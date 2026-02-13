Globale Beschaffungsmesse Vietnam 2026: Das unverzichtbare Factory-Direct-Drehkreuz in Ho-Chi-Minh-Stadt für Ihre Asien-Beschaffungsreise

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die von Global Sources organisierte Global Sourcing Fair Vietnam kehrt zu ihrer vierten Auflage am April 22-24, 2026 im Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City zurück. Erwartet werden 12.000+ Facheinkäufer aus über 120 Ländern und über 500 verifizierte Hersteller an über 700 Ständen.

Ein strategisches Drehkreuz für den Fabrikvertrieb

Die Messe bietet ein diversifiziertes und skalierbares Umfeld, indem sie 70 % vietnamesische Hersteller mit 30 % führenden Anbietern vom chinesischen Festland, aus Südkorea, Indien, Taiwan und Hongkong kombiniert. Die diesjährige Ausgabe wird durch die Einbeziehung von ASEAN-Pavillons aus Indonesien, Thailand, Singapur und Malaysia noch umfangreicher als je zuvor sein und ein wirklich umfassendes regionales Beschaffungserlebnis bieten.

Die Messe arbeitet nach dem Fabrik-Direkt-Modell und ermöglicht es den Einkäufern, direkt mit Fabrikbesitzern und wichtigen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten. Dieser Aufbau gewährleistet 100 % exportfähige Produkte, größere Preistransparenz, schnellere Anpassung und die Flexibilität, langfristige Partnerschaften zu skalieren, um die sich entwickelnden Anforderungen des globalen Einzelhandels zu erfüllen.

Die Pflichtveranstaltung für trendige und gefragte Produkte

Auf der Messe wird eine breite Palette von stark nachgefragten Produktkategorien vorgestellt, die den Einkäufern helfen, ihre Beschaffung zu diversifizieren und Trends zu erkennen. Die Besucher können auf mehr als 40.000 trendige und exportfähige Produkte entdecken :

Mode & Accessoires: Stoff- und Textilzubehör, Modebekleidung, Modeaccessoires und Schuhe, Activewear sowie Taschen und Gepäck.

Stoff- und Textilzubehör, Modebekleidung, Modeaccessoires und Schuhe, Activewear sowie Taschen und Gepäck. Haus & Geschenke: Möbel und Wohnaccessoires, Haushaltswaren, Geschenke und Schreibwaren, Geschenke für Feste und Anlässe sowie Kunst- und Bastelbedarf.

Möbel und Wohnaccessoires, Haushaltswaren, Geschenke und Schreibwaren, Geschenke für Feste und Anlässe sowie Kunst- und Bastelbedarf. Elektronik und Haushaltsgeräte: Zubehör für Computer und Laptops, mobile Elektronik und Smart Living Electronics.

Zubehör für Computer und Laptops, mobile Elektronik und Smart Living Electronics. NEW - Druck und Verpackung: maßgeschneiderte, handelsgerechte Verpackungskonzepte zur Aufwertung Ihrer Marke.

Starke Unterstützung durch die Industrie & optimierte Beschaffung

Das GSFVN 2026 wird durch die Unterstützung führender internationaler Handelskammern und Wirtschaftsverbände in Vietnam gestärkt, darunter die Australische Handelskammer in Vietnam (AusCham), Spanische Handelskammer (SCCV), Dutch Business Association Vietnam (DBAV), US-Vietnam Business Association (UVBA), Brasilianisch-Vietnamesische Industrie- und Handelskammer (BVC) und andere prominente Branchenorganisationen.

Für Beschaffungsreisen im April bietet die Messe mit dem 1-on-1 Business Matching Program eine direkte Lösung, die im Voraus geplante Treffen mit Fabrikbesitzern ermöglicht, um vielversprechende Partnerschaften aufzubauen. Der gute Ruf der Veranstaltung zieht weiterhin VIP-Einkäufer an wie MM Mega Market, Coppel, Birgma Asia, VHC Brands, Staple, Yoka Yo, Kohnan Vietnam, El Corte Inglés, Enchanté Accessories, Target, Walmart Sourcing, Sam's Club, Li & Fung, Adidas, ACFC, Maison Corporation, Kingfisher und andere.

Nehmen Sie an der Global Sourcing Fair Vietnam 2026 teil - knüpfen Sie Kontakte zu Top-Lieferanten, entdecken Sie Tausende von exportfähigen Produkten und verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil im globalen Sourcing.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902918/PR_Banner__1.jpg