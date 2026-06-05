TAIPEI, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial no setor de informática, continua redefinindo o mercado de montagem de PCs na COMPUTEX 2026 com suas mais recentes builds focadas para a estética. A elegante série STEALTH e WOOD são introduzidas para atender à crescente demanda por configurações de PC visualmente refinadas e personalizadas. A GIGABYTE também colabora com mais de 20 parceiros líderes de gabinetes para apresentar montagens de PCs que combinam desempenho sem concessões com design estético.

GIGABYTE apresenta montagens de PC com o design discreto STEALTH e o elegante WOOD na COMPUTEX 2026

Originado no Projeto STEALTH, lançado pela primeira vez em 2022, o conceito STEALTH foi pioneiro no design da indústria com placa-mãe com conectores traseiros para montagem de PCs mais simplificada e decoração personalizada com mais espaço frontal. Na COMPUTEX 2026, a GIGABYTE demonstra a mais recente evolução das versões STEALTH com sua placa-mãe B850M AORUS STEALTH ICE com conector reverso e a placa de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE para layouts minimalistas. Além de apoiar sua própria linha de gabinetes, a GIGABYTE também expande o ecossistema STEALTH com mais de 10 fabricantes renomados de chassis, incluindo Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE e outros. A parceria torna o Project STEALTH a solução mais compatível e flexível para montagens de PCs sem cabo em todo o mercado.

Além das versões elegantes do STEALTH, a GIGABYTE também apresenta a elegante linha da série WOOD, misturando estética inspirada no Zen com materiais naturais para trazer calor e beleza orgânica a um PC moderno. A textura da madeira transforma o hardwares em criações elegantes de estilo de vida, criando uma combinação harmoniosa de texturas naturais e computação de alto desempenho. Para elevar ainda mais o conceito estético da madeira, a GIGABYTE colabora com a Noctua e a TRYX durante a COMPUTEX 2026, apresentando montagens de PC com tema de madeira com um acabamento refinado e desempenho sem concessões da placa-mãe da série X870E AERO X3D WOOD.

Para experimentar as elegantes montagens STEALTH e WOOD de PC, visite o Estande da GIGABYTE nº M0520 no Nangang Exhibition Hall 1, 4º andar, durante a COMPUTEX 2026, ou explore mais informações sobre o produto no site oficial.

FONTE GIGABYTE