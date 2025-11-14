リワ国際フェスティバル 2026: アルダフラ地域の中心で開催されるアブダビのウィンターフェスティバル

スリリングなモータースポーツや家族向けアクティビティ、文化体験、ドローンショーまで、多彩な魅力が満載。2025 年12 月12 日から2026 年1 月3 日まで、砂漠が生命力あふれる舞台へと変わります——アブダビが誇る究極の冬のフェスティバルを一瞬たりともお見逃しなく

アラブ首長国連邦アブダビ, 2025年11月14日 PRNewswire--「砂漠のグランドステージ」と称されるリワ国際フェスティバルが、2025年12月12日から2026年1月3日まで開催されます。アルダフラ地域の黄金の砂丘を舞台に、文化、アドベンチャー、モータースポーツ、音楽、そして家族向けアクティビティが23日間にわたり繰り広げられます。

UAEで最も高い砂丘である、高さ300メートルの壮大なタル・ムリーブを背景に、このフェスティバルは、遺産と冒険が家族や友人との温かな時間と融合する、国内でも屈指の人気を誇る年間イベントとして定着しています。2001年の初開催以来、リワ国際フェスティバルはアブダビを代表する冬の一大イベントへと発展し、世界レベルのレースやデューンスポーツから、没入型の文化体験、にぎやかなエンターテインメントまで、誰もが楽しめる多彩な魅力を提供しています。

今年のフェスティバルは、アラブ首長国連邦空軍の公式アクロバット飛行チームであるフォルサン・アル・エマラートのショーと、砂漠の夜空を彩る魅惑的な花火の打ち上げで幕を開けます。

モータースポーツとアドベンチャー

毎年冬、リワは地域のモータースポーツの中心地となり、今年のフェスティバルはさらに多くのアクションと興奮を約束します。フェスティバルは、12〜13日および22〜23日に開催されるフリースタイルドリフトで幕を開け、続いて13日にスパルタンレース・リワ、14日にバイク・ドラッグレースが行われます。興奮は12月15日から17日にかけてのファルコナーリーで続きます。精密さと伝統文化が披露され、12月19日〜20日にはカー・スタント・チャンピオンシップと、待望のエクストリーム・マッドフェストも開催されます。

12 月20 日にはリワ・ランニング・チャレンジが行われ、続いて12月21日にはリワ・サイクリングレースとリワ・UTVレースが開催されます。12月23日〜24日にはピジョンハントコンペティションが行われ、12月25日にはエネルギッシュなリワ・バーンアウト・チャンピオンシップへと続きます。12月26 日と27日には、 リワ・ドリフト、モンスタージャム、そして12月26日のタル・ムリーブ・ランニング・チャレンジで砂漠が活気づきます。一方、リワ・パデル・チャンピオンシップは12月26日〜28日、リワ・サイクリング・チャレンジは12月27日にそれぞれ開催されます。モータースポーツファンは、12月26日〜27日のサンドレスリング・チャンピオンシップも楽しむことができ、その後12月28日〜29日にはカー・スタント・チャンピオンシップが再び開催されます。

フェスティバルは、12月30日のエレクトロニック・フリースタイル・チャンピオンシップで続き、12月31日から1月3日にはタル・ムリーブ・カー・チャンピオンシップが複数のレースカテゴリーで開催されます。ラインナップには、毎週末のサッカーとパデル、そして12月15日〜21日のボクシングも含まれており、フェスティバルの最後まで一瞬たりとも退屈することがありません。ジェトゥア・トラベル・カンファレンスは、12月19日、20日、21日に開催されます。

フェスティバル期間中、来場者は毎日のデューン・プロジェクション・ショーや、週末ごとのドローンショーと熱気球も楽しむことができ、リワ砂漠の夜空が毎晩、光と音、動きにあふれる壮大な光景へと変わります。ウォーターカーティングとミニタンク・ペイントボールも、12月12日から1月3日まで毎日体験でき、アクティブな体験を求める来場者にスリリングな楽しさを提供します。

花火は、開会式、週末、年越し、そして閉会式に砂漠の夜空を彩り、フェスティバル全体を通して忘れられない瞬間を演出します。

家族みんなで楽しめるアクティビティ

フェスティバルの中心にはリワ・ビレッジがあり、あらゆる年齢層が楽しめる活気あふれるエンターテインメントと発見の拠点となっています。家族は、ウォーターカーティング、カーニバルの乗り物、スキルゲーム、ポニー乗馬、そして子ども用と大人用の2つのスリリングなジップラインを楽しむことができます。クラシックカー博物館、オートゾーン、ホラー脱出ルーム、スマッシュルームがさらに興奮を加え、子どもたちはポニーグローブや動物ふれあいゾーンを楽しむことができます。

今年のアトラクションには、手作りの工芸品や地元の宝物を楽しめるスークゾーンやポップアップ・ヘリテージショップが含まれ、パフォーマンスステージではライブ音楽や文化パフォーマンス、日替わりのエンターテインメントが繰り広げられます。

フード愛好者は、フェスティバル内の多彩な飲食・小売店舗で、エミラティの定番料理から世界各国のグルメまで味わうことができます。

忘れられない新年の祝祭

リワ国際フェスティバルのグランドフィナーレは、忘れられないものになるでしょう。12月31日、タル・ムリーブ・カー・チャンピオンシップが3日間の日程でスタートし、2025年から2026年への切り替わりとともにスリリングなモータースポーツの舞台が整います。来場者は特別な大晦日コンサートを楽しんだ後、リワの広大な砂漠の夜空を彩る壮大な花火ショーを堪能できます。

この祝祭では、音楽や冒険、そしてアルダフラの息をのむような景観に囲まれながら、新年を迎えることができます。

スリル満点のアクティビティに加え、リワ国際フェスティバルはUAEの誇る伝統と文化遺産も称えます。鷹狩りや手工芸からスーク・リワ、鳩撃ち競技まで、フェスティバルは砂漠の精神と、文化・コミュニティ・イノベーションに対する国民の変わらぬ愛を結びつけます。

訪問の計画

UAEで必見の冬のイベントに参加し、リワ国際フェスティバル2026で家族や友人と共に忘れられない思い出を作りましょう——冒険、文化、そしてつながりが一つの特別な舞台で交わる場所です。

来場者は、グランピングテントや地元の宿泊施設を事前予約することも、自身のRVやテントを持ち込んで、アルダフラ地域の黄金の砂丘に囲まれたリワの中心で星空の下にキャンプすることもできます。

詳細は liwainternationalfestival.aeおよびinstagram.com/liwafest をご覧ください。

ご予約は、リワ・スポーツクラブのアプリをご利用いただくか、以下までお問い合わせください：+971 54 279 0830 および+971 54 279 0831

リワ・ビレッジのチケットは、 liwavillage.aeをご覧ください。

