TAIPÉI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, líder mundial em tecnologia para computadores, abriu oficialmente a COMPUTEX 2026 sob o tema "ENTER INFINITY", atraindo grande interesse dos visitantes com suas apresentações de inovação em PCs de próxima geração, gaming e computação inteligente. Em comemoração aos seus 40 anos de história, a GIGABYTE apresenta o ENTER INFINITY não apenas como uma celebração de sua trajetória, mas como a continuidade de quatro décadas de inovação em engenharia que ajudaram a moldar a evolução da computação de alto desempenho.

A GIGABYTE abre a COMPUTEX 2026 com o tema ENTER INFINITY, onde IA, games e inovação em PCs se unem (PRNewsfoto/GIGABYTE)

A marca gamer premium da GIGABYTE, AORUS, é o destaque da série INFINITY, com uma linha completa de placas-mãe, placas de vídeo, periféricos e gabinetes. Liderando a série está a principal novidade, a AORUS X870E INFINITY NEXT, que eleva ainda mais os limites da inovação com uma engenharia inspirada na indústria aeroespacial. Entre seus destaques estão um componente de refrigeração metálico impresso em 3D, uma inovação inédita no setor, e uma arquitetura de alimentação Quad OptiMOS de nível aeroespacial, desenvolvida para atender às demandas da próxima geração de IA e da computação de alto desempenho.

Juntamente com as placas de vídeo AORUS GeForce RTX™ Série 50 INFINITY, o gabinete AORUS C510 GLASS INFINITY e os periféricos compatíveis, incluindo o teclado gamer AORUS K10 INFINITY e o mouse gamer AORUS M10 INFINITY, a série reflete o compromisso contínuo da GIGABYTE em unir desempenho de ponta a um design premium para PCs.

Além do hardware voltado para jogos, a GIGABYTE também demonstra como a IA está cada vez mais integrada aos fluxos de trabalho computacionais do dia a dia por meio de seu ecossistema de IA em constante expansão. Com soluções como AI TOP, AI BOX e o agente de IA proprietário GiMATE, integrado aos notebooks gamer com IA, os visitantes podem conhecer de perto como hardware e software trabalham em conjunto para simplificar o desenvolvimento local de IA. A iniciativa reforça a visão da GIGABYTE de tornar a inteligência artificial mais acessível para aplicações em jogos, criação de conteúdo e produtividade.

A exposição também destaca como a estética vem ganhando cada vez mais importância na montagem de PCs, com o design sem cabos STEALTH e a linha expandida AERO WOOD, que oferecem um visual mais elegante e uma abordagem voltada ao estilo de vida para computadores de alto desempenho. Além desses conceitos de design, a GIGABYTE apresenta uma ampla variedade de placas-mãe de alto desempenho, placas de vídeo e monitores gamer da série AORUS ELITE, proporcionando experiências visuais e de jogo ainda mais imersivas para os visitantes da feira. Visite o ENTER INFINITY nos estandes da GIGABYTE durante a COMPUTEX 2026 — estande de produtos de consumo (4º andar, M0520) e estande corporativo (1º andar, K0802) — e conheça de perto as mais recentes inovações da marca. Para mais informações, acesse: COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit.

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FONTE GIGABYTE