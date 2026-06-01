Fee Brothers lance un produit de lavage des graisses soluble dans l'eau, qui permet de préparer des cocktails savoureux à grande échelle.

Sortie aux États-Unis le 1er juin et disponibilité internationale à l'automne.

ROCHESTER, N.Y., 1 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fee Brothers, la maison de saveurs familiale de cinquième génération, lance une gamme inédite de produits de lavage des graisses solubles dans l'eau qui rendent les cocktails savoureux plus rapides, plus cohérents et plus faciles à exécuter pour les bars. La gamme se décline en trois saveurs - bacon, canard rôti et beurre bruni - offrant aux barmen un moyen simple et stable d'ajouter de la profondeur, des arômes et une sensation en bouche veloutée sans avoir recours au processus traditionnel de lavage des graisses.

Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.

« Notre amour pour les cocktails savoureux nous a poussés à faire du "fat washing" à la maison », a déclaré Jon Spacher, président et directeur général de Fee Brothers. « Une fois que nous avons trouvé une version soluble dans l'eau avec la même saveur et la même sensation en bouche, il a été facile de la partager. »

Le lavage à la graisse est utilisé depuis longtemps pour ajouter de la richesse et de la complexité aux cocktails, mais cette méthode nécessite des heures ou des jours d'infusion, de l'espace de congélation, du filtrage et des pertes de produit. Le Fat Wash de Fee Brothers élimine ces obstacles tout en préservant la saveur et la texture attendues par les barmen. La ligne hydrosoluble s'intègre parfaitement aux cocktails sans huile ni séparation. Quelques traits ajoutent du poids et de la rondeur, offrant une sensation luxueuse en bouche.

La popularité des cocktails salés ne cessant de croître, les bars cherchent des moyens de proposer ces saveurs sans ralentir le service ni augmenter la main-d'œuvre. Fee Brothers a développé Fat Wash pour aider les opérateurs à introduire des cocktails savoureux dans des environnements à haut volume tout en maintenant une cohérence entre les équipes et les sites.

« Cela change tout », a déclaré Matt Green, fondateur et exploitant d'Aqua Vitae. « Il offre une efficacité pure sans aucun désordre. »

L'efficacité opérationnelle a été au centre des préoccupations lors du développement. Cette innovation permet de réduire les coûts des ingrédients et de la préparation tout en offrant la possibilité d'augmenter les marges en éliminant la nécessité de laver à grande eau une bouteille entière de spiritueux. En éliminant les préparations fastidieuses, le Fat Wash de Fee Brothers aide les opérateurs à protéger leurs marges et à introduire des cocktails savoureux de manière plus fiable. Il permet aux bars d'améliorer l'expérience de leurs clients sans alourdir la charge de travail de l'arrière-boutique.

Les trois parfums seront disponibles dans des bouteilles de 5 oz à bouchon en tire-bouchon. La gamme est sans gluten et formulée pour assurer la stabilité des arômes. Lorsqu'il est conservé correctement, le Fat Wash a une durée de conservation recommandée de trois ans à compter de la date de fabrication.

Le lancement aux États-Unis est prévu pour le 1er juin, et une disponibilité plus large auprès des distributeurs et de certains détaillants en ligne suivra. Le lancement dans l'Union européenne aura lieu en octobre au Bar Convent de Berlin, où Fee Brothers prévoit un vif intérêt de la part des bars à cocktails artisanaux et des établissements à forte fréquentation.

À propos de Fee Brothers

Fondée en 1864, Fee Brothers est une entreprise familiale de cinquième génération basée à Rochester, dans l'État de New York, qui fabrique des amers, des eaux botaniques, des mélanges, des saumures et des sirops cordiaux de première qualité. Reconnu par les barmen du monde entier, Fee Brothers allie savoir-faire, cohérence et innovation pour élever l'art de la préparation des boissons. Pour en savoir plus, consultez feebrothers.com et consultez le dossier de presse.

Pour les interviews et pour plus d'informations, veuillez contacter

Jenny Stockdale

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