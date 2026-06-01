Fee Brothers запускает водорастворимый фэт-вош, открывая вкусные коктейли в масштабе

News provided by

Fee Brothers

Jun 01, 2026, 16:33 ET

Дебют в США 1 июня, доступно во всем мире этой осенью

РОЧЕСТЕР, штат Нью-Йорк, 1 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Fee Brothers, семейный дом вкуса пятого поколения, запускает первый в своем роде водорастворимый фэт-вош, который позволяет барам делать пикантные коктейли быстрее, последовательнее и проще. Линейка дебютирует в трех вкусах — бекон, жареная утка и коричневое масло, что дает барменам простой и стабильный способ добавить глубину, аромат и бархатистость во рту без традиционного процесса фэт-вошинга.

Continue Reading
Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.
Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

«Наша любовь к пикантным коктейлям заставила нас заниматься фэт-вошингом дома, — сказал Джон Спахер (Jon Spacher), президент и главный исполнительный директор Fee Brothers. — Как только мы изобрели водорастворимую версию с тем же вкусом и ощущением во рту, поделиться ею было легко».

Фэт-вошинг уже давно используется для придания коктейлям насыщенности и сложности, но этот метод требует нескольких часов или дней настаивания, морозильной камеры, процеживания и потери продукта. Фэт-вош Fee Brothers устраняет эти барьеры, сохраняя при этом вкус и текстуру, которых ожидают бармены. Водорастворимая линия легко интегрируется в коктейли без жирности или разделения. Несколько граммов добавляют вес и округлость, создавая ощущение роскоши во рту.

Поскольку пикантные коктейли продолжают расти в популярности, бары ищут способы предложить эти вкусы без замедления обслуживания или увеличения рабочей силы. Компания Fee Brothers разработала фэт-вош, чтобы помочь операторам внедрять пикантные коктейли в больших объемах, сохраняя при этом согласованность между сменами и местоположениями.

«Революционное решение, — сказал Мэтт Грин (Matt Green), основатель и оператор Aqua Vitae. — Оно обеспечивает чистую эффективность без беспорядка».

Операционная эффективность была основным направлением во время разработки. Это нововведение помогает снизить затраты на ингредиенты и приготовление, а также дает возможность увеличить маржу, устраняя необходимость в фэт-вошинге целой бутылки напитка. Устраняя трудоемкую подготовку, фэт-вош Fee Brothers помогает операторам защитить маржу и более надежно вводить пикантные коктейли. Это дает барам возможность повысить комфорт гостей без рабочего напряжения.

Все три вкуса будут доступны в 5-унциевых бутылках с дозатором. Линия не содержит глютена и разработана для стабильности вкуса. При правильном хранении фэт-вош имеет рекомендуемый срок годности три года с даты изготовления.

Дебют в США состоится 1 июня, с более широкой доступностью через дистрибьюторов и отдельные интернет-магазины. Запуск в Европейском Союзе состоится в октябре в Bar Convent Berlin, где Fee Brothers ожидает большой интерес со стороны крафтовых коктейль-баров и крупных заведений.

О Fee Brothers 

Основанная в 1864 году компания Fee Brothers является семейной компанией пятого поколения, базирующейся в Рочестере, штат Нью-Йорк, которая производит премиальные биттеры, растительные воды, смеси, рассолы и кордиалы. Компания Fee Brothers, которой доверяют бармены по всему миру, сочетает в себе мастерство, последовательность и инновации, чтобы поднять искусство приготовления напитков на новый уровень. Узнайте больше на feebrothers.com и просмотрите медиа-кит.

Для интервью и получения дополнительной информации обращайтесь:
Дженни Стокдейл (Jenny Stockdale)
тел. (562) 343-3604
[email protected]
feebrothers.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2989213/Fee_Brothers_FatWash_1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Fee Brothers bringt wasserlösliches Fat Wash auf den Markt und ermöglicht damit die Zubereitung herzhafter Cocktails in großem Maßstab

Fee Brothers, das in fünfter Generation in Familienbesitz befindliche Aromenhaus, bringt die erste Produktlinie von wasserlöslichen Fat Washes auf...
Fee Brothers uvádzajú na trh vo vode rozpustný Fat Wash, ktorý umožňuje výrobu slaných koktailov vo veľkom merítku

Fee Brothers uvádzajú na trh vo vode rozpustný Fat Wash, ktorý umožňuje výrobu slaných koktailov vo veľkom merítku

Debut v USA 1. júna, medzinárodná dostupnosť už na jeseň ROCHESTER, N.Y., 1. jún 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Fee Brothers, rodinný výrobca...
More Releases From This Source

Explore

Retail

Retail

Beverages

Beverages

Beers, Wines and Spirits

Beers, Wines and Spirits

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics