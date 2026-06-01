Fee Brothers uvádzajú na trh vo vode rozpustný Fat Wash, ktorý umožňuje výrobu slaných koktailov vo veľkom merítku
News provided byFee Brothers
Jun 01, 2026, 16:29 ET
Debut v USA 1. júna, medzinárodná dostupnosť už na jeseň
ROCHESTER, N.Y., 1. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Fee Brothers, rodinný výrobca príchutí už piatej generácie, uvádza na trh prvý rad prísad na infúzovanie tukom rozpustných vo vode Fat Wash, vďaka ktorým sa budú slané koktaily v baroch pripravovať rýchlejšie, konzistentnejšie a jednoduchšie. Rad debutuje v troch príchutiach – slanina, pečená kačica a opečené maslo. Barmani tak získajú jednoduchý a dobre skladovateľný spôsob, ako dodať nápojom hĺbku, arómu a zamatovú chuť bez tradičného procesu infúzovania pomocou tuku.
„Naša láska k slaným koktailom nás priviedla k tomu, že sme doma skúšali mnoho spôsobov infúzovania tukom," povedal Jon Spacher, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Fee Brothers. „Keď sme prišli na verziu rozpustnú vo vode, ale s rovnakou chuťou a pocitom v ústach, bolo jasné, že sa o to musíme podeliť."
Infúzovanie tukom sa už dlho používa na zvýšenie plnosti a komplexnosti zložitosť koktailov, lenže táto metóda si vyžaduje hodiny alebo dni lúhovania, mrazničku, cedenie a vedie k stratám produktu. Produkt Fat Wash od Fee Brothers odstraňuje tieto bariéry a zároveň zachováva chuť a textúru, ktorú barmani očakávajú. Vo vode rozpustná línia sa plynulo vmieša do koktailov bez olejovitosti či separácie. Pár kvapiek dodá váhu a plnosť, čím vytvára luxusný pocit v ústach.
Keďže slané koktaily sú stále populárnejšie, bary hľadajú spôsoby, ako tieto príchute ponúkať bez spomalenia obsluhy alebo navýšenia pracovnej sily. Spoločnosť Fee Brothers vyvinula Fat Wash, aby pomohla prevádzkarom zavádzať slané koktaily vo vysokoobjemových prostrediach a zároveň zachovať konzistentnosť v každej pracovnej zmene aj lokalite.
„Je to totálna revolúcia," povedal Matt Green, zakladateľ a prevádzkovateľ Aqua Vitae. „Ponúka čistú efektivitu bez neporiadku."
Prevádzková efektívnosť bola počas vývoja kľúčovým záujmom. Táto inovácia pomáha znižovať náklady na ingrediencie a prípravu a zároveň poskytuje príležitosť na zvýšenie marží elimináciou potreby infúzovať tukom celú fľašu liehoviny. Elimináciou prácnej prípravy pomáha Fat Wash od Fee Brothers prevádzkovateľom chrániť zisky a pripravovať slané koktaily spoľahlivejšie. Barom to umožňuje poskytnúť hosťom lepší zážitok bez toho, aby museli vynakladať zvýšenú námahu v zákulisí.
Všetky tri príchute budú dostupné v 5-oz (150 ml) fľaštičkách s dávkovacím uzáverom. Tento rad je bezlepkový a je vyvinutý pre stabilitu chuti. Pri správnom skladovaní má Fat Wash odporúčanú trvanlivosť tri roky od dátumu výroby.
Premiéra v USA bude 1. júna, pričom širšia dostupnosť bude nasledovať prostredníctvom distribútorov a vybraných online predajcov. V Európskej únii sa produkty predstavia v októbri na veľtrhu Bar Convent Berlin, kde Fee Brothers očakáva silný záujem zo strany remeselných koktailových barov a podnikov s vysokou návštevnosťou.
O spoločnosti Fee Brothers
Fee Brothers je rodinná firma piatej generácie založená v roku 1864 so sídlom v Rochesteri v štáte New York. Vyrába prémiové horké nápoje, bylinkové vody, zmesi, nálevy a sirupy. Značka Fee Brothers, ktorej dôverujú barmani po celom svete, kombinuje remeselné spracovanie, dôslednosť a inovácie, aby pozdvihla umenie výroby nápojov na vyššiu úroveň. Viac informácií nájdete na stránke feebrothers.com a môžete si pozrieť balík pre médiá.
Ak máte záujem o rozhovor a ďalšie informácie, kontaktujte:
Jenny Stockdale
t. (562) 343-3604
[email protected]
feebrothers.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2989213/Fee_Brothers_FatWash_1.jpg
Share this article