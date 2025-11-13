Festival international de Liwa 2026 : Le festival d'hiver d'Abu Dhabi au cœur de la région d'Al Dhafra

Du 12 décembre 2025 au 3 janvier 2026, le désert s'anime, avec des sports mécaniques palpitants, des activités familiales, des découvertes culturelles et des spectacles de drones. Ne manquez pas un instant de l'ultime festival d'hiver d'Abu Dhabi.

ABU DHABI, UAE, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- "La grande scène du désert", le Liwa International Festival, reviendra du 12 décembre 2025 au 3 janvier 2026, apportant 23 jours de culture, d'aventure, de sports motorisés, de musique et d'amusement familial dans les dunes dorées de la région d'Al Dhafra.

Avec pour toile de fond le Tal Moreeb, la plus haute dune des Émirats arabes unis, qui culmine à 300 mètres, le festival est devenu l'un des événements annuels les plus attendus du pays, où le patrimoine et l'aventure se mêlent à la chaleur des moments passés en famille et entre amis. Depuis ses débuts en 2001, le festival international de Liwa est devenu l'expérience hivernale ultime d'Abu Dhabi, offrant quelque chose pour tout le monde - des courses de classe mondiale et des sports de dunes aux moments culturels immersifs et aux divertissements animés.

Cette année, le festival s'ouvre sur le spectacle de Forsan Al Emarat - l'équipe officielle de démonstration de voltige de l'armée de l'air des Émirats arabes unis - et sur un captivant feu d'artifice qui illumine le ciel du désert.



Sports mécaniques et aventure

Chaque hiver, Liwa devient le cœur battant du sport automobile dans la région, et l'édition de cette année promet encore plus d'action et d'excitation. Le festival débute avec Freestyle Drift les 12-13 et 22-23 décembre, suivi par Spartan Race Liwa le 13 décembre et Bike Drag Racing le 14 décembre. L'excitation se poursuit avec Falconry du 15 au 17 décembre, qui met en valeur la précision et le patrimoine, et le Car Stunt Championship les 19 et 20 décembre, ainsi que le très attendu Extreme MudFest.

Le Liwa Running Challenge suivra le 20 décembre, ainsi que le Liwa Cycling Race et le Liwa UTV le 21 décembre. Les 23 et 24 décembre , le concours de chasse aux pigeons se déroulera, avant le très énergique Liwa Burnout Championship, qui aura lieu le 25 décembre. Le 26 et 27 décembre, le désert s'animera avec Liwa Drift, Monster Jam, et le Tal Moreeb Running Challenge (26 décembre), tandis que le Liwa Padel Championship et le Liwa Cycling Challenge se dérouleront respectivement du 26 au 28 décembre et le 27 décembre. Les fans de sport automobile pourront également assister au championnat de lutte sur sable les 26 et 27 décembre, suivi du retour du championnat de cascades automobiles les 28 et 29 décembre.

Le festival se poursuit avec le championnat de freestyle électronique le 30 décembre, et le championnat de voitures Tal Moreeb du 31 décembre au 3 janvier, qui comprend plusieurs catégories de courses. L'offre comprend également Football et Padel tous les week-ends, ainsi que Boxing du 15 au 21 décembre, ce qui garantit que l'on ne s'ennuie jamais jusqu'à la fin. La conférence Jetour Travel Conference aura également lieu les 19, 20 et 21 décembre.

Tout au long du festival, les visiteurs peuvent également assister à à des spectacles quotidiens de projection de dunes et à des spectacles de drones et de montgolfières tous les week-ends, transformant chaque soir la ligne d'horizon du désert de Liwa en un spectaculaire spectacle de lumière, de son et de mouvement. Le karting sur l'eau et le paintball Mini Tank seront également disponibles tous les jours du 12 décembre au 3 janvier, offrant une expérience palpitante aux visiteurs en quête d'action.

Des feux d'artifice illumineront le ciel du désert lors de la cérémonie d'ouverture, des week-ends, du réveillon du Nouvel An et de la cérémonie de clôture, créant ainsi des moments mémorables tout au long du festival.

Un plaisir familial pour tous

Au cœur du festival se trouve le Liwa Village, un centre animé de divertissement et de découverte conçu pour tous les âges. Les familles peuvent profiter du karting aquatique, des manèges, des jeux d'adresse, des promenades à poney et de deux tyroliennes exaltantes (une pour les enfants et une pour les adultes). Le musée des voitures classiques, Auto Zone, Horror Escape Room et Smash Room ajoutent une touche d'émotion supplémentaire, tandis que les plus jeunes apprécieront le Pony Grove et le zoo pour enfants.

Cette année, les attractions comprennent la zone du souk et les boutiques pop-up du patrimoine, qui proposent de l'artisanat et des trésors locaux, tandis que la scène des spectacles accueille des concerts, des actes culturels et des divertissements quotidiens.

Les amateurs de cuisine peuvent savourer les plats préférés des Émiratis et les cuisines du monde entier dans les nombreux points de vente et de restauration du festival.

Une célébration du Nouvel An dont on se souviendra

La grande finale du festival international de Liwa s'annonce inoubliable. Le 31 décembre, le Tal Moreeb Car Championship commence son parcours de trois jours, préparant le terrain pour un sport automobile palpitant alors que 2025 se transforme en 2026. Les visiteurs peuvent assister à un concert spécial de la Saint-Sylvestre, suivi d'un magnifique feu d'artifice qui illumine le vaste ciel désertique de Liwa.

Cette célébration invite les visiteurs à accueillir la nouvelle année au son de la musique, de l'aventure et des paysages à couper le souffle d'Al Dhafra.



Au-delà des sensations fortes, le festival international de Liwa célèbre le fier héritage et les traditions des Émirats arabes unis. De la fauconnerie à l'artisanat en passant par le Souk Liwa et le championnat de tir au pigeon, le festival associe l'esprit du désert à l'amour durable de la nation pour la culture, la communauté et l'innovation.

Planifiez votre visite

Participez à l'événement hivernal incontournable des Émirats arabes unis et créez des souvenirs inoubliables avec votre famille et vos amis au festival international de Liwa 2026 - où l'aventure, la culture et les liens se rencontrent dans un cadre extraordinaire.

Les visiteurs peuvent réserver à l'avance des tentes de glamping ou un hébergement local, ou apporter leurs propres véhicules de loisirs et tentes pour camper sous les étoiles au cœur de Liwa, entouré par les dunes dorées de la région d'Al Dhafra.

Pour en savoir plus : liwainternationalfestival.ae et instagram.com/liwafest

Pour les réservations, utilisez l'application Liwa Sports Club, ou contactez : +971 54 279 0830 et +971 54 279 0831

Pour les billets du Liwa Village, visitez liwavillage.ae

