Conçue pour libérer toute la puissance des processeurs AMD Ryzen X3D : la carte mère GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP optimisée par l'IA est désormais disponible

TAIPEI, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, est fier d'annoncer la disponibilité de sa carte mère X870E AORUS XTREME X3D AI TOP après son lancement avec la série X3D en septembre. Ce modèle est conçu pour améliorer les performances des processeurs AMD Ryzen X3D, avec le mode X3D Turbo 2.0, un modèle d'overclocking IA dynamique intégré avec une puce hardware, et équipé du D5 Bionic Corsa de GIGABYTE pour assurer les performances DDR5. En tirant parti de la technologie IA avancée, de la solution de refroidissement XTREME et d'un design intuitif, la X870E AORUS XTREME X3D AI TOP intègre les capacités les plus récentes de l'industrie afin d'offrir des performances sans compromis aux passionnés de PC.

Au cœur de cette carte mère, le X3D Turbo Mode 2.0 est basé sur un modèle d'overclocking IA dynamique et une puce hardware permettant d'ajuster la tension, la fréquence et la température en temps réel. Les performances des processeurs AMD Ryzen X3D s'en trouvent améliorées de 25 % dans les jeux et en mode multitâche. La carte est équipée de la technologie révolutionnaire D5 Bionic Corsa, qui intègre le logiciel, le matériel et le micrologiciel pour porter les performances de la mémoire DDR5 jusqu'à plus de 9000 MT/s, repoussant ainsi encore plus loin les limites de performances.

La X870E AORUS XTREME X3D AI TOP est dotée d'une solution thermique robuste, y compris la matrice thermique du CPU qui peut réduire les températures VRM et DDR jusqu'à 8,5°C. De plus, la DDR Wind Blade XTREME permet de réduire la température des modules de mémoire jusqu'à 9°C, et le M.2 Thermal Guard XTREME est conçu pour réduire la température des disques SSD jusqu'à 22°C. La solution omni-thermique garantit une stabilité à toute épreuve de tous les composants critiques soumis à de lourdes charges et à une utilisation à long terme.

Pour une expérience utilisateur optimale, cette carte mère est équipée de fonctions EZ-DIY intuitives, notamment PCIe EZ-Latch Plus Duo pour une éjection facile en un seul clic pour deux cartes graphiques, M.2 EZ-Latch Plus et Click pour une installation sans vis d'un SSD M.2 et de son dissipateur thermique. Le DriverBIOS offre une connectivité WiFi instantanée sans téléchargement manuel de pilote, tandis que le WiFi EZ-Plug intègre les prises d'antenne WiFi dans un adaptateur pour une installation facile. En outre, la conception réutilisable et respectueuse de l'environnement et l'emballage de haute qualité font de cette carte un composant XTREME pour les collectionneurs.

