리와 국제 페스티벌 2026: 아부다비 겨울 축제...알 다프라 일원에서 열려

2025년 12월 12일부터 2026년 1월 3일까지 사막에서 펼쳐지는 최고의 겨울 축제...스릴 넘치는 모터 스포츠부터 가족 놀이, 문화 체험, 드론 쇼까지 즐길 거리 풍성

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 사막이 무대로 변하는 리와(Liwa) 국제 페스티벌이 2025년 12월 12일부터 2026년 1월 3일까지 23일 간 알 다프라 지역 황금빛 모래언덕에서 펼쳐진다. 문화와 모험, 모터 스포츠, 음악, 가족 행사가 다채롭게 펼쳐질 예정.

아랍에미리트에서 가장 높은 300 미터 모래 언덕 탈 모리브(Tal Moreeb)의 절경을 배경으로 펼쳐지는 이 축제는 문화 유산과 엔터테인먼트를 가족, 친구와 함께 보내기에 더할 나위 없이 좋은 연례 행사로 꼽힌다. 2001년 첫선을 보인 이후 세계 정상급 레이싱과 모래 언덕 스포츠부터 몰입감 넘치는 문화 체험, 활력 넘치는 엔터테인먼트까지 누구나 즐길 수 있는 아부다비 최고의 겨울 행사로 자리잡았다.

Liwa International Festival 2026: Abu Dhabi's Winter Festival in the Heart of Al Dhafra Region Liwa International Festival 2026: Abu Dhabi's Winter Festival in the Heart of Al Dhafra Region Liwa International Festival 2026: Abu Dhabi's Winter Festival in the Heart of Al Dhafra Region

올해는 아랍에미리트 공군의 공식 곡예 비행팀 포산 알 에마랏(Forsan Al Emarat)이 펼치는 쇼와 사막 하늘을 수놓는 환상적 불꽃놀이로 막이 오른다.

모터 스포츠와 어드벤처

리와는 겨울마다 지역 모터 스포츠의 심장부가 된다. 올해는 액션과 볼거리가 더욱 더 풍성해졌다. 12월 12~13일, 22~23일에 열리는 프리스타일 드리프트(Freestyle Drift)로 축제가 시작되며, 12월 13일에는 스파르탄 레이스 리와(Spartan Race Liwa), 12월 14일에는 바이크 드래그 레이싱(Bike Drag Racing)이 이어진다. 12월 15일부터 17일까지는 정밀성과 전통을 자랑하는 매사냥이, 19일부터 20일까지는 큰 기대를 모으고 있는 익스트림 머드페스트(Extreme MudFest)가 자동차 스턴트 챔피언십과 함께 열린다.

12월 20일에는 리와 러닝 챌린지, 12월 21일에는 리와 사이클링 레이스와 리와 UTV가 이어진다. 12월 23일부터 24일까지는 비둘기 사냥 대회가 열리고, 12월 25일에는 에너지 넘치는 리와 번아웃 챔피언십(Liwa Burnout Championship)이 기다리고 있다. 12월 26일과 27일에는 리와 드리프트, 몬스터 잼, 탈 모리브 러닝 챌린지(12월 26일)가 열리며, 리와 파델(Padel) 챔피언십과 리와 사이클링 챌린지가 12월 26~28일과 27일에 각각 열려 사막에 활기를 불어넣게 된다. 모터 스포츠 팬이라면 12월 26~27일 열리는 샌드 레슬링 챔피언십(Sand Wrestling Championship)과 12월 28~29일 열리는 자동차 스턴트 챔피언십(Car Stunt Championship)도 볼거리다.

12월 30일에는 일렉트로닉 프리스타일 챔피언십이, 12월 31일부터 1월 3일까지는 탈 모리브 자동차 챔피언십이 잇달아 열려 레이싱 팬들을 유혹한다. 또 주말마다 축구와 파델, 12월 15일부터 21일까지는 복싱이 예정되어 있어 마지막까지 지루할 틈이 없다. 제투어 여행 컨퍼런스(Jetour Travel Conference)도 12월 19, 20, 21일에 열린다.

축제 기간 내내 주말마다 듄 프로젝션 쇼와 드론 쇼, 열기구 쇼가 열려 방문객은 저녁에 리와 사막의 스카이라인이 빛과 소리, 동작으로 바뀌는 장관을 볼 수 있다. 12월 12일부터 1월 3일까지는 워터 카트와 미니 탱크 페인트볼도 매일 운영되어 액션을 원하는 방문객이 스릴을 즐기기에도 부족함이 없다.

개막식, 주말, 새해 전야, 폐막식에는 불꽃놀이가 사막의 하늘을 수놓으며 축제 기간 내내 잊지 못할 추억을 선사한다.

가족과 함께 하는 시간

축제의 중심에는 리와 빌리지(Liwa Village)가 있다. 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 엔터테인먼트와 발견의 재미가 가득한 곳이다. 여기서는 가족 단위로 수상 카트, 카니발 놀이기구, 스킬 게임, 조랑말 타기, 짚라인(어린이용과 성인용 두 가지)을 즐길 수 있다. 또 클래식 자동차 박물관과 오토 존, 귀신의 집, 스매시 룸이 마련되고 어린이를 위한 조랑말 숲(Pony Grove)과 애완동물 동물원도 운영된다.

올해는 수공예품과 현지 보물을 판매하는 수크 존과 팝업 헤리티지 숍도 운영되고 라이브 공연 무대와 일일 엔터테인먼트도 펼쳐진다.

음식 애호가라면 페스티벌 기간에 여러 F&B와 소매점에서 에미리트의 인기 음식과 세계 각국의 요리를 두루 맛볼 수 있다.

추억으로 남을 새해 축하 행사

리와 국제 페스티벌의 피날레는 잊지 못할 추억이 될 전망. 12월 31일, 탈 모리브 자동차 챔피언십(Tal Moreeb Car Championship)이 3일간의 대장정을 시작해 해를 넘기는 모터스포츠의 무대가 펼쳐진다. 새해 전야에는 특별 콘서트가 열리고 이어서 리와의 광활한 사막 하늘을 수놓는 웅장한 불꽃쇼가 이어진다.

음악과 어드벤처, 알 다프라의 아름다운 풍경 속에서 새해를 맞이할 수 있는 기회다.



리와 국제 페스티벌은 스릴을 넘어 아랍에미리트의 자랑스러운 유산과 전통을 널리 소개하는 행사다. 매사냥과 수공예품부터 수크 리와(Souk Liwa), 비둘기 사격 대회까지, 사막의 정신과 문화, 공동체, 혁신을 향한 UAE의 사랑이 이 축제에 녹아 있다.

방문 계획 세우기

UAE 리와 국제 페스티벌에 가면 사막 속 겨울을 만끽하고 어드벤처와 문화를 한 곳에서 즐길 수 있다. 가족, 친구와 함께라면 더 멋진 추억이 될 것이다.

방문 계획이 있다면 글램핑 텐트나 현지 숙소를 예약해도 좋고 RV와 텐트를 가져와 알 다프라 지역의 황금빛 모래언덕으로 둘러싸인 리와 중심부에서 별빛 아래 캠핑을 즐겨도 좋다.

자세한 사항은 liwainternationalfestival.ae와 instagram.com/liwafest를 참조할 수 있다.

예약은 리와 스포츠 클럽 앱에서 하거나 +971 54 279 0830, +971 54 279 0831으로 문의하면 된다.

리와 빌리지 티켓 예약은 liwavillage.ae을 방문하기 바란다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2822366/Liwa_International_Festival_2026_The_Deserts_Grand_Stage.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2822367/Liwa_International_Festival_2026.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2822368/Liwa_International_Festival.jpg

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi; Experience Abu Dhabi