GIGABYTE apresenta montagens de PC com o design discreto STEALTH e o elegante WOOD na COMPUTEX 2026
Notícias fornecidas porGIGABYTE
05 jun, 2026, 07:22 GMT
TAIPEI, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial no setor de informática, continua redefinindo o mercado de montagem de PCs na COMPUTEX 2026 com suas mais recentes builds focadas para a estética. A elegante série STEALTH e WOOD são introduzidas para atender à crescente demanda por configurações de PC visualmente refinadas e personalizadas. A GIGABYTE também colabora com mais de 20 parceiros líderes de gabinetes para apresentar montagens de PCs que combinam desempenho sem concessões com design estético.
Originado no Projeto STEALTH, lançado pela primeira vez em 2022, o conceito STEALTH foi pioneiro no design da indústria com placa-mãe com conectores traseiros para montagem de PCs mais simplificada e decoração personalizada com mais espaço frontal. Na COMPUTEX 2026, a GIGABYTE demonstra a mais recente evolução das versões STEALTH com sua placa-mãe B850M AORUS STEALTH ICE com conector reverso e a placa de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE para layouts minimalistas. Além de apoiar sua própria linha de gabinetes, a GIGABYTE também expande o ecossistema STEALTH com mais de 10 fabricantes renomados de chassis, incluindo Corsair, LIAN LI, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master, HYTE e outros. A parceria torna o Project STEALTH a solução mais compatível e flexível para montagens de PCs sem cabo em todo o mercado.
Além das versões elegantes do STEALTH, a GIGABYTE também apresenta a elegante linha da série WOOD, misturando estética inspirada no Zen com materiais naturais para trazer calor e beleza orgânica a um PC moderno. A textura da madeira transforma o hardwares em criações elegantes de estilo de vida, criando uma combinação harmoniosa de texturas naturais e computação de alto desempenho. Para elevar ainda mais o conceito estético da madeira, a GIGABYTE colabora com a Noctua e a TRYX durante a COMPUTEX 2026, apresentando montagens de PC com tema de madeira com um acabamento refinado e desempenho sem concessões da placa-mãe da série X870E AERO X3D WOOD.
Para experimentar as elegantes montagens STEALTH e WOOD de PC, visite o Estande da GIGABYTE nº M0520 no Nangang Exhibition Hall 1, 4º andar, durante a COMPUTEX 2026, ou explore mais informações sobre o produto no site oficial.
FONTE GIGABYTE
Partilhar este artigo