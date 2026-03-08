Feng Xingya, presidente do GAC Group: ampliar a competitividade global da indústria automobilística chinesa por meio da "Globalização com Normas"

PEQUIM, 8 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, deputado da Assembleia Popular Nacional e presidente do GAC Group, chegou a Pequim para as Duas Sessões Nacionais de 2026. Ele apresentou diversas propostas sobre o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automobilística e a melhoria do bem-estar da população. Dentre elas, o tema das exportações de veículos destaca especialmente o forte impulso da indústria automobilística da China em sua ascensão rumo à liderança global.

image

Ao abordar desafios como a divergência de normas globais e a baixa influência internacional dos padrões domésticos, Feng Xingya sugere o estabelecimento de um sistema de conformidade, o alinhamento das normas chinesas com as internacionais e o fortalecimento da coordenação entre as empresas nacionais. Essas medidas visam transformar vantagens tecnológicas em competitividade de exportação, ajudando a China na transição de "grande exportadora" para "líder global do setor". Ele ressalta que acelerar a internacionalização dos padrões chineses e conquistar poder de decisão na definição de normas é fundamental para o desenvolvimento de alta qualidade das exportações de automóveis.

Em termos de exportação, a GAC já atua em 86 países e territórios em cinco grandes regiões: Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, Europa, CEI (Comunidade dos Estados Independentes) e Américas Central e do Sul. Seus canais de vendas globais aumentaram para 650, e a empresa instalou cinco fábricas de montagem (KD) na Nigéria, Tailândia, Malásia, Indonésia e Áustria. Em 2026, a GAC manteve o ritmo de crescimento acelerado dos últimos dois anos, com as vendas no exterior saltando 69% em termos anuais no mês de janeiro. Em fevereiro, as vendas mensais no exterior ultrapassaram 11.125 veículos, o dobro do mesmo período do ano passado, com um aumento notável de 114%. Nos dois primeiros meses deste ano, as vendas acumuladas superaram 25.126 veículos, uma alta de 86% em relação ao ano anterior, demonstrando um robusto fôlego de expansão internacional. Olhando para o futuro, a GAC acelerará a expansão global coordenada de sua cadeia industrial, ecossistema, digitalização e sistemas financeiros. Ao inovar continuamente no desenvolvimento de produtos, construção de canais e abordagens operacionais, a GAC visa consolidar sua presença global de forma profunda e qualificada, contribuindo para o desenvolvimento de uma potência automobilística.

Feng Xingya também foca em eletrificação, inteligência, economia de baixa altitude e qualidade de vida. Ele sugere a unificação dos padrões de troca de baterias e a melhoria das regulamentações para condução autônoma. Para a economia de baixa altitude, ele propõe planos de desenvolvimento, regulamentações de dados internacionais e demonstrações-piloto na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Sobre o bem-estar social, seu foco está na construção de um ecossistema de nova energia em áreas rurais e na mobilidade adaptada para idosos, promovendo um modelo de "inclusão digital com suporte presencial".

Feng Xingya afirma que a GAC continuará impulsionando a modernização industrial por meio da inovação tecnológica, colaborando para transformar a China em uma potência automotiva e melhorando a vida das pessoas em alinhamento com a estratégia nacional, ao mesmo tempo em que oferece experiências de mobilidade superiores e soluções de transporte ecológico para consumidores em todo o mundo.

