادة من تجربتنا والتعلم منها".

وفي المشروع المشارك Konza Technopolis، الواقع جنوب شرق نيروبي في كينيا، يرى رئيسُه التنفيذي John Paul Okwiri أن المشاركة في الحملة تتيح فرصة لمشاركة تجربة كينيا في تطوير مدينة ذكية أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض مع جمهور عالمي.

لخّص Jean-Paul de la Fuente، رئيس حملة 7 Wonders of Future Cities الزخم المتنامي قائلًا: "مع تبقي 77 يومًا على بدء التصويت، حان الوقت لتبنيَ المدن والمشروعات المشارِكة قاعدةً قويةً من الوعي والدعم على المستويات المحلية والوطنية والدولية، والتي ستتحول بلا شك إلى أُصول قيّمة عند انطلاق المسابقة".