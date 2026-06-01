Fee Brothers запускает водорастворимый фэт-вош, открывая вкусные коктейли в масштабе

РОЧЕСТЕР, штат Нью-Йорк, 1 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Fee Brothers, семейный дом вкуса пятого поколения, запускает первый в своем роде водорастворимый фэт-вош, который позволяет барам делать пикантные коктейли быстрее, последовательнее и проще. Линейка дебютирует в трех вкусах — бекон, жареная утка и коричневое масло, что дает барменам простой и стабильный способ добавить глубину, аромат и бархатистость во рту без традиционного процесса фэт-вошинга.

Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

«Наша любовь к пикантным коктейлям заставила нас заниматься фэт-вошингом дома, — сказал Джон Спахер (Jon Spacher), президент и главный исполнительный директор Fee Brothers. — Как только мы изобрели водорастворимую версию с тем же вкусом и ощущением во рту, поделиться ею было легко».

Фэт-вошинг уже давно используется для придания коктейлям насыщенности и сложности, но этот метод требует нескольких часов или дней настаивания, морозильной камеры, процеживания и потери продукта. Фэт-вош Fee Brothers устраняет эти барьеры, сохраняя при этом вкус и текстуру, которых ожидают бармены. Водорастворимая линия легко интегрируется в коктейли без жирности или разделения. Несколько граммов добавляют вес и округлость, создавая ощущение роскоши во рту.

Поскольку пикантные коктейли продолжают расти в популярности, бары ищут способы предложить эти вкусы без замедления обслуживания или увеличения рабочей силы. Компания Fee Brothers разработала фэт-вош, чтобы помочь операторам внедрять пикантные коктейли в больших объемах, сохраняя при этом согласованность между сменами и местоположениями.

«Революционное решение, — сказал Мэтт Грин (Matt Green), основатель и оператор Aqua Vitae. — Оно обеспечивает чистую эффективность без беспорядка».

Операционная эффективность была основным направлением во время разработки. Это нововведение помогает снизить затраты на ингредиенты и приготовление, а также дает возможность увеличить маржу, устраняя необходимость в фэт-вошинге целой бутылки напитка. Устраняя трудоемкую подготовку, фэт-вош Fee Brothers помогает операторам защитить маржу и более надежно вводить пикантные коктейли. Это дает барам возможность повысить комфорт гостей без рабочего напряжения.

Все три вкуса будут доступны в 5-унциевых бутылках с дозатором. Линия не содержит глютена и разработана для стабильности вкуса. При правильном хранении фэт-вош имеет рекомендуемый срок годности три года с даты изготовления.

Дебют в США состоится 1 июня, с более широкой доступностью через дистрибьюторов и отдельные интернет-магазины. Запуск в Европейском Союзе состоится в октябре в Bar Convent Berlin, где Fee Brothers ожидает большой интерес со стороны крафтовых коктейль-баров и крупных заведений.

О Fee Brothers

Основанная в 1864 году компания Fee Brothers является семейной компанией пятого поколения, базирующейся в Рочестере, штат Нью-Йорк, которая производит премиальные биттеры, растительные воды, смеси, рассолы и кордиалы. Компания Fee Brothers, которой доверяют бармены по всему миру, сочетает в себе мастерство, последовательность и инновации, чтобы поднять искусство приготовления напитков на новый уровень. Узнайте больше на feebrothers.com и просмотрите медиа-кит.

