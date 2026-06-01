Fee Brothers lança Fat Wash solúvel em água, viabilizando coquetéis salgados em grande escala

Estreia nos EUA em 1º de junho, com disponibilidade internacional neste outono

ROCHESTER, N.Y., 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Fee Brothers, empresa familiar de aromas na quinta geração, está lançando uma linha inédita de Fat Washes solúveis em água que tornam os coquetéis salgados mais rápidos, consistentes e fáceis de preparar em bares. A linha estreia em três sabores — bacon, pato assado e manteiga queimada —, oferecendo aos bartenders uma maneira simples e de longa vida útil de adicionar profundidade, aroma e uma textura aveludada na boca, sem o processo tradicional de fat washing.

A Fee Brothers, empresa familiar de aromas na quinta geração, está lançando uma linha inédita de Fat Washes solúveis em água.

"Nosso amor por coquetéis salgados nos fez experimentar o fat washing em casa", disse Jon Spacher, presidente e CEO da Fee Brothers. "Assim que conseguimos criar uma versão solúvel em água com o mesmo sabor e textura na boca, compartilhar foi uma decisão óbvia."

O fat washing é usado há muito tempo para adicionar riqueza e complexidade aos coquetéis, mas o método exige horas ou dias de infusão, espaço no freezer, filtragem e perda de produto. O Fee Brothers Fat Wash elimina essas barreiras, preservando o sabor e a textura que os bartenders esperam. A linha solúvel em água integra-se perfeitamente aos coquetéis, sem aspecto oleoso ou separação de fases. Alguns lances adicionam corpo e robustez, proporcionando uma sensação luxuosa na boca.

Com o aumento da popularidade dos coquetéis salgados, os bares buscam maneiras de oferecer esses sabores sem desacelerar o serviço ou aumentar a mão de obra. A Fee Brothers desenvolveu o Fat Wash para ajudar os estabelecimentos a introduzir coquetéis salgados em ambientes de alto volume, mantendo a consistência entre turnos e diferentes unidades.

"Um verdadeiro divisor de águas", disse Matt Green, fundador e operador da Aqua Vitae. "Oferece eficiência total sem nenhuma bagunça."

A eficiência operacional foi o foco central durante o desenvolvimento. Esta inovação ajuda a reduzir os custos de ingredientes e preparação, ao mesmo tempo que oferece uma oportunidade para aumentar as margens, eliminando a necessidade de fazer o fat wash em uma garrafa inteira de destilado. Ao eliminar a preparação que exige muita mão de obra, o Fee Brothers Fat Wash ajuda os operadores a protegerem suas margens e a introduzirem coquetéis salgados de forma mais confiável. Isso dá aos bares uma maneira de elevar a experiência do cliente sem aumentar a sobrecarga no trabalho de apoio.

Os três sabores estarão disponíveis em garrafas de 150 ml com bico dosador. A linha não contém glúten e foi formulada para dar estabilidade ao sabor. Quando armazenado corretamente, o Fat Wash tem uma vida útil recomendada de três anos a partir da data de fabricação.

A estreia nos EUA ocorre em 1º de junho, com uma disponibilidade mais ampla por meio de distribuidores e revendedores on-line selecionados a seguir. O lançamento na União Europeia ocorrerá em outubro na Bar Convent Berlin, onde a Fee Brothers antecipa um forte interesse de bares de coquetéis artesanais e estabelecimentos de alto volume.

Sobre a Fee Brothers

Fundada em 1864, em Rochester, Nova York, a Fee Brothers é uma empresa familiar na quinta geração que produz bitters premium, águas botânicas, mixes, salmouras e xaropes cordiais. Com a confiança de bartenders em todo o mundo, a Fee Brothers combina habilidade artesanal, consistência e inovação para elevar a arte da coquetelaria. Saiba mais em feebrothers.com e acesse o kit de imprensa.

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FONTE Fee Brothers