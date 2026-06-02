Fee Brothersが水溶性ファットウォッシュを発売し、本格的なカクテルを大規模に提供可能に

6月1日に米国で発売開始、今秋より世界各国で順次発売

ニューヨーク州ロチェスター, 2026年6月2日 /PRNewswire/ -- Fee Brothersは5代続く家族経営のフレーバーハウスで、セイボリーカクテルをより早く、より安定的に、より簡単にバーで提供できるようにする水溶性ファットウォッシュの世界初の製品ラインを発売します。ベーコン、ローストダック、ブラウニングバターの3種類のフレーバーでデビューし、バーテンダーは、従来のファットウォッシングの工程を経ることなく、深み、香り、ベルベットのような口当たり を加えるシンプルで保存可能な方法を手に入れることができます。

「塩気のあるカクテルが大好きだった私たちは、自宅でファットウォッシングを試してみました」と、Fee Brothersの社長兼最高経営責任者（CEO）であるJon Spacherは述べています。「同じ風味と口当たりを持つ水溶性タイプの開発に成功した時点で、迷うことなくこれを世に送り出そうと決意しました。」

Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

「ファットウォッシング」は、カクテルにコクと深みを加えるために古くから用いられてきましたが、この方法には抽出に数時間から数日かかるほか、冷凍庫のスペースの問題や濾過作業、そして原料のロスが生じることになります。Fee Brothersのファットウォッシュは、バーテンダーが求める風味と口当たりを損なうことなく、そうした障壁を取り除きます。この水溶性シリーズは、油っぽさや分離感なく、カクテルに自然に溶け込みます。ほんの数滴加えるだけでコクとまろやかさが生まれ、贅沢な口当たりが楽しめます。

セイボリーカクテルの人気が高まり続けるなか、バーでは、サービスの遅延や人件費の増加を招くことなく、こうした味わいを提供する方法を探しています。Fee Brothersは、忙しい環境下でもシフトや店舗を問わず一貫した品質を維持しつつ、塩味の効いたカクテルを提供できるよう、「ファットウォッシュ」を開発しました。

「これはまさにゲーム・チェンジャーです」と、Aqua Vitaeの創設者兼経営者であるMatt Green氏は述べています。「混乱を招くことなく、純粋な効率性を実現します。」

開発にあたっては、業務効率が重視されました。この技術革新は、原料コストと仕込みコストを削減すると同時に、スピリッツのボトル全体をファットウォッシュする必要性をなくすことで利幅を拡大する機会を提供します。Fee Brothersのファットウォッシュは、手間のかかる下ごしらえを省くことで、飲食店経営者がマージンを守り、セイボリーカクテルをより確実に提供できるようサポートします。これにより、バーは店側の負担を増やすことなく、ゲストの体験を向上させることができます。

3つのフレーバーすべて、5オンスのダッシャーボトルで販売されます。本製品はグルテンフリーであり、風味の安定性を考慮して配合されています。適切に保管された場合のファットウォッシュの推奨保存期間は、製造日から3年間です。

米国での発売は6月1日です。その後、販売代理店や一部のオンライン小売店を通じて広く販売される予定です。 欧州連合（EU）での発売は10月にベルリンで開催される「Bar Convent Berlin」で行われ、 Fee Brothersはクラフトカクテルバーや集客力の高い店舗から大きな関心が寄せられると見込んでいます。

Fee Brothersについて

1864年創業のFee Brothersは、ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置く5代にわたり続いている家族経営の会社であり、プレミアム・ビター、ボタニカル・ウォーター、ミックス、ブライン、コーディアル・シロップを製造しています。世界中のバーテンダーから信頼されているFee Brothersは、クラフトマンシップ、一貫性、イノベーションを融合させることで、ドリンク作りの芸術を高めています。詳しくはfeebrothers.comおよび「メディアキットを見る」をご覧ください。

取材および詳細については、こちらまでお問い合わせください。 Jenny Stockdale

p.(562) 343-3604

[email protected]

feebrothers.com

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2989213/Fee_Brothers_FatWash_1.jpg

SOURCE Fee Brothers