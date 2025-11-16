Vom 12. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 wird die Wüste zum Leben erweckt - verpassen Sie keinen Moment des ultimativen Winterfestivals von Abu Dhabi.

ABU DHABI, VAE, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- "The Desert's Grand Stage", das Liwa International Festival, kehrt vom 12. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 zurück und bringt 23 Tage voller Kultur, Abenteuer, Motorsport, Musik und Familienspaß in die goldenen Dünen der Region Al Dhafra.

Internationales Festival von Liwa 2026: Abu Dhabis Winterfest im Herzen der Region Al Dhafra Internationales Festival von Liwa 2026: Abu Dhabis Winterfest im Herzen der Region Al Dhafra Internationales Festival von Liwa 2026: Abu Dhabis Winterfest im Herzen der Region Al Dhafra

Vor der atemberaubenden Kulisse der 300 Meter hohen Tal Moreeb-Düne, der höchsten Düne der VAE, hat sich das Festival zu einem der am meisten erwarteten jährlichen Ereignisse des Landes entwickelt, bei dem sich Kulturerbe und Abenteuer mit der Gemütlichkeit von Familie und Freunden verbinden. Seit seinem Debüt im Jahr 2001 hat sich das Liwa International Festival zu Abu Dhabis ultimativem Wintererlebnis entwickelt und bietet für jeden etwas - von Weltklasse-Rennen und Dünensport bis hin zu eindringlichen kulturellen Momenten und lebhafter Unterhaltung.

In diesem Jahr wird das Festival mit der Forsan Al Emarat-Show - dem offiziellen Kunstflugteam der Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate - und einem fesselnden Feuerwerk eröffnet, das den Wüstenhimmel erhellt.



Motorsport und Abenteuer

Jeden Winter wird Liwa zum pulsierenden Herz des Motorsports in der Region, und die diesjährige Ausgabe verspricht noch mehr Action und Aufregung. Das Festival beginnt mit Freestyle Drift am 12./13. und 22./23. Dezember, gefolgt von Spartan Race Liwa am 13. Dezember und Bike Drag Racing am 14. Dezember. Weiter geht es mit der Falknerei vom 15. bis 17. Dezember, bei der Präzision und Tradition im Vordergrund stehen, und mit der Car Stunt Championship am 19. und 20. Dezember, sowie mit dem mit Spannung erwarteten Extreme MudFest.

Die Liwa Running Challenge folgt am 20. Dezember, zusammen mit dem Liwa Cycling Race und Liwa UTV am 21. Dezember. Vom 23. bis 24. Dezember findet der Taubenjagd-Wettbewerb statt, der in die energiegeladene Liwa Burnout Championship am 25. Dezember übergeht. Am 26. und 27. Dezember wird die Wüste mit Liwa Drift, Monster Jam und der Tal Moreeb Running Challenge (26. Dezember) zum Leben erweckt, während die Liwa Padel Championship und Liwa Cycling Challenge vom 26. bis 28. Dezember bzw. am 27. Dezember stattfinden. Motorsportfans können auch die Sand Wrestling Championship am 26. und 27. Dezember genießen, gefolgt von der Rückkehr der Car Stunt Championship am 28. und 29. Dezember.

Das Festival wird fortgesetzt mit der Electronic Freestyle Championship am 30. Dezember und der Tal Moreeb Car Championship vom 31. Dezember bis 3. Januar, bei der mehrere Rennkategorien vertreten sind. Auf dem Programm stehen außerdem Fußball und Padel an jedem Wochenende sowie Boxen vom 15. bis 21. Dezember, so dass es bis zum Schluss nie langweilig wird. Die Jetour Travel Conference findet ebenfalls am 19., 20. und 21. Dezember statt.

Während des gesamten Festivals können die Besucher außerdem täglich Dünenprojektionsshows und Drohnenshows sowie an jedem Wochenende Heißluftballons erleben, die die Skyline der Liwa-Wüste jeden Abend in ein spektakuläres Schauspiel aus Licht, Ton und Bewegung verwandeln. Vom 12. Dezember bis zum 3. Januar stehen außerdem täglich Water Karting und Mini Tank Paintball auf dem Programm und bieten ein aufregendes Erlebnis für Besucher, die Action suchen.

Während der Eröffnungszeremonie, an den Wochenenden, zu Silvester und bei der Abschlusszeremonie wird ein Feuerwerk den Wüstenhimmel erleuchten und für unvergessliche Momente während des gesamten Festivals sorgen.

Familienspaß für alle

Das Herzstück des Festivals ist das Liwa Village, ein lebendiges Unterhaltungs- und Erlebniszentrum für alle Altersgruppen. Für Familien gibt es Wasserkarting, Fahrgeschäfte, Geschicklichkeitsspiele, Ponyreiten und zwei aufregende Seilrutschen (eine für Kinder und eine für Erwachsene). Das Oldtimermuseum, die Auto Zone, der Horror Escape Room und der Smash Room sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel, während die jüngeren Besucher den Pony Grove und den Streichelzoo lieben werden.

Zu den Attraktionen gehören in diesem Jahr die Souk-Zone und die Pop-Up Heritage Shops, in denen handgefertigtes Kunsthandwerk und lokale Schätze angeboten werden, während auf der Performance Stage Live-Musik, kulturelle Darbietungen und tägliche Unterhaltung geboten werden.

Feinschmecker können in den zahlreichen F&B- und Einzelhandelsgeschäften des Festivals sowohl emiratische Spezialitäten als auch internationale Küche genießen.

Ein unvergessliches Neujahrsfest

Das große Finale des Liwa International Festival wird unvergesslich sein. Am 31. Dezember beginnt die Tal Moreeb Car Championship ihren dreitägigen Lauf, der die Bühne für spannenden Motorsport im Jahr 2025 und 2026 bereitet. Die Besucher können ein besonderes Silvesterkonzert genießen, gefolgt von einem großartigen Feuerwerk, das den weiten Wüstenhimmel von Liwa erleuchtet.

Dieses Fest lädt die Besucher ein, das neue Jahr inmitten von Musik, Abenteuer und der atemberaubenden Landschaft von Al Dhafra zu begrüßen.



Neben dem Nervenkitzel feiert das Liwa International Festival auch das stolze Erbe und die Traditionen der VAE. Von Falknerei und Kunsthandwerk bis hin zu Souk Liwa und der Meisterschaft im Taubenschießen verbindet das Festival den Geist der Wüste mit der anhaltenden Liebe der Nation zu Kultur, Gemeinschaft und Innovation.

Planen Sie Ihren Besuch

Nehmen Sie am Winter-Event der VAE teil und schaffen Sie bleibende Erinnerungen mit Familie und Freunden beim Liwa International Festival 2026 - wo Abenteuer, Kultur und Verbundenheit in einem außergewöhnlichen Rahmen zusammenkommen.

Besucher können im Voraus Glamping-Zelte oder lokale Unterkünfte buchen oder ihre eigenen Wohnmobile und Zelte mitbringen, um im Herzen von Liwa, umgeben von den goldenen Dünen der Region Al Dhafra, unter dem Sternenhimmel zu campen.

Weitere Informationen finden Sie unter liwainternationalfestival.ae und instagram.com/liwafest

Für Buchungen verwenden Sie die Liwa Sports Club App oder kontaktieren Sie uns: +971 54 279 0830 und +971 54 279 0831

Für Liwa Village Tickets, besuchen Sie liwavillage.ae

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822366/Liwa_International_Festival_2026_The_Deserts_Grand_Stage.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822367/Liwa_International_Festival_2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822368/Liwa_International_Festival.jpg