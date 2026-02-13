베트남 글로벌 소싱 박람회 2026: 아시아 소싱 여정을 위한 호찌민시 필수 공장 직거래 허브

호찌민시, 2026년 2월 13일 /PRNewswire/ -- 글로벌 소시스(Global Sources)가 주최하는 베트남 글로벌 소싱 박람회 2026(Global Sourcing Fair Vietnam 2026)이 오는 2026년 4월 22일부터 24일까지 호찌민시 사이공 전시 컨벤션 센터(Saigon Exhibition & Convention Center, SECC)에서 제4회 행사를 개최한다. 이번 전시회에는 120개국 이상에서 1만 2000명 이상의 전문 바이어가 방문하고, 700개 이상의 부스에서 500개 이상의 검증된 제조업체가 참가할 것으로 예상된다.

전략적 공장 직거래 허브

이번 전시는 베트남 소재 제조업체 70%와 중국 본토, 한국, 인도, 대만, 홍콩의 주요 공급업체 30%를 결합해 다변화되고 확장 가능한 소싱 환경을 제공한다. 특히 올해는 인도네시아, 태국, 싱가포르, 말레이시아가 참여하는 아세안 국가관이 포함돼, 한층 포괄적인 역내 소싱 경험을 선사할 예정이다.

공장 직거래 모델로 운영되는 이번 박람회는 바이어가 공장 소유주 및 핵심 의사결정자와 직접 상담할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 100% 수출 준비 완료 제품을 확보하고, 가격 투명성을 높이며, 신속한 맞춤 제작과 장기적 파트너십 확장이 가능해져 변화하는 글로벌 리테일 수요에 효과적으로 대응할 수 있다.

최신 트렌드 및 수요 제품을 위한 필수 전시회

전시회는 고수요 제품군을 폭넓게 선보이며 바이어가 소싱을 다변화하고 최신 트렌드를 파악할 수 있도록 지원한다. 참가자는 다음과 같은 분야에서 4만 개 이상의 수출 준비가 완료된 트렌디한 제품을 확인할 수 있다.

패션 및 액세서리 : 원단 및 섬유 자재, 패션 의류, 패션 액세서리 및 신발, 액티브웨어, 가방 및 여행용 가방

원단 및 섬유 자재, 패션 의류, 패션 액세서리 및 신발, 액티브웨어, 가방 및 여행용 가방 홈 및 기프트 : 가구 및 홈데코, 생활용품, 선물 및 문구, 시즌 및 행사용 선물, 아트 및 공예 자재

가구 및 홈데코, 생활용품, 선물 및 문구, 시즌 및 행사용 선물, 아트 및 공예 자재 전자 및 가전 : 컴퓨터 및 노트북 액세서리, 모바일 전자제품, 스마트 리빙 전자기기

컴퓨터 및 노트북 액세서리, 모바일 전자제품, 스마트 리빙 전자기기 신규 – 인쇄 및 패키징: 브랜드 가치를 높이는 맞춤형 리테일 패키징 솔루션

강력한 업계 지원과 효율적 소싱

베트남 글로벌 소싱 박람회 2026은 베트남 내 주요 국제 상공회의소 및 비즈니스 협회의 지원을 받고 있다. 여기에는 주베트남 호주 상공회의소(Australian Chamber of Commerce in Vietnam, AusCham), 스페인상공회의소(Spanish Chamber of Commerce, SCCV), 네덜란드 비즈니스 협회 베트남(Dutch Business Association Vietnam, DBAV), 미국-베트남 비즈니스 협회(US–Vietnam Business Association, UVBA), 브라질-베트남 상공회의소(Brazil Vietnam Chamber of Commerce and Industry, BVC) 등 유력 기관이 포함된다.

4월 소싱 일정에 맞춰 진행되는 1:1 비즈니스 매칭 프로그램(1-on-1 Business Matching Program)은 공장 소유주와 사전 예약 미팅을 주선해 잠재력이 높은 파트너십 구축을 지원한다. 또한 MM 메가 마켓(MM Mega Market), 코펠(Coppel), 버그마 아시아(Birgma Asia), VHC 브랜즈(VHC Brands), 스테이플(Staple), 요카 요(Yoka Yo), 코난 베트남(Kohnan Vietnam), 엘 코르테 잉글레스(El Corte Inglés), 앙샹떼 액세서리즈(Enchanté Accessories), 타깃(Target), 월마트 소싱(Walmart Sourcing), 샘즈클럽(Sam's Club), 리앤펑(Li & Fung), 아디다스(Adidas), ACFC, 메종 코퍼레이션(Maison Corporation), 킹피셔(Kingfisher) 등 주요 VIP 바이어들이 지속적으로 참가하며 행사 위상을 높이고 있다.

베트남 글로벌 소싱 박람회 2026에 참여해 최상위 공급업체와 연결하고, 수천 개의 수출 준비 완료 제품을 발굴하여 글로벌 소싱 경쟁력을 강화할 수 있다.

웹사이트를 방문하거나 [email protected]으로 문의하여 자세한 내용을 확인할 수 있다.

