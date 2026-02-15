Feira Internacional de Negócios do Vietnã 2026: o centro essencial de direção de fábrica na cidade de Ho Chi Minh para sua jornada de fornecimento na Ásia

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 15 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Organizada pela Global Sources, a Feira Internacional de Negócios do Vietnã retorna para sua quarta edição de 22 a 24 de abril de 2026 no Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), na cidade de Ho Chi Minh. Espera-se que receba mais de 12.000 compradores profissionais de mais de 120 países e apresente mais de 500 fabricantes verificados em mais de 700 estandes.

Um centro estratégico de direção de fábrica

A Feira Internacional de Negócios do Vietnã 2026, um centro direto de fábrica essencial para o fornecimento na Ásia, acontecerá de 22 a 24 de abril de 2026 no SECC, na Cidade de Ho Chi Minh. (PRNewsfoto/Global Sources)

A feira oferece um ambiente diversificado e escalável, combinando 70% dos fabricantes baseados no Vietnã com 30% dos principais fornecedores da China continental, Coreia do Sul, Índia, Taiwan e Hong Kong. Notavelmente, a edição deste ano deve ser mais abrangente do que nunca, com a inclusão de pavilhões da ASEAN da Indonésia, Tailândia, Cingapura e Malásia, garantindo uma experiência de fornecimento regional verdadeiramente abrangente.

Operando em um modelo direto de fábrica, a feira permite que os compradores se envolvam diretamente com os proprietários de fábricas e com os principais tomadores de decisão. Esse modelo garante produtos 100% prontos para exportação, maior transparência de preços, personalização mais rápida e flexibilidade para escalar parcerias de longo prazo para atender às crescentes demandas globais de varejo.

A Exposição Obrigatória para Produtos Sob Tendência e Sob Demanda

A feira apresenta uma ampla variedade de categorias de produtos de alta demanda, ajudando os compradores a diversificar as tendências de fornecimento e de captura. Os participantes podem explorar mais de 40.000 produtos prontos de alta demanda e prontos para exportação em:

Moda e acessórios: tecido e suprimentos têxteis, vestuário de moda, acessórios de moda e calçados, roupas esportivas e bolsas e malas.

tecido e suprimentos têxteis, vestuário de moda, acessórios de moda e calçados, roupas esportivas e bolsas e malas. Casa e presentes: móveis e decoração de casa, utensílios domésticos, presentes e artigos de papelaria, presentes de festivais e ocasionais e suprimentos de arte e artesanato.

móveis e decoração de casa, utensílios domésticos, presentes e artigos de papelaria, presentes de festivais e ocasionais e suprimentos de arte e artesanato. Eletrônicos e eletrodomésticos: acessórios para computadores e laptops, eletrônica móvel e soluções integradas ao conceito de casas inteligentes.

acessórios para computadores e laptops, eletrônica móvel e soluções integradas ao conceito de casas inteligentes. NOVO – Impressão e embalagens: conceitos de embalagens personalizados e prontas para o varejo, para elevar sua marca.

Sólido apoio da indústria e fornecimento simplificado

O GSFVN 2026 é reforçado pelo apoio das principais câmaras internacionais de comércio e associações empresariais no Vietnã, incluindo a Câmara de Comércio Australiana no Vietnã (AusCham), Câmara de Comércio Espanhola (SCCV), Associação Empresarial Holandesa do Vietnã (DBAV), Associação Empresarial EUA-Vietnã (UVBA), Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Vietnã (BVC) e outras importantes organizações do setor.

Para viagens de negócios realizadas em abril, o Programa de Encontros de Negócios 1:1 oferece uma solução direta, permitindo reuniões pré-agendadas com proprietários de fábricas para construir parcerias de alto potencial. A forte reputação do evento continua a atrair compradores VIP, como MM Mega Market, Coppel, Birgma Asia, VHC Brands, Staple, Yoka Yo, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher, entre outros.

Faça parte da Feira Internacional de Negócios do Vietnã 2026 – conecte-se aos principais fornecedores, descubra milhares de produtos prontos para exportação e obtenha uma vantagem competitiva no fornecimento global.

Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato conosco em [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903599/PR_Banner__1.jpg

