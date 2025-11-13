Festival Internacional de Liwa 2026: Festival de Inverno de Abu Dhabi no coração da região de Al Dhafra

De emocionantes esportes a motor e diversão em família a descobertas culturais e shows de drones, o deserto ganha vida de 12 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026 — não perca um momento do derradeiro festival de inverno de Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O 'The Desert's Grand Stage', o Festival Internacional de Liwa, retornará de 12 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026, trazendo 23 dias de cultura, aventura, automobilismo, música e diversão em família para as dunas de ouro da região de Al Dhafra.

Tendo como pano de fundo a impressionante Tal Moreeb, de 300 metros, a duna mais alta dos Emirados Árabes Unidos, o festival tornou-se um dos eventos anuais mais esperados do país, onde a herança e a aventura se misturam com o calor do tempo de qualidade com a família e os amigos. Desde a sua estreia em 2001, o Festival Internacional de Liwa tornou-se a melhor experiência de inverno de Abu Dhabi, oferecendo algo para todos – desde corridas de classe mundial e esportes de dunas até momentos culturais imersivos e entretenimento animado.

Este ano, o festival começa com o show Forsan Al Emarat – a equipe oficial de demonstração de acrobacias da Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos – e uma exibição cativante de fogos de artifício para iluminar o céu do deserto.

Desportos motorizados e aventura

A cada inverno, Liwa se torna o coração do automobilismo na região, e a edição deste ano promete ainda mais ação e emoção. O festival começa com Freestyle Drift em 12–13 e 22–23 de dezembro, seguido pela Spartan Race Liwa em 13 de dezembro e Bike Drag Racing em 14 de dezembro. A emoção continua com a Falcoaria de 15 a 17 de dezembro, mostrando precisão e tradição, e o Campeonato de Acrobacias de Carros de 19 a 20 de dezembro, juntamente com o tão esperado Extreme MudFest.

O Liwa Running Challenge acontece em 20 de dezembro, juntamente com a Liwa Cycling Race e a Liwa UTV em 21 de dezembro. De 23 a 24 de dezembro, ocorre a Competição de Caça ao Pombo , levando ao Campeonato Liwa de Burnout de alta energia em 25 de dezembro. Nos dias 26 e 27 de dezembro, o deserto ganhará vida com Liwa Drift, Monster Jam e o Tal Moreeb Running Challenge (26 de dezembro), enquanto o Liwa Padel Championship e o Liwa Cycling Challenge acontecerão de 26 a 28 de dezembro e 27 de dezembro, respectivamente. Os fãs de automobilismo também podem desfrutar do Sand Wrestling Championship em 26–27 de dezembro, seguido pelo retorno do Car Stunt Championship em 28–29 de dezembro.

O festival continua com o Electronic Freestyle Championship em 30 de dezembro e o Tal Moreeb Car Championship de 31 de dezembro a 3 de janeiro, com várias categorias de corrida. A programação também inclui Futebol e Padel todos os fins de semana, bem como Boxe de 15 a 21 de dezembro, garantindo que nunca haja um momento de tédio até o final. A Jetour Travel Conference também acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de dezembro.

Durante todo o festival, os visitantes também podem desfrutar de Shows diários de Projeção de Dunas e Shows de Drones e Balões de Ar Quente todos os fins de semana, transformando o horizonte do deserto de Liwa todas as noites em uma exibição espetacular de luz, som e movimento. O Water Karting e o Mini Tank Paintball também estarão disponíveis diariamente de 12 de dezembro a 3 de janeiro, oferecendo uma experiência emocionante para os visitantes que procuram alguma ação.

Fogos de artifício iluminarão o céu do deserto durante a cerimônia de abertura, fins de semana, véspera de Ano Novo e a cerimônia de encerramento, criando momentos memoráveis durante todo o festival.

Diversão em família para todos

No coração do festival está o Liwa Village, um animado centro de entretenimento e descoberta projetado para todas as idades. As famílias podem desfrutar de karting aquático, passeios de carnaval, jogos de habilidade, passeios de pônei e duas tirolesas emocionantes (uma para crianças e outra para adultos). O Museu do Carro Clássico, a Auto Zone, o Horror Escape Room e o Smash Room adicionam emoção extra, enquanto os visitantes mais jovens vão adorar o Pony Grove e o zoológico.

As atrações deste ano incluem a Souk Zone e as Pop-Up Heritage Shops para artesanato e tesouros locais, enquanto o Performance Stage oferece música ao vivo, apresentações culturais e entretenimento diário.

Os amantes da gastronomia podem saborear os pratos favoritos dos Emirados e a culinária global nos muitos estabelecimentos de F&B e varejo do festival.

Uma celebração de Ano Novo inesquecível

O grande final do Festival Internacional de Liwa será inesquecível. Em 31 de dezembro, o Campeonato de Carros de Tal Moreeb começa sua corrida de três dias, preparando o terreno para um automobilismo emocionante à medida que 2025 se transforma em 2026. Os visitantes podem desfrutar de um concerto especial de Ano Novo, seguido por um magnífico show de fogos de artifício iluminando o vasto céu do deserto de Liwa.

Esta celebração convida os visitantes a dar as boas-vindas ao novo ano cercado por música, aventura e a paisagem de tirar o fôlego de Al Dhafra.

Além das emoções, o Festival Internacional de Liwa celebra a orgulhosa herança e tradições dos Emirados Árabes Unidos. De falcoaria e artesanato a Souk Liwa e ao campeonato de tiro aos pombos, o festival conecta o espírito do deserto ao amor duradouro da nação pela cultura, comunidade e inovação.

Planeje sua visita

Junte-se ao evento de inverno imperdível dos Emirados Árabes Unidos e crie memórias duradouras com a família e os amigos no Festival Internacional de Liwa 2026 – onde aventura, cultura e conexão se encontram em um cenário extraordinário.

Os visitantes podem reservar previamente tendas de glamping ou acomodações locais, ou trazer seus próprios trailers e tendas para acampar sob as estrelas no coração de Liwa, cercado pelas dunas douradas da região de Al Dhafra.

Saiba mais em liwainternationalfestival.ae e instagram.com/liwafest

Para reservas, use o aplicativo Liwa Sports Club ou entre em contato com: +971 54 279 0830 e +971 54 279 0831

Para ingressos para o Liwa Village, visite liwavillage.ae

