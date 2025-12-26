FINALES, SEMIFINALES Y ACCIÓN CONTINUA A MEDIDA QUE GOTF 2025 ALCANZA EL CLÍMAX

Desde su espectacular lanzamiento el 18 de diciembre y a lo largo de cinco días consecutivos de feroces batallas, el torneo más grande del deporte phygital está llegando a su fin. En el penúltimo día se vieron algunas de las acciones más intensas hasta el momento, ya que las multitudes acudieron en masa a ADNEC con la esperanza de tener un asiento en primera fila para las etapas finales de las disciplinas más populares del deporte phygital.

El cronograma de hoy ofreció velocidad y habilidades invictas en múltiples deportes, lo que preparó el escenario para un último día de acción inolvidable. Los clubes y competidores ahora se están preparando para competir por la gloria final en las grandes finales restantes en Phygital Football powered by ADNOC,Phygital Basketball.3on3 Freestyle brought to you by M42, MOBA Mobile.MLBB, Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves, VR-game.HADO Global Invitation.

Drone Racing One se adjudica la victoria en Phygital Drone Racing presentada por insurancemarket.ae

Phygital Drone Racing demostró ser una de las atracciones más populares en el torneo de este año, al llenarse al máximo cuando los cuatro equipos finales salieron a la pista para una final llena de drama. En una emocionante carrera de 50 vueltas, Drone Racing One salió victorioso, al terminar solo 21 segundos por delante de su rival más cercano, el Team BDS, para convertirse en campeón de la GOTF 2025.

Ellos se unen a una lista de élite de campeones de los Games of the Future 2025 (Juegos del Futuro 2025) coronados en los últimos días de competencia electrizante en el ADNEC Centre Abu Dhabi.

Win se convirtió en el primer campeón de la disciplina en GOTF 2025, al conseguir una imponente victoria de 2–0 sobre Vikings en el MOBA PC.Gran final de Dota 2. Toda la competencia mostró trabajo en equipo y estrategia de clase mundial, al emocionar a los fanáticos con juegos de alta intensidad.

Battle of Robots llevó chispas y acero a la arena el tercer día cuando Fierce Roc se aseguró el trofeo de los ganadores con su robot invicto de peso pesado llamado Deep-Sea Shark. Su emocionante enfrentamiento cara a cara contra el Equipo Cobalt demostró potencia mecánica bruta y dominio estratégico bajo presión.

Completando la lista de campeones estuvo Phygital Dancing.Just Dance vio a Ivan "myakekcya" Vlasov reclamar la corona después de eclipsar un campo mundial, al ofrecer una cautivadora muestra de ritmo, precisión y resistencia.

Las emocionantes finales están programadas para mañana

El centro de atención ahora está en los enfrentamientos restantes del campeonato, y las alineaciones finales ya están confirmadas en varias disciplinas principales.

En Phygital Football powered by ADNOC, el escenario está listo para un final dramático cuando Troncos FC se enfrente a MEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FC después de una impresionante etapa de grupos y eliminatorias. Ambas partes han mostrado innovación táctica y agallas atléticas a lo largo de la semana, y el enfrentamiento de mañana promete ser espectacular. Disfrute de toda la acción en vivo desde las 20:30 GST.

En la competencia Phygital Basketball.3on3 FreeStyle brought to you by M42, LIGA PRO TEAM y Moscowsky se enfrentarán para reclamar el premio final después de que se hayan ganado su lugar con demostraciones dinámicas de trabajo en equipo y habilidad en la cancha y en la fase digital. Con el trofeo al alcance, este enfrentamiento final está listo para cautivar a los fanáticos con acción de ritmo rápido y momentos destacados. La cobertura en vivo comienza a las 17.30 GST con el desempate por el tercer lugar, y la gran final será a las 18.30.

Aurora Gaming y ONIC también lucharon hoy en las semifinales de MOBA Mobile.MLBB, para asegurar sus lugares en la final, preparando un electrizante enfrentamiento phygital que pondrá a prueba la profundidad estratégica y la ejecución impecable bajo una enorme presión. El partido por el tercer lugar se llevará a cabo a las 15:00 GST, seguido de la Grand Final a las 18:00 GST, en la que los campeones de MOBA Mobile.MLBB en GOTF 2025 levantarán el trofeo.

Mañana también se celebrará el último día de competencia entre Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves, y Phygital Shooter.CS2. Mientras tanto, VR-Game.HADO Global Invitation llevará a Abu Dhabi a los principales clubes de HADO del mundo para una reunión explosiva de un día.

A medida que los Games of the Future Abu Dhabi 2025 se acercan a sus momentos finales, los aficionados de todo el mundo pueden sintonizar y presenciar cada final impresionante. Vea toda la acción en vivo en la plataforma oficial de GOTF OTT en tv.gofuture.games, donde la cobertura completa, los aspectos más destacados y el contenido exclusivo llevarán el clímax de este innovador torneo phygital a los espectadores de todo el mundo.

Para conocer todos los horarios, los resultados y las últimas actualizaciones, visite gotfabudhabi.com.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future (Juegos del Futuro) es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cima del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebran actualmente en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana, Kazajistán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

