Global Sourcing Fair Vietnam (Feria global de abastecimiento de Vietnam) 2026: el centro esencial directo a la fábrica en la ciudad de Ho Chi Minh para su viaje de abastecimiento en Asia

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 15 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Organizada por Global Sources, la Global Sourcing Fair Vietnam regresa para su cuarta edición del 22 al 24 de abril de 2026 en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón (SECC), en la ciudad de Ho Chi Minh. Se espera que reciba a más de 12.000 compradores profesionales de más de 120 países y que cuente con más de 500 fabricantes verificados en más de 700 stands.

Un centro estratégico dirigido por la fábrica

La Global Sourcing Fair Vietnam 2026, un centro esencial de abastecimiento directo de fábrica para Asia, se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2026 en el SECC en la ciudad de Ho Chi Minh. (PRNewsfoto/Global Sources)

La feria ofrece un entorno diversificado y escalable al combinar un 70 % de fabricantes con sede en Vietnam con un 30 % de proveedores líderes de China continental, Corea del Sur, India, Taiwán y Hong Kong. En particular, la edición de este año será más amplia que nunca con la inclusión de los pabellones de la ASEAN de Indonesia, Tailandia, Singapur y Malasia, lo que garantiza una experiencia de abastecimiento regional verdaderamente completa.

Operando en un modelo directo de fábrica, la feria permite a los compradores interactuar directamente con los propietarios de las fábricas y los principales responsables de la toma de decisiones. Esta configuración garantiza productos 100 % listos para la exportación, una mayor transparencia de los precios, una personalización más rápida y la flexibilidad para ampliar las asociaciones a largo plazo para satisfacer las cambiantes demandas minoristas globales.

La exposición imprescindible para productos en tendencia y bajo demanda

La feria presenta una amplia gama de categorías de productos de alta demanda, lo que ayuda a los compradores a diversificar el abastecimiento y las tendencias de captura. Los asistentes pueden explorar más de 40000 productos en tendencia y listos para exportar en:

Moda y accesorios: suministros de tela y textiles, ropa de moda, accesorios de moda y calzado, ropa deportiva y bolsas y equipaje.

suministros de tela y textiles, ropa de moda, accesorios de moda y calzado, ropa deportiva y bolsas y equipaje. Hogar y regalos: muebles y decoración del hogar, artículos para el hogar, regalos y artículos de papelería, regalos de festivales y ocasionales, y artículos de arte y artesanía.

muebles y decoración del hogar, artículos para el hogar, regalos y artículos de papelería, regalos de festivales y ocasionales, y artículos de arte y artesanía. Electrónica y electrodomésticos: accesorios para computadoras y portátiles, electrónica móvil y electrónica de vida inteligente.

accesorios para computadoras y portátiles, electrónica móvil y electrónica de vida inteligente. NUEVO – Impresión y embalaje: conceptos de embalaje personalizados y listos para la venta al por menor para elevar su marca.

Fuerte apoyo de la industria y aprovisionamiento optimizado

La GSFVN 2026 se ve reforzada por el apoyo de las principales cámaras de comercio y asociaciones empresariales internacionales en Vietnam, incluida la Cámara de Comercio Australiana en Vietnam (AusCham), la Cámara de Comercio Española (SCCV), la Asociación Empresarial Holandesa de Vietnam (DBAV), la Asociación Empresarial Estados Unidos-Vietnam (UVBA), la Cámara de Comercio e Industria de Brasil-Vietnam (BVC) y otras organizaciones destacadas de la industria.

Para los viajes de abastecimiento de abril, el programa de emparejamiento de negocios uno a uno de la feria ofrece una solución directa, lo que permite reuniones programadas previamente con los propietarios de las fábricas para crear asociaciones de alto potencial. La sólida reputación del evento continúa atrayendo a compradores VIP como MM Mega Market, Coppel, Birgma Asia, VHC Brands, Staple, Yoka Yo, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher y más.

Sea parte de la Global Sourcing Fair Vietnam 2026: conéctese con los principales proveedores, descubra miles de productos listos para la exportación y obtenga una ventaja competitiva en el abastecimiento global.

Para más información, visite nuestro sitio web o contáctenos en [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903600/PR_Banner__1.jpg

FUENTE Global Sources