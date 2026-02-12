Salon mondial de l'approvisionnement Vietnam 2026 : Le centre d'achat direct à Ho Chi Minh Ville, essentiel pour votre voyage d'approvisionnement en Asie

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Organisé par Global Sources, le Global Sourcing Fair Vietnam revient pour sa quatrième édition le 22-24 avril 2026 au Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City. Il devrait accueillir plus de 12 000 acheteurs professionnels de plus de 120 pays et présenter plus de 500 fabricants vérifiés sur plus de 700 stands.

Un centre stratégique d'usines directes

Le salon offre un environnement diversifié et évolutif en associant 70 % de fabricants vietnamiens à 30 % de fournisseurs de premier plan de Chine continentale, de Corée du Sud, d'Inde, de Taïwan et de Hong Kong. En particulier, l'édition de cette année devrait être plus étendue que jamais avec l'inclusion de pavillons ASEAN d'Indonésie, de Thaïlande, de Singapour et de Malaisie, garantissant une expérience de sourcing régional vraiment complète.

Fonctionnant sur le modèle de l'usine directe, la foire permet aux acheteurs d'entrer directement en contact avec les propriétaires d'usines et les principaux décideurs. Cette configuration garantit des produits prêts à l'exportation à 100 %, une plus grande transparence des prix, une personnalisation plus rapide et la flexibilité nécessaire pour développer des partenariats à long terme afin de répondre à l'évolution de la demande mondiale en matière de vente au détail.

L'exposition incontournable pour les produits à la mode et en demande

Le salon présente un large éventail de catégories de produits très demandés, ce qui permet aux acheteurs de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de suivre les tendances. Les participants peuvent découvrir plus de 40 000 produits à la mode et prêts à l'exportation :

Mode et accessoires : Tissus et fournitures textiles, vêtements de mode, accessoires de mode et chaussures, vêtements de sport, et sacs et bagages.

Tissus et fournitures textiles, vêtements de mode, accessoires de mode et chaussures, vêtements de sport, et sacs et bagages. Maison et cadeaux : Meubles et décoration, Articles ménagers, Cadeaux et papeterie, Cadeaux de fête et d'occasion, et Fournitures pour l'art et l'artisanat.

Meubles et décoration, Articles ménagers, Cadeaux et papeterie, Cadeaux de fête et d'occasion, et Fournitures pour l'art et l'artisanat. Électronique et électroménager : Accessoires pour ordinateurs et ordinateurs portables, produits électroniques mobiles et produits électroniques pour la vie intelligente.

Accessoires pour ordinateurs et ordinateurs portables, produits électroniques mobiles et produits électroniques pour la vie intelligente. NOUVEAU - Impression et emballage : des concepts d'emballage personnalisés et prêts pour la vente au détail afin de rehausser votre marque.

Soutien important de l'industrie et rationalisation de l'approvisionnement

Le GSFVN 2026 est renforcé par le soutien des principales chambres de commerce internationales et associations d'entreprises au Viêt Nam, notamment Chambre de commerce australienne au Viêt Nam (AusCham), Chambre de commerce espagnole (SCCV), Dutch Business Association Vietnam (DBAV), US-Vietnam Business Association (UVBA), Chambre de commerce et d'industrie Brésil-Viêt Nam (BVC) et d'autres organisations sectorielles de premier plan.

Pour les voyages de sourcing du mois d'avril, le programme de jumelage d'entreprises 1-on-1 du salon offre une solution directe, permettant des réunions préprogrammées avec les propriétaires d'usines afin d'établir des partenariats à fort potentiel. La solide réputation de l'événement continue d'attirer des acheteurs VIP tels que MM Mega Market, Coppel, Birgma Asia, VHC Brands, Staple, Yoka Yo, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher et bien d'autres encore.

Participez à Global Sourcing Fair Vietnam 2026 - entrez en contact avec les meilleurs fournisseurs, découvrez des milliers de produits prêts à l'exportation et gagnez un avantage concurrentiel dans le domaine du sourcing mondial.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web ou nous contacter à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902918/PR_Banner__1.jpg