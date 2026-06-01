Fee Brothers wprowadza rozpuszczalny w wodzie preparat „fat wash", umożliwiający produkcję wytrawnych koktajli na większą skalę

Debiut w USA 1 czerwca, na świecie jesienią tego roku

ROCHESTER, N.Y., 1 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Fee Brothers, rodzinna firma prowadzona przez piąte pokolenie, specjalizująca się w aromatach, wprowadza pierwszą w swoim rodzaju linię rozpuszczalnych w wodzie preparatów do infuzji koktajli tłuszczem („fat wash"), które sprawiają, że wytrawne koktajle są szybsze w przygotowaniu, bardziej powtarzalne i łatwiejsze do wprowadzenia w barach. Linia debiutuje w trzech smakach - bekon, pieczona kaczka i palone masło - dając barmanom prosty, stabilny w przechowywaniu sposób na dodanie głębi, aromatu i jedwabistej faktury bez polegania na tradycyjnym procesie fat washingu.

Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

„Nasza miłość do wytrawnych koktajli sprawiła, że zajęliśmy się fat washingiem w domu - powiedział prezes i dyrektor generalny Fee Brothers. - Gdy udało nam się opracować wersję rozpuszczalną w wodzie o tym samym smaku i odczuciu w ustach, podzielenie się nią ze światem było oczywistą decyzją".

Fat washing od dawna jest stosowany do nadawania koktajlom bogactwa i złożoności, jednak metoda ta wymaga godzin lub dni infuzji, miejsca w zamrażarce i filtrowania oraz może wiązać się z utratą produktu. Fat Wash firmy Fee Brothers eliminuje te bariery, jednocześnie zachowując smak i teksturę, których oczekują barmani. Linia rozpuszczalna w wodzie łączy się płynnie z koktajlami, nie pozostawia wrażenia oleistości i nie powoduje rozwarstwiania. Kilka kropel dodaje koktajlowi ciężaru i pełni, zapewniając luksusowe odczucie w ustach.

Wraz ze wzrostem popularności koktajli wytrawnych, bary szukają sposobów na oferowanie takich smaków bez spowalniania pracy i zwiększania nakładu pracy. Fee Brothers opracowało Fat Wash, aby pomóc podmiotom wprowadzającym wytrawne koktajle w miejscach o dużej liczbie zamówień, przy jednoczesnym zachowaniu spójności niezależnie od barmanów na zmianie i lokalizacji.

„Absolutny przełom - powiedział Matt Green, założyciel i operator Aqua Vitae. - To czysta wydajność bez żadnego bałaganu".

Efektywność operacyjna była kluczowym celem podczas prac nad produktem. Innowacja pomaga obniżyć koszty składników i przygotowania, jednocześnie dając możliwość zwiększenia marż poprzez eliminację potrzeby fat washingu całej butelki alkoholu. Dzięki wyeliminowaniu pracochłonnego przygotowania Fee Brothers Fat Wash pomaga podmiotom chronić marże i wprowadzać wytrawne koktajle w bardziej niezawodny sposób. Daje to barom możliwość podniesienia jakości doświadczenia gościa bez dodatkowego obciążenia zaplecza.

Wszystkie trzy smaki będą dostępne w 5-uncjowych butelkach z kroplomierzem. Linia jest bezglutenowa i opracowana z myślą o stabilności smaku. Przy odpowiednim przechowywaniu Fat Wash ma zalecany okres przydatności do trzech lat od daty produkcji.

Debiut w USA nastąpi 1 czerwca, a szersza dostępność poprzez dystrybutorów i wybrane sklepy internetowe pojawi się później. Start w Unii Europejskiej odbędzie się w październiku podczas Bar Convent Berlin, gdzie Fee Brothers spodziewa się dużego zainteresowania ze strony barów koktajlowych i lokali o dużym wolumenie.

Założona w 1864 roku firma Fee Brothers to rodzinna firma prowadzona przez piąte pokolenie, z siedzibą w Rochester w stanie Nowy Jork, produkująca wysokiej jakości bittersy, wody roślinne, mieszanki, solanki i syropy z naturalnymi aromatami. Ciesząca się zaufaniem barmanów na całym świecie firma Fee Brothers łączy rzemiosło, spójność i innowacyjność, wynosząc na wyżyny sztukę tworzenia napojów. Dowiedz się więcej na feebrothers.com i zobacz materiały prasowe.

