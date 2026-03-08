Feng Xingya, presidente del Grupo GAC: Fortalecer la competitividad global de la industria automotriz de China mediante la "Globalización con estándares normativos"

PEKÍN, 8 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, diputado a la Asamblea Popular Nacional y presidente del Grupo GAC, llegó a Pekín para participar en las Dos Sesiones Nacionales de 2026. Presentó múltiples propuestas acerca del desarrollo de alta calidad de la industria automotriz y la mejora del bienestar de las personas. Entre ellas, el tema de las exportaciones de automóviles destaca particularmente el fuerte impulso de la industria automotriz de China en su camino hacia el liderazgo mundial.

Para abordar desafíos como la divergencia entre las normas mundiales y la escasa influencia internacional de las normas nacionales, Feng Xingya sugiere establecer un sistema de servicios de cumplimiento, armonizar las normas chinas con las internacionales y reforzar la coordinación entre las empresas nacionales. Estas medidas tienen como objetivo convertir las ventajas tecnológicas en competitividad de las exportaciones, lo que ayudará a China en su transición de "gran exportador" a "líder mundial de la industria". Señaló que acelerar la internacionalización de las normas chinas y obtener capacidad de decisión en el establecimiento de estándares normativos son elementos clave para el desarrollo de la exportación de automóviles de alta calidad.

En términos de exportación, GAC ha cubierto 86 países y regiones en cinco regiones principales: Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, Europa, la CEI (Comunidad de Estados Independientes) y América Central y del Sur. Sus canales de venta globales aumentaron a 650 y la empresa estableció cinco fábricas de ensamblaje en Nigeria, Tailandia, Malasia, Indonesia y Austria. En 2026, GAC mantuvo el impulso de su crecimiento acelerado de los últimos dos años, con un incremento de las ventas en el extranjero del 69 % interanual durante enero. En febrero, las ventas mensuales en el extranjero superaron los 11.125 vehículos, cifra que representa el doble del mismo periodo del año anterior con un notable aumento del 114 %. En los primeros dos meses de este año, las ventas acumuladas superaron los 25.126 vehículos, lo que supone un incremento del 86 % interanual y refleja un sólido impulso de expansión en el extranjero. De cara al futuro, GAC acelerará la expansión a nivel mundial coordinada de su cadena industrial, ecosistema, digitalización y sistemas financieros. Mediante la innovación continua en el desarrollo de productos, la construcción de canales y los enfoques operativos, GAC busca "globalizarse, profundizar y ascender" de manera integral, para contribuir al desarrollo de una potencia automotriz.

Feng Xingya también se centra en la electrificación, la inteligencia tecnológica, la economía de baja altitud y el sustento de las personas. Plantea el uso de estándares normativos unificados para el intercambio de baterías y la mejora de las regulaciones sobre conducción autónoma. Para la economía de baja altitud, propone planes de desarrollo, regulaciones de datos transfronterizos y demostraciones piloto en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. En cuanto al bienestar de las personas, se centra en la creación de un nuevo ecosistema energético en las zonas rurales y la movilidad adaptada para personas mayores, además de promover un modelo de "inclusión digital + respaldo manual".

Feng Xingya afirma que GAC continuará con el impulso de la modernización industrial mediante la innovación tecnológica, con el fin de convertir a China en una potencia automotriz y mejorar el bienestar de las personas al servicio de la estrategia nacional, al tiempo que ofrece experiencias de movilidad superiores y soluciones de transporte ecológicas a los consumidores de todo el mundo.

