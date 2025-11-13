- Festival Internacional de Liwa 2026: El festival de invierno de Abu Dabi en el corazón de la región de Al Dhafra

Desde emocionantes deportes de motor y diversión para toda la familia hasta descubrimientos culturales y espectáculos de drones, el desierto cobra vida del 12 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. ¡No se pierda ni un solo instante del mejor festival de invierno de Abu Dabi!

ABU DABI, EAU, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- 'The Desert's Grand Stage', el Festival Internacional de Liwa, regresará del 12 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, ofreciendo 23 días de cultura, aventura, deportes de motor, música y diversión familiar en las doradas dunas de la región de Al Dhafra.

Con el impresionante telón de fondo de la imponente duna Tal Moreeb, de 300 metros de altura, la más alta de los Emiratos Árabes Unidos, el festival se ha convertido en uno de los eventos anuales más esperados del país, donde la tradición y la aventura se fusionan con la calidez de compartir momentos especiales con familiares y amigos. Desde su debut en 2001, el Festival Internacional de Liwa se ha consolidado como la experiencia invernal por excelencia de Abu Dabi, ofreciendo actividades para todos los gustos: desde carreras y deportes de dunas de primer nivel hasta experiencias culturales inmersivas y un vibrante entretenimiento.

Este año, el festival da inicio con el espectáculo de Forsan Al Emarat, el equipo oficial de demostración acrobática de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, y un cautivador espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo del desierto.

Deportes de motor y Aventura

Cada invierno, Liwa se convierte en el epicentro del automovilismo en la región, y la edición de este año promete aún más acción y emoción. El festival arranca con el Freestyle Drift los días 12, 13, 22 y 23 de diciembre, seguido de la Spartan Race Liwa el 13 de diciembre y las Bike Drag Racing el 14 de diciembre. La emoción continúa con la cetrería del 15 al 17 de diciembre, que exhibe precisión y tradición, y el Campeonato de Acrobacias Automovilísticas los días 19 y 20 de diciembre, junto con el esperado Extreme MudFest.

El Liwa Running Challenge se celebra el 20 de diciembre, junto con la Liwa Cycling Race y el Liwa UTV el 21 de diciembre. Del 23 al 24 de diciembre tiene lugar la Pigeon Hunt Competition, que culmina con el emocionante Liwa Burnout Championship el 25 de diciembre. Los días 26 y 27 de diciembre, el desierto cobrará vida con Liwa Drift, Monster Jam y la Carrera Tal Moreeb (26 de diciembre), mientras que el Campeonato de Pádel de Liwa y el Desafío Ciclista de Liwa se celebrarán del 26 al 28 de diciembre y el 27 de diciembre, respectivamente. Los aficionados al automovilismo también podrán disfrutar del Sand Wrestling Championship los días 26 y 27 de diciembre, seguido del regreso del Campeonato de Acrobacias Automovilísticas los días 28 y 29 de diciembre.

El festival continúa con el Campeonato Electrónico de Freestyle el 30 de diciembre y el Tal Moreeb Car Championship del 31 de diciembre al 3 de enero, con múltiples categorías de carreras. La programación también incluye fútbol y pádel todos los fines de semana, así como boxeo del 15 al 21 de diciembre, garantizando diversión hasta el final. La Jetour Travel Conference tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de diciembre.

Durante todo el festival, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos diarios de proyección en las dunas, espectáculos con drones y globos aerostáticos todos los fines de semana, transformando el horizonte del desierto de Liwa cada noche en un espectacular despliegue de luz, sonido y movimiento. El karting acuático y el paintball con minitanques también estarán disponibles diariamente del 12 de diciembre al 3 de enero, ofreciendo una experiencia emocionante para quienes busquen adrenalina.

Los fuegos artificiales iluminarán el cielo del desierto durante la ceremonia de apertura, los fines de semana, la Nochevieja y la ceremonia de clausura, creando momentos inolvidables durante todo el festival.

Diversión para toda la familia

En el corazón del festival se encuentra Liwa Village, un vibrante centro de entretenimiento y descubrimiento diseñado para todas las edades. Las familias pueden disfrutar de karts acuáticos, atracciones de feria, juegos de habilidad, paseos en poni y dos emocionantes tirolinas (una para niños y otra para adultos). El Museo del Automóvil Clásico, la Zona de Coches, la Sala de Escape del Terror y la Sala de Destrozos añaden aún más emoción, mientras que los más pequeños disfrutarán del Bosque de Ponis y la granja interactiva.

Entre las atracciones de este año se incluyen la Zona del Zoco y las Tiendas Pop-Up de Artesanía Tradicional con productos hechos a mano y tesoros locales, mientras que el Escenario de Espectáculos ofrece música en vivo, espectáculos culturales y entretenimiento diario

Los amantes de la gastronomía pueden saborear tanto platos típicos emiratíes como cocina internacional en los numerosos puestos de comida y bebida y tiendas del festival.

Una celebración de Año Nuevo inolvidable

La gran final del Festival Internacional de Liwa promete ser inolvidable. El 31 de diciembre, el Campeonato de Automovilismo Tal Moreeb da inicio a su recorrido de tres días, preparando el escenario para un emocionante espectáculo de motor mientras 2025 da paso a 2026. Los visitantes podrán disfrutar de un concierto especial de Nochevieja, seguido de un magnífico espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el amplio cielo del desierto de Liwa.

Esta celebración invita a los visitantes a recibir el año nuevo rodeados de música, aventura y el impresionante paisaje de Al Dhafra.

Más allá de la emoción, el Festival Internacional de Liwa celebra el rico patrimonio y las tradiciones de los Emiratos Árabes Unidos. Desde la cetrería y la artesanía hasta el Souk Liwa y el campeonato de tiro al pichón, el festival conecta el espíritu del desierto con el amor perdurable de la nación por la cultura, la comunidad y la innovación.

Planifique su visita

Únase al evento de invierno imprescindible de los EAU y cree recuerdos inolvidables con familiares y amigos en el Festival Internacional de Liwa 2026, donde la aventura, la cultura y la conexión se unen en un entorno extraordinario.

Los visitantes pueden reservar con antelación tiendas de glamping o alojamiento local, o traer sus propias autocaravanas y tiendas de campaña para acampar bajo las estrellas en el corazón de Liwa, rodeado por las doradas dunas de la región de Al Dhafra.

Más información en liwainternationalfestival.ae y instagram.com/liwafest

Para entradas a Liwa Village, visite liwavillage.ae