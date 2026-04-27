GGAC Tech avança em ritmo acelerado e se alia a parceiros globais para impulsionar expansão internacional

GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 22 de abril, a GAC realizou, em Guangzhou, a GAC International Partner Conference 2026, sob o tema "Driving Forward, Winning Together" ("Avançar juntos para vencer"). Diferentemente de anos anteriores, o encontro reuniu mais de 700 concessionários e parceiros do setor, de 87 países e regiões, em um evento que se aproximou menos de uma conferência de negócios e mais de uma ampla vitrine tecnológica. Dos robôs humanoides que receberam os convidados na chegada a Guangzhou ao jantar de gala com danças de leões executadas por robôs e artistas de ópera iluminados, passando ainda por exposições interativas com carro voador, barista robótico e caligrafia com inteligência artificial, a GAC enviou um recado claro a seus parceiros globais: a expansão internacional já não se resume à venda de automóveis. Trata-se de remodelar a competitividade global em sua base, por meio de uma estratégia de dois motores, impulsionada por tecnologia e inovação em ecossistemas.

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Executivos como Xia Xianqing, presidente do GAC Group; Jack Chen, vice-presidente do GAC Group e presidente da GAC International; Wei Haigang, presidente da GAC International; e Zhang Fan, diretor de design e presidente do GAC Design Institute, reuniram-se com parceiros globais para traçar uma agenda comum de crescimento, firmar o compromisso coletivo de "iniciar a ofensiva com ações decisivas" e fazer um chamado à aceleração plena da expansão internacional da GAC.

Durante a sessão dedicada aos concessionários, representantes de destaque da Arábia Saudita, da Tailândia e de Hong Kong, na China, subiram ao palco para compartilhar experiências práticas de expansão de mercado ao lado da GAC, a partir das particularidades de cada região. Os relatos ilustraram, de forma concreta, a profundidade da cooperação construída com base em confiança mútua e resultados compartilhados.

A conferência também incluiu uma cerimônia de premiação para reconhecer equipes e profissionais da rede de concessionárias que se destacaram, no último ano, em desempenho de vendas, atendimento ao cliente e promoção de mercado. Ao homenagear os profissionais que impulsionam seus resultados, a GAC agradeceu a seus parceiros globais pelo empenho e pela dedicação.

Durante a conferência, os parceiros globais também puderam conhecer diversos modelos de destaque da GAC e visitar áreas de exposição dedicadas a tecnologias de ponta. De cockpits inteligentes à matriz integrada de tecnologias terrestres e aéreas, os parceiros aprofundaram seu conhecimento sobre a força dos produtos e as capacidades tecnológicas da GAC, reforçando a confiança em avançar ao lado da marca em sua expansão global.

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