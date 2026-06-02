Fee Brothers Ra Mắt Sản Phẩm Fat Wash Hòa Tan Trong Nước, Mở Ra Tiềm Năng Pha Chế Các Loại Cocktail Mặn Ở Quy Mô Lớn

Ra mắt tại Mỹ vào ngày 1 tháng 6 và sẽ có mặt trên thị trường quốc tế vào mùa thu năm nay

ROCHESTER, N.Y., ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Fee Brothers, công ty hương liệu gia đình đã trải qua năm thế hệ, đang cho ra mắt dòng sản phẩm Fat Wash hòa tan trong nước đầu tiên trên thị trường giúp pha chế các loại cocktail mặn nhanh hơn, đồng đều hơn và dễ dàng hơn cho các quầy bar. Dòng sản phẩm này ra mắt với ba hương vị—thịt xông khói, vịt quay và bơ nâu—mang đến cho các bartender một cách đơn giản, dễ bảo quản để tăng chiều sâu hương vị, mùi thơm và cảm giác mượt mà trong miệng mà không cần đến quy trình fat-washing truyền thống.

Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

"Niềm yêu thích cocktail mặn đã khiến chúng tôi phải fat washing cho cocktail ngay cả ở nhà", Jon Spacher, chủ tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Fee Brothers cho biết. "Ngay khi chúng tôi tạo ra được phiên bản hòa tan trong nước nhưng vẫn giữ nguyên hương vị và cảm giác khi uống, việc đưa sản phẩm ra thị trường là quyết định rất dễ dàng".

Phương pháp fat washing từ lâu đã được sử dụng để tăng độ béo và hương vị phức tạp cho cocktail, nhưng phương pháp này đòi hỏi hàng giờ hoặc nhiều ngày ngâm ủ, cần không gian cấp đông, công đoạn lọc và gây hao hụt nguyên liệu. Fat Wash của Fee Brothers loại bỏ những rào cản đó nhưng vẫn giữ được hương vị và kết cấu mà các bartender mong muốn. Dòng sản phẩm tan trong nước này hòa quyện hoàn hảo vào các loại cocktail mà không gây cảm giác dầu mỡ hay làm tách lớp. Chỉ với vài giọt là đã có thể tăng độ đậm đà và tròn vị, mang lại cảm giác sang trọng khi thưởng thức.

Khi các loại cocktail mặn ngày càng trở nên phổ biến, các quầy bar đang tìm cách cung cấp những lựa chọn hương vị này mà không làm chậm tốc độ phục vụ hay tăng thêm công sức pha chế. Fee Brothers đã phát triển sản phẩm Fat Wash này nhằm giúp các đơn vị vận hành đưa cocktail mặn vào những môi trường phục vụ có lượng khách lớn, đồng thời vẫn duy trì được độ đồng đều giữa các ca làm việc và các địa điểm khác nhau.

"Đây thực sự là một bước ngoặt lớn", Matt Green, nhà sáng lập và điều hành Aqua Vitae cho biết. "Sản phẩm này mang lại hiệu quả tối ưu mà không làm xáo trộn thành phẩm".

Hiệu quả vận hành là trọng tâm cốt lõi trong quá trình phát triển sản phẩm này. Cải tiến này giúp giảm chi phí nguyên liệu và khâu chuẩn bị, đồng thời tạo cơ hội tăng biên lợi nhuận nhờ loại bỏ nhu cầu phải fat wash cả một chai rượu mạnh. Thông qua việc loại bỏ các công đoạn chuẩn bị tốn nhiều công sức, Fat Wash của Fee Brothers giúp các đơn vị vận hành bảo toàn biên lợi nhuận và cung cấp các loại cocktail mặn một cách ổn định hơn. Sản phẩm này giúp các quầy bar nâng tầm trải nghiệm khách hàng mà không làm tăng áp lực cho khu vực hậu cần của quầy bar.

Cả ba hương vị đều sẽ được cung cấp trong chai rót có định lượng dung tích 5 oz. Dòng sản phẩm này không chứa gluten và được phát triển với công thức giúp giữ được hương vị lâu dài. Nếu được bảo quản đúng cách, Fat Wash có thời hạn sử dụng khuyến nghị là ba năm kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm sẽ ra mắt tại Mỹ vào ngày 1 tháng 6, sau đó sẽ được phân phối rộng rãi hơn thông qua các nhà phân phối và một số nhà bán lẻ trực tuyến chọn lọc. Sản phẩm sẽ ra mắt tại Liên Minh Châu Âu vào tháng 10 tại Bar Convent Berlin, nơi Fee Brothers kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ các quầy bar cocktail thủ công và các địa điểm có lượng khách lớn.

Giới thiệu về Fee Brothers

Được thành lập vào năm 1864, Fee Brothers là công ty gia đình đã trải qua năm thế hệ, có trụ sở tại Rochester, New York, chuyên sản xuất tinh chất tạo vị đắng loại cao cấp, nước hương thảo mộc, hỗn hợp pha chế, nước muối ngâm và siro đặc. Được các bartender trên toàn thế giới tin dùng, Fee Brothers kết hợp giữa tay nghề thủ công, tính đồng đều và đổi mới để nâng tầm nghệ thuật pha chế đồ uống. Tìm hiểu thêm tại feebrothers.com và xem bộ tài liệu truyền thông.

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Jenny Stockdale

số điện thoại (562) 343-3604

[email protected]

feebrothers.com

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SOURCE Fee Brothers