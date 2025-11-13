Del 12 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, el desierto cobrará vida: desde emocionantes deportes de motor y diversión en familia hasta descubrimientos culturales y espectáculos con drones. No te pierdas ni un momento del festival de invierno por excelencia de Abu Dhabi.

ABU DHABI, EAU, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- 'El Gran Escenario del Desierto', el Liwa International Festival, volverá del 12 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, trayendo 23 días de cultura, aventura, deportes de motor, música y diversión familiar a las dunas doradas de la región de Al Dhafra.

Festival Internacional de Liwa 2026: Festival de Invierno de Abu Dhabi en el corazón de la región de Al Dhafra Festival Internacional de Liwa 2026: Festival de Invierno de Abu Dhabi en el corazón de la región de Al Dhafra Festival Internacional de Liwa 2026: Festival de Invierno de Abu Dhabi en el corazón de la región de Al Dhafra

Con el impresionante telón de fondo de los 300 metros de Tal Moreeb, la duna más alta de los EAU, el festival se ha convertido en uno de los acontecimientos anuales más esperados del país, donde el patrimonio y la aventura se mezclan con la calidez del tiempo de calidad con la familia y los amigos. Desde su debut en 2001, el Festival Internacional de Liwa se ha convertido en la experiencia invernal por excelencia de Abu Dhabi, ofreciendo algo para todos los gustos: desde carreras y deportes de dunas de categoría mundial hasta momentos de inmersión cultural y animado entretenimiento.

Este año, el festival se inaugura con el espectáculo Forsan Al Emarat -el equipo oficial de demostraciones acrobáticas de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos- y un cautivador despliegue de fuegos artificiales que iluminarán el cielo del desierto.



Deportes de motor y aventura

Cada invierno, Liwa se convierte en el corazón palpitante del automovilismo en la región, y la edición de este año promete aún más acción y emoción. El festival comienza con Freestyle Drift los días 12-13 y 22-23 de diciembre, seguido de la Spartan Race Liwa el 13 de diciembre y Bike Drag Racing el 14 de diciembre. La emoción continúa con Cetrería del 15 al 17 de diciembre, donde se exhibirán la precisión y el patrimonio, y el Car Stunt Championship los días 19 y 20 de diciembre, junto con el esperadísimo Extreme MudFest.

La Liwa Running Challenge sigue el 20 de diciembre , junto con la Liwa Cycling Race y Liwa UTV el 21 de diciembre . Del 23 al 24 de diciembre, tendrá lugar la competición de caza de palomas , que desembocará el 25 de diciembre en el animado campeonato Liwa Burnout . Los días 26 y 27 de diciembre, el desierto rugirá de vida con Liwa Drift, Monster Jam, y el Tal Moreeb Running Challenge (26 de diciembre), mientras que el Liwa Padel Championship y el Liwa Cycling Challenge se celebrarán del 26 al 28 de diciembre y el 27 de diciembre, respectivamente. Los aficionados al automovilismo también podrán disfrutar del campeonato de lucha en la arena los días 26 y 27 de diciembre, seguido del regreso del campeonato de acrobacias automovilísticas los días 28 y 29 de diciembre.

El festival continúa con el Campeonato de Estilo Libre Electrónico el 30 de diciembre, y el Campeonato de Automóviles Tal Moreeb del 31 de diciembre al 3 de enero, con múltiples categorías de carreras. La programación también incluye Fútbol y Pádel todos los fines de semana, así como Boxing del 15 al 21 de diciembre, lo que garantiza que nunca haya un momento aburrido hasta el final. La Jetour Travel Conference también tendrá lugar en los días 19, 20 y 21 de diciembre.

A lo largo del festival, los visitantes también podrán disfrutar de espectáculos diarios de proyección de dunas y de drones y globos aerostáticos todos los fines de semana, transformando cada noche el horizonte del desierto de Liwa en un espectacular despliegue de luz, sonido y movimiento. El Karting acuático y el Paintball Mini Tank también estarán disponibles a diario del 12 de diciembre al 3 de enero, ofreciendo una emocionante experiencia a los visitantes que busquen un poco de acción.

Los fuegos artificiales iluminarán el cielo del desierto durante la ceremonia de apertura, los fines de semana, la Nochevieja y la ceremonia de clausura, creando momentos memorables a lo largo de todo el festival.

Diversión familiar para todos

En el corazón del festival se encuentra Liwa Village, un animado centro de entretenimiento y descubrimiento diseñado para todas las edades. Las familias pueden disfrutar de karts acuáticos, atracciones de feria, juegos de habilidad, paseos en poni y dos emocionantes tirolinas (una para niños y otra para adultos). El Museo del Coche Clásico, Auto Zone, Horror Escape Room y Smash Room añaden emoción extra, mientras que a los visitantes más jóvenes les encantará el Pony Grove y el zoo de mascotas.

Entre las atracciones de este año figuran la Zona del Zoco y las tiendas pop-up de artesanía y tesoros locales, mientras que el Escenario de Espectáculos acoge música en directo, actos culturales y espectáculos diarios.

Los amantes de la buena mesa podrán degustar platos emiratíes y de todo el mundo en los numerosos establecimientos de restauración y venta al por menor del festival.

Una celebración de Año Nuevo para recordar

La gran final del Festival Internacional de Liwa será inolvidable. El 31 de diciembre, el campeonato de coches Tal Moreeb Car Championship comienza su andadura de tres días, preparando el escenario para un emocionante deporte del motor a medida que 2025 se convierte en 2026. Los visitantes pueden disfrutar de un concierto especial de Nochevieja, seguido de un magnífico espectáculo de fuegos artificiales que iluminan el vasto cielo desértico de Liwa.

Esta celebración invita a los visitantes a dar la bienvenida al nuevo año rodeados de música, aventura y el impresionante paisaje de Al Dhafra.

Más allá de la emoción, el Festival Internacional de Liwa celebra el orgulloso patrimonio y las tradiciones de los EAU. Desde la cetrería y la artesanía hasta el zoco Liwa y el campeonato de tiro al pichón, el festival conecta el espíritu del desierto con el perdurable amor de la nación por la cultura, la comunidad y la innovación.

Planifique su visita

Únase al acontecimiento invernal imprescindible de los EAU y cree recuerdos imborrables con su familia y amigos en el Festival Internacional de Liwa 2026, donde la aventura, la cultura y la conexión se dan cita en un entorno extraordinario.

Los visitantes pueden reservar con antelación tiendas de glamping o alojamientos locales, o traer sus propios vehículos recreativos y tiendas de campaña para acampar bajo las estrellas en el corazón de Liwa, rodeado por las dunas doradas de la región de Al Dhafra.

Más información en liwainternationalfestival.ae y instagram.com/liwafest

Para reservar, utilice la aplicación Liwa Sports Club, o póngase en contacto con: +971 54 279 0830 y +971 54 279 0831

Para comprar entradas para Liwa Village, visite liwavillage.ae

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822366/Liwa_International_Festival_2026_The_Deserts_Grand_Stage.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822367/Liwa_International_Festival_2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822368/Liwa_International_Festival.jpg

FUENTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi; Experience Abu Dhabi