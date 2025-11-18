Liwa International Festival 2026：阿布扎比冬季節慶將於 Al Dhafra 地區中心舉行

今年，該節慶將以 United Arab Emirates Air Force 官方特技飛行表演隊 Forsan Al Emarat 表演揭幕，同時還有照亮沙漠夜空的精彩煙花匯演。

賽車運動與冒險

每年冬季，Liwa 成為該區的刺激賽車運動中心，而今年有望帶來更多精彩賽事。該節慶將以 12 月 12 至 13 日和 22 至 23 日的 Freestyle Drift 拉開序幕，隨後是 12 月 13 日的 Spartan Race Liwa 和 12 月 14 日的 Bike Drag Racing。延續興奮時刻，12 月 15 至 17 日將舉行 Falconry，展現精準技能與悠久歷史，而12 月 19 日至 20 日將舉行 Car Stunt Championship。此外，還有萬眾期待的 Extreme MudFest。

Liwa Running Challenge 將於隨後 12 月 20 日舉行，而 Liwa Cycling Race 和 Liwa UTV 將於 12 月 21 日舉行。12 月 23 日至 24 日將舉行 Pigeon Hunt Competition，隨後 12 月 25 日舉行血脈沸騰的 Liwa Burnout Championship。12 月 26 日及 27 日，沙漠將舉行 Liwa Drift、Monster Jam 和 Tal Moreeb Running Challenge（12 月 26 日）而血脈沸騰，而 Liwa Padel Championship 和 Liwa Cycling Challenge 將分別於 12 月 26 至 28 日和 12 月 27 日舉行。賽車迷還可觀看 12 月 26 日至 27 日的 Sand Wrestling Championship，隨後觀看 12 月 28 日至 29 日的 Car Stunt Championship 歸來。

該節日繼續於 12 月 30 日舉行 Electronic Freestyle Championship，並於 12 月 31 日至 1 月 3 日舉行 Tal Moreeb Car Championship，當中以多個賽車類別為特色。此外，每個週末都舉行 Football and Padel，以及 12 月 15 日至 21 日期間舉行 Boxing，確保尾聲時間也不會沉默時刻。Jetour Travel Conference 也將於 12 月 19 日、20 日和 21 日舉行。

該節慶期間，遊客還可欣賞每日舉行的 Dune Projection Shows 和 Drone Shows，以及每個週末舉行的 Hot Air Balloons。每晚 Liwa 的沙漠長空都化為壯觀的燈光、聲音與動感表演。12 月 12 日至 1 月 3 日，Water Karting 和 Mini Tank Paintball 也將每天開放。這為尋求刺激的遊客，提供驚險刺激體驗。

開幕儀式、週末、新年夜和閉幕儀式時，沙漠夜空上演煙花匯演，而為整個節慶締造難忘時刻。

合家歡有趣活動

該節慶重點是 Liwa Village，這是個充滿活力的娛樂與探索中心，老少咸宜。一家大小可體驗水上卡丁車、嘉年華遊樂設施、技巧遊戲、騎小馬，以及兩條令人興奮的高空滑索（一條供兒童使用，一條供成人使用）。Classic Car Museum、Auto Zone、Horror Escape Room 和 Smash Room 增加額外刺激，同時年幼遊客將會愛上 Pony Grove 和寵物動物園。

今年熱門景點包括售賣手工藝品及當地特產的 Souk Zone 和 Pop-Up Heritage Shops，以及提供現場音樂表演、文化表演與日常娛樂活動的 Performance Stage。

美食家們可於該節慶的多個許多餐飲和零售店舖內，品嚐阿聯酋特色美食與國際佳餚。

新年難忘慶祝

Liwa International Festival 的盛大閉幕儀式，定必令人難忘。12 月 31 日起，Tal Moreeb Car Championship 為期三天。這為 2025 年至 2026 年精彩賽車運動，拉開序幕。遊客可觀看新年倒數特別音樂會，然後欣賞照亮 Liwa 沙漠長空的壯觀煙花匯演。

誠邀遊客參與此慶祝活動，而於 Al Dhafra 的音樂、冒險和壯麗景色中，迎接新年。

除了精彩娛樂活動，Liwa International Festival 讚頌阿聯酋自豪的文化遺產與傳統。這節慶透過獵鷹、手工藝品、 Souk Liwa 和射鴿錦標賽，連結沙漠精神與該國一直對文化、社區與創新的喜愛。

計劃您的行程

參與加阿聯酋的萬勿錯過冬季盛事——Liwa International Festival 2026，親友共度難忘回憶——在單一非凡環境中，匯聚冒險、文化與關係。

遊客可提前預訂豪華露營帳篷或當地住宿，也可自備房車和帳篷。在 Liwa 中心地帶的星空下露營，周圍環繞着 Al Dhafra 地區的金色沙丘。

如欲了解更多，請瀏覽 liwainternationalfestival.ae 和 instagram.com/liwafest

如欲預訂，請透過 Liwa Sports Club 手機應用程式或致電：+971 54 279 0830 和 +971 54 279 0831

如欲訂購 Liwa Village 門票，請前往 liwavillage.ae

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi; Experience Abu Dhabi