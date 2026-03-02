2026環球資源越南展：工廠直供買家所需，匯集優質可出口產品

本屆越南展將構建多元化的採購環境，70%參展商為越南本地製造商，30%為來自中國大陸、韓國、印度、台灣地區和香港地區的領先供應商，展出不同類別、各具特色的產品。此外，展覽會規模將空前宏大，新增東盟展區，雲集印尼、泰國、新加坡和馬來西亞等東盟國家的供應商，打造真正全面的區域採購體驗。

越南展採用工廠直供的模式，讓買家能夠直接對接工廠負責人及核心決策層。這一模式確保產品100%符合出口條件，實現定價透明度、更快速客製化服務，並以靈活機制推進長期合作，順應全球零售需求變化。

潮流與熱門產品集中地

越南展薈萃類別豐富的熱門產品，協助買家拓展採購渠道和緊貼市場趨勢。買家可在現場親身接觸40,000多件流行的可出口產品，涵蓋以下類別：

時尚與配飾： 面料與輔料、時裝、時尚配飾與鞋履、運動服飾、行李箱及包袋。

面料與輔料、時裝、時尚配飾與鞋履、運動服飾、行李箱及包袋。 家居與禮品： 家具與家居裝飾、家居用品、禮品與文具、節慶禮品、手工藝品。

家具與家居裝飾、家居用品、禮品與文具、節慶禮品、手工藝品。 電子產品與家電： 電腦與手提電腦配件、移動電子產品、智能家居電器。

電腦與手提電腦配件、移動電子產品、智能家居電器。 新展區──印刷與包裝：客製化、可直接上架的包裝方案，提升品牌形象。

強大行業協會支持

2026環球資源越南展獲得越南主要國際商會及行業協會的大力支持，包括越南澳洲商會（AusCham）、越南西班牙商會（SCCV）、越南荷蘭商業協會（DBAV）、美國越南商業協會（UVBA）、巴西—越南商會（BVC）及其他知名行業組織，勢必令展覽會取得更大關注度，同時帶動入場人流。

商業配對計劃精簡採購流程

針對四月採購季，越南展推出「一對一商業配對計劃」，通過預約工廠負責人與買家直接進行對接，協助雙方構建潛力優厚的合作關係。越南展的良好聲譽持續吸引眾多VIP買家參與計劃，包括MM Mega Market、Coppel、Birgma Asia、VHC Brands、Staple、Yoka Yo、Kohnan Vietnam、El Corte Inglés、Enchanté Accessories、Target、Walmart Sourcing、山姆會員店、利豐、Adidas、ACFC、Maison Corporation、Kingfisher等。

歡迎參觀2026環球資源越南展，發掘優質供應商，探索可出口目標產品，在全球商貿競爭中取得優勢。

如欲瞭解更多詳情，請訪問環球資源越南展官方網站，或傳送電子郵件至[email protected]。

SOURCE Global Sources