피 브라더스, 수용성 Fat Wash 출시로 대규모 세이버리 칵테일 대량 제조 시대 열어

6월 1일 미국에서 첫 출시, 올가을 해외 시장 출시 예정

로체스터, 뉴욕, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 5대째 이어져 온 가족 경영 향미 전문 기업 피 브라더스(Fee Brothers)가 바에서 세이버리 칵테일(savory cocktails)을 더 빠르고 일관되며 간편하게 제조할 수 있도록 지원하는 최초의 수용성 Fat Wash 라인을 출시한다. 이번 라인은 베이컨, 구운 오리, 브라운 버터 등 세 가지 맛으로 첫선을 보이며, 바텐더들이 기존 팻 워싱(fat washing) 과정을 거치지 않고도 깊은 풍미와 향, 벨벳처럼 부드러운 질감을 더할 수 있는 간편하고 상온 보관이 가능한 솔루션을 제공한다.

피 브라더스의 존 스패처(Jon Spacher) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "세이버리 칵테일을 좋아해 집에서 직접 팻 워싱을 해왔다"며 "동일한 맛과 질감을 구현하는 수용성 버전을 개발한 뒤 이를 공유하는 것은 자연스러운 결정이었다"고 말했다.

Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

팻 워싱은 칵테일에 풍부함과 복합미를 더하는 기법으로 오랫동안 사용되어 왔지만, 이 방식은 몇 시간에서 며칠에 이르는 주입 시간, 냉동 공간, 거르기 과정, 제품 손실을 수반한다. 피 브라더스 Fat Wash는 바텐더들이 기대하는 맛과 질감을 유지하면서 이러한 장벽을 제거한다. 이 수용성 라인은 기름지거나 분리되는 현상 없이 칵테일에 자연스럽게 녹아든다. 몇 방울만 넣어도 무게감과 부드러움이 더해져 고급스러운 식감을 선사한다.

세이버리 칵테일 인기가 계속 높아지면서, 바들은 서비스 속도를 늦추거나 인건비를 늘리지 않고도 이러한 맛을 제공할 방법을 찾고 있다. 피 브라더스는 운영자가 대량 제조 환경에서도 세이버리 칵테일을 선보일 수 있도록 지원하는 동시에 교대 근무자와 매장별로 일관성을 유지할 수 있도록 Fat Wash를 개발했다.

아쿠아 비태(Aqua Vitae)의 설립자인 맷 그린(Matt Green) 운영자는 "그야말로 판도를 바꾸는 제품"이라며 "전혀 번거롭지 않으면서 순수한 효율성을 제공한다"고 말했다.

운영 효율성은 개발 과정의 핵심 초점이었다. 이번 혁신 제품은 증류주 한 병 전체를 팻 워싱할 필요를 제거해 재료비와 준비 비용을 줄이는 동시에 수익률을 높일 기회를 제공한다. 피 브라더스 Fat Wash는 노동력이 많이 필요한 사전 준비 과정을 제거함으로써 운영자가 수익성을 보호하고 세이버리 칵테일을 더 안정적으로 선보일 수 있도록 지원한다. 또한 바가 주방의 부담을 늘리지 않으면서 고객 경험을 향상할 수 있는 방법을 제공한다.

세 가지 맛은 모두 5온스 대시 캡 병으로 출시된다. 이 라인은 글루텐 프리 제품이며 풍미 안정성을 고려해 제조됐다. 적절히 보관할 경우 Fat Wash의 권장 유통기한은 제조일로부터 3년이다.

미국 출시는 6월 1일이며, 이후 유통업체와 일부 온라인 소매업체를 통해 더 폭넓게 공급될 예정이다. 유럽연합 출시는 10월 베를린 바 컨벤트(Bar Convent Berlin)에서 진행될 예정으로, 피 브라더스는 크래프트 칵테일 바와 대량 제조 업장에서 높은 관심을 보일 것으로 기대하고 있다.

피 브라더스 소개

1864년 설립된 피 브라더스는 뉴욕 로체스터에 본사를 둔 5대째 이어져 오는 가족 경영 기업으로, 프리미엄 비터스, 보태니컬 워터, 믹스, 브라인, 코디얼 시럽을 제조한다. 전 세계 바텐더들의 신뢰를 받는 피 브라더스는 장인정신, 일관성, 혁신을 결합해 음료 제조의 예술성을 한 단계 높이고 있다. 자세한 내용은 feebrothers.com에서 확인하고 미디어 키트를 볼 수 있다.

인터뷰 및 자세한 정보 문의처:

제니 스톡데일(Jenny Stockdale)

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2989213/Fee_Brothers_FatWash_1.jpg

SOURCE Fee Brothers