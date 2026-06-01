Fee Brothers lanza Fat Wash soluble en agua, lo que permite elaborar cócteles salados a gran escala

Se estrena en los EE. UU. el 1 de junio, con disponibilidad internacional este otoño

ROCHESTER, Nueva York, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Fee Brothers, la empresa de sabores de propiedad familiar de quinta generación, lanza una línea de Fat Washes solubles en agua, pionera en su clase, que hace que la preparación de cócteles salados sea más rápida, más constante y más fácil de ejecutar para los bares. La línea se estrena en tres sabores, tocino, pato asado y mantequilla dorada, lo que ofrece a los barténders una manera sencilla y estable en almacenamiento de agregar profundidad, aroma y una sensación aterciopelada en la boca sin el proceso tradicional de fat-washing.

Fee Brothers, la empresa de sabores de propiedad familiar de quinta generación, lanza una línea de Fat Washes solubles en agua, pionera en su clase.

"Nuestro amor por los cócteles salados nos hizo probar el fat washing en casa", señaló Jon Spacher, presidente y director ejecutivo de Fee Brothers. "Una vez que logramos una versión soluble en agua con el mismo sabor y sensación en la boca, compartirla fue una decisión fácil".

El fat washing se ha utilizado desde hace mucho tiempo para aportar riqueza y complejidad a los cócteles, pero el método requiere horas o días de infusión, espacio en el congelador, filtrado y pérdida de producto. Fee Brothers Fat Wash elimina esas barreras al mismo tiempo que conserva el sabor y la textura que los barténders esperan. La línea soluble en agua se integra perfectamente en los cócteles sin dejar una textura aceitosa ni separación. Unas pocas gotas aportan cuerpo y redondez, brindando una lujosa sensación en la boca.

A medida que los cócteles salados siguen ganando popularidad, los bares buscan maneras de ofrecer estos sabores sin retrasar el servicio ni aumentar la mano de obra. Fee Brothers creó Fat Wash para ayudar a los profesionales del sector a introducir cócteles salados en locales con gran afluencia de clientes, garantizando al mismo tiempo la uniformidad entre turnos y establecimientos.

"Algo que cambia las reglas del juego por completo", afirmó Matt Green, fundador y operador de Aqua Vitae. "Ofrece una eficiencia total sin complicaciones".

La eficiencia operativa fue un enfoque fundamental durante el desarrollo. Esta innovación ayuda a reducir los costos de ingredientes y preparación, al mismo tiempo que proporciona una oportunidad para aumentar los márgenes mediante la eliminación de la necesidad de aplicar el fat washing a una botella entera de bebidas alcohólicas. Mediante la eliminación de una preparación que requiere mucha mano de obra, Fee Brothers Fat Wash ayuda a los operadores a proteger los márgenes y a presentar cócteles salados de manera más confiable. Ofrece a los bares una manera de elevar la experiencia del cliente sin añadir una carga de trabajo en la cocina.

Los tres sabores estarán disponibles en botellas de 5 oz. con tapón dosificador. La línea no contiene gluten y está formulada para la estabilidad del sabor. Cuando se almacena de manera adecuada, Fat Wash tiene una vida útil recomendada de tres años a partir de la fecha de fabricación.

El estreno en los EE. UU. es el 1.º de junio, y posteriormente habrá una mayor disponibilidad mediante distribuidores y minoristas selectos en línea. El lanzamiento en la Unión Europea tendrá lugar en octubre en el Bar Convent Berlin, donde Fee Brothers prevé un gran interés por parte de los bares de cócteles artesanales y los locales de gran afluencia.

Acerca de Fee Brothers

Fundada en 1864, Fee Brothers es una empresa de propiedad familiar de quinta generación con sede en Rochester, Nueva York, que elabora amargos de primera calidad, aguas botánicas, mezclas, salmueras y jarabes cordiales. Con la confianza de barténders de todo el mundo, Fee Brothers combina artesanía, constancia e innovación para elevar el arte de la preparación de bebidas. Conozca más en feebrothers.com y vea el kit de prensa.

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FUENTE Fee Brothers