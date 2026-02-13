Feria Global de Abastecimiento de Vietnam 2026: El centro esencial de compras directas de fábrica en Ciudad Ho Chi Minh para su abastecimiento en Asia

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Organizada por Global Sources, la Feria Global de Abastecimiento de Vietnam regresa para su cuarta edición del 22 al 24 de abril de 2026 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), Ciudad Ho Chi Minh. Se espera que reciba a más de 12.000 compradores profesionales de más de 120 países y presente a más de 500 fabricantes verificados en más de 700 expositores.

Un centro estratégico de venta directa de fábrica

Global Sourcing Fair Vietnam 2026, an essential factory-direct hub for Asia sourcing, will take place from April 22–24, 2026 at the SECC in Ho Chi Minh City.

La feria ofrece un entorno diversificado y escalable al combinar un 70 % de fabricantes con sede en Vietnam con un 30 % de proveedores líderes de China continental, Corea del Sur, India, Taiwán y Hong Kong. Cabe destacar que la edición de este año será más amplia que nunca con la inclusión de pabellones de la ASEAN de Indonesia, Tailandia, Singapur y Malasia, lo que garantiza una experiencia de abastecimiento regional verdaderamente integral.

Con un modelo de venta directa de fábrica, la feria permite a los compradores interactuar directamente con los propietarios de las fábricas y los principales responsables de la toma de decisiones. Esta configuración garantiza productos 100% listos para la exportación, mayor transparencia en los precios, una personalización más rápida y la flexibilidad para ampliar las colaboraciones a largo plazo y satisfacer la cambiante demanda global del comercio minorista.

La feria imprescindible para productos de tendencia y alta demanda

La feria presenta una amplia gama de categorías de productos de alta demanda, lo que ayuda a los compradores a diversificar sus compras y a estar al tanto de las tendencias. Los asistentes pueden explorar más de 40.000 productos de tendencia y listos para la exportación:

Moda y accesorios: Telas y suministros textiles, Ropa de moda, Accesorios y calzado de moda, Ropa deportiva, y Bolsos y maletas.

Telas y suministros textiles, Ropa de moda, Accesorios y calzado de moda, Ropa deportiva, y Bolsos y maletas. Hogar y regalos: Muebles y decoración, Artículos para el hogar, Regalos y papelería, Regalos festivos y ocasionales, y Artículos de arte y manualidades.

Muebles y decoración, Artículos para el hogar, Regalos y papelería, Regalos festivos y ocasionales, y Artículos de arte y manualidades. Electrónica y electrodomésticos: Accesorios para ordenadores y portátiles, Electrónica móvil y Electrónica inteligente.

Accesorios para ordenadores y portátiles, Electrónica móvil y Electrónica inteligente. NUEVO: Impresión y empaquetamiento: Conceptos de empaquetamiento personalizados y listos para la venta minorista para impulsar su marca.

Fuerte apoyo de la industria y abastecimiento optimizado

GSFVN 2026 cuenta con el respaldo de las principales cámaras de comercio y asociaciones empresariales internacionales en Vietnam, entre ellas la Cámara de Comercio Australiana en Vietnam (AusCham), la Cámara de Comercio Española (SCCV), la Asociación Empresarial Holandesa de Vietnam (DBAV), la Asociación Empresarial de Estados Unidos y Vietnam (UVBA), la Cámara de Comercio e Industria Brasil-Vietnam (BVC) y otras destacadas organizaciones del sector.

Para los viajes de abastecimiento de abril, el Programa de Conexión Empresarial Individual de la feria ofrece una solución directa que permite reuniones preprogramadas con propietarios de fábricas para forjar alianzas de alto potencial. La sólida reputación del evento sigue atrayendo a compradores VIP como MM Mega Market, Coppel, Birgma Asia, VHC Brands, Staples, Yoka Yo, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher y más.

Participe en la Feria Global de Abastecimiento de Vietnam 2026: conecte con los mejores proveedores, descubra miles de productos listos para la exportación y obtenga una ventaja competitiva en el abastecimiento global.

Si desea más información visite nuestra página web o contacte con nosotros a través de [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902918/PR_Banner__1.jpg