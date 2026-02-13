グローバル・ソーシング・フェア・ベトナム（Global Sourcing Fair Vietnam） 2026：アジアでの調達ジャーニーに不可欠のホーチミン市の工場直結型ハブ

ベトナム・ホーチミン市、2026年2月14日 /PRNewswire／ — Global Sourcesが主催する グローバル・ソーシング・フェア・ベトナムは、2026年4月22～24日に第4回目を迎え、ホーチミン市のサイゴン・エキシビション＆コンベンション・センター（SECC） で開催されます。120カ国以上から12,000人以上の専門バイヤー を迎え、500社以上の認証済みメーカーが700以上のブースに出展する予定です。

戦略的工場直結型ハブ

本展示会では、ベトナムを拠点とするメーカーが70%、中国本土、韓国、インド、台湾、香港の主要サプライヤーが30%を構成しており、多様でスケーラブルな環境を提供しています。特に今年は、インドネシア、タイ、シンガポール、マレーシアの ASEANパビリオンが新たに加わり、これまでにないスケールで展開されます。これにより、アジア地域を網羅する充実した調達体験を提供します。

工場直結モデルで運営される本フェアでは、バイヤーが工場のオーナーや主要な意思決定者と直接商談できる機会を提供します。この仕組みにより、出店製品は100%輸出対応済で、より高い価格透明性、より迅速なカスタマイズが可能になります。さらに、変化し続ける世界の小売市場のニーズに対応するため、長期的パートナーシップを柔軟に拡大できる体制を実現します。

Global Sourcing Fair Vietnam 2026, an essential factory-direct hub for Asia sourcing, will take place from April 22–24, 2026 at the SECC in Ho Chi Minh City. (PRNewsfoto/Global Sources)

トレンド最前線の高需要製品が集結する、必見のエキスポ

本展示会では、需要の高い製品カテゴリーが幅広く紹介され、バイヤーが調達先を多様化し、トレンド把握することを強力にサポートします。来場者は、最新トレンドを捉えた40,000点以上の輸出対応製品を、以下の分野にわたってご覧いただけます。

ファッション＆アクセサリー： 生地・繊維用品、ファッション・アパレル、ファッション・アクセサリー＆フットウェア、アクティブウェア、バッグ＆ラゲージ。

ホーム＆ギフト： 家具＆インテリア、家庭用品、ギフト＆文具、季節＆イベント・ギフト、アート＆クラフト用品。

電子機器＆家電製品： パソコン＆ノートパソコン用アクセサリー、モバイル電子機器、スマート・リビング家電。

新設 — 印刷＆パッケージング： お客様のブランド価値を高める、カスタマイズされた小売対応済みのパッケージ・コンセプト。

業界の厚い支援と効率的な調達

GSFVN2026は、ベトナムの主要な国際商工会議所やビジネス団体の支援を受けており、ベトナムのAustralian Chamber of Commerce in Vietnam(AusCham)、 Spanish Chamber of Commerce(SCCV)、 Dutch Business Association Vietnam(DBAV)、 US–Vietnam Business Association(UVBA)、 Brazil Vietnam Chamber of Commerce and Industry(BVC) など、その他の著名な業界団体の支援も受けています。

4月の調達ツアーに向けて、本展示会の1対1ビジネス・マッチング・プログラム は、直接的なソリューションを提供します。工場オーナーとの事前予約制ミーティングを実現し、将来性の高いパートナーシップ構築を強く後押しします。本イベントは高い評価を背景に、 MM Mega Market、Coppel、Birgma Asia、VHC Brands、Staple、Yoka Yo、Kohnan Vietnam、El Corte Inglés、Enchanté Accessories、Target、Walmart Sourcing、Sam's Club、Li & Fung、Adidas、ACFC、Maison Corporation、Kingfisherなど、VIP バイヤーを魅了し続けています。

グローバル・ソーシング・フェア・ベトナム 2026にぜひご参加ください — トップサプライヤーとつながり、何千点におよぶ輸出対応製品を発見し、グローバル調達の競争力を高めましょう。

詳細については、当社のウェブサイトをご覧いただくか、[email protected]までお問い合わせください。

