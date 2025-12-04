Geschaffen, um AMD Ryzen X3D Prozessoren optimal zu unterstützen:GIGABYTEs KI-gestütztes X870E AORUS XTREME X3D AI TOP Motherboard jetzt erhältlich

TAIPEH, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine international etablierte Computermarke, gibt die Verfügbarkeit seines Flaggschiff-Modells X870E AORUS XTREME X3D AI TOP bekannt, das erstmals im September gemeinsam mit der X3D-Serie vorgestellt wurde. Das Motherboard wurde speziell für die Nutzung mit AMD-Ryzen-X3D-Prozessoren entwickelt und kombiniert leistungsorientierte Hardware-Architektur mit KI-gestützten Optimierungsfunktionen.

Built to Unleash AMD Ryzen X3D Processors: GIGABYTE AI-Powered X870E AORUS XTREME X3D AI TOP Motherboard Now Available

Ausgestattet mit dem X3D Turbo Mode 2.0, einem integrierten dynamischen KI-Übertaktungsmodell sowie einem dedizierten Hardware-Chip, passt das System relevante Parameter wie Spannung, Frequenz und Temperatur situationsabhängig an. In geeigneten Anwendungsszenarien kann dies, abhängig von Systemkonfiguration, Software und Workload, zu einer Leistungssteigerung von bis zu 25 % bei Spielen und Multitasking führen.

Mit D5 Bionic Corsa integriert GIGABYTE eine Kombination aus Software, Firmware und Hardware-Design, die darauf ausgelegt ist, das Potenzial von DDR5-Speicher auszuschöpfen. Unter passenden Rahmenbedingungen und bei entsprechender Konfiguration sind dabei sehr hohe Datenraten von über 9000 MT/s erreichbar.

Zur Unterstützung stabiler Betriebsbedingungen verfügt das X870E AORUS XTREME X3D AI TOP über eine umfassende thermische Lösung. Die CPU Thermal Matrix kann, abhängig von Lastprofil und Umgebung, die Temperaturen von VRM- und DDR-Bereichen reduzieren. Zusätzlich tragen DDR Wind Blade XTREME sowie M.2 Thermal Guard XTREME dazu bei, die Wärmeentwicklung von Speicher- und SSD-Komponenten im Betrieb spürbar zu verringern. Insgesamt ist das System auf eine zuverlässige Performance bei anspruchsvoller Nutzung ausgelegt.

Für eine komfortable Installation bietet das Motherboard zahlreiche EZ-DIY-Funktionen, darunter PCIe EZ-Latch Plus Duo für ein vereinfachtes Entfernen von Grafikkarten sowie M.2 EZ-Latch Plus für die werkzeuglose Montage von M.2-SSDs und deren Kühlkörpern. Das DriverBIOS ermöglicht eine schnelle WLAN-Inbetriebnahme ohne manuelle Treiberinstallation, während der WiFi-EZ-Plug die Antennenmontage vereinfacht.

Ergänzt wird das Gesamtpaket durch ein wiederverwendbares Verpackungskonzept mit hochwertigen Materialien, das auf eine längere Nutzungsdauer ausgelegt ist und sich besonders an PC-Enthusiasten und Sammler richtet.

Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit sind auf der offizielle GIGABYTE-Website sowie bei autorisierten Fach- und Onlinehändlern erhältlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833413/GIGABYTE.jpg