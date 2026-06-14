Fortalecendo sua presença nos mercados locais para gerar valor de longo prazo: Zoomlion acelera estratégia global de localização

ISTAMBUL, 14 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) foi um dos destaques da KOMATEK 2026, realizada recentemente, ao levar para a feira o tema "Inovação para o Valor". Com mais de 40 equipamentos de última geração em exposição e uma estrutura local de vendas e serviços já consolidada, a companhia atraiu a atenção de clientes de diversas partes do mundo. Durante o evento, a Zoomlion conquistou mais de RMB 1 bilhão (cerca de US$ 138 milhões) em novos pedidos nos mercados doméstico e internacional, resultado que reforça sua posição no setor e evidencia o avanço de sua expansão global.

A capacidade de adaptar produtos às necessidades específicas de cada mercado esteve entre os principais destaques da participação da Zoomlion na feira. Com foco nas exigências operacionais e regulatórias da Turquia e de países vizinhos, a empresa apresentou uma série de soluções desenvolvidas sob medida para essas condições. Entre os equipamentos em evidência esteve o guindaste com lança articulada ZLK7600V803, modelo especializado produzido na unidade da Zoomlion na Alemanha. O equipamento reúne uma superestrutura fabricada pela WILBERT, subsidiária alemã da companhia, e um chassi Scania europeu de alta qualidade produzido localmente. Certificado de acordo com as normas CE e totalmente compatível com os regulamentos europeus de transporte rodoviário, o modelo incorpora tecnologias da Zoomlion voltadas à otimização estrutural e ao controle operacional. Com elevado desempenho em operações de içamento, padrão de qualidade reconhecido e relação custo-benefício competitiva, o equipamento simboliza a estratégia da empresa de integrar competências industriais internacionais e ampliar sua presença nos mercados globais.

A combinação entre desenvolvimento tecnológico internacional e produção local é resultado direto da estratégia global de manufatura "1+N" adotada pela Zoomlion. Nesse modelo, o "1" corresponde à Cidade Inteligente da Zoomlion, na China, principal centro de pesquisa e desenvolvimento da companhia e origem de suas tecnologias estratégicas e produtos inovadores. Já o "N" representa a rede global de fábricas, plataformas de serviços e operações localizadas que a empresa vem expandindo em mercados considerados estratégicos. Atualmente, a Zoomlion mantém 13 centros de pesquisa, desenvolvimento e produção fora da China, mais de 30 centros regionais relevantes e mais de 400 pontos de vendas e assistência técnica, atendendo clientes em mais de 170 países e regiões. Com essa estrutura, a empresa vem construindo uma cadeia industrial global baseada em integração e cooperação entre diferentes mercados.

A Turquia é um dos exemplos mais representativos dessa estratégia. Desde a abertura de sua filial em Istambul, em 2018, a Zoomlion desenvolveu uma rede nacional formada por 12 unidades de atendimento completo e três centros de armazenagem. A inauguração recente das filiais de Denizli, com 3.500 metros quadrados, e de Bursa, com 1.200 metros quadrados, ampliou ainda mais a capacidade da companhia de atuar como centro regional para vendas, suporte técnico e fornecimento de peças de reposição. Essa estrutura própria permite integrar atividades administrativas, armazenagem, logística e atendimento ao cliente em uma única plataforma operacional para a região.

Paralelamente, a Zoomlion continua ampliando sua presença industrial na Europa. Em Tatabánya, na Hungria, a primeira fase da fábrica inteligente de plataformas de trabalho aéreo (AWP) da empresa entrou oficialmente em operação em 2026. Instalada em um importante corredor logístico entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, a unidade ocupa 250 mu (aproximadamente 16,5 hectares) e é dedicada à produção de plataformas elevatórias tipo tesoura e de lança de alta qualidade. A nova fábrica contribui para ampliar a eficiência da cadeia de suprimentos regional, aumentar a disponibilidade de equipamentos e fortalecer a integração com o ecossistema industrial local.

Ao mesmo tempo, a companhia promove uma ampla expansão de sua principal operação industrial europeia, localizada na Alemanha. Desde a aquisição da fabricante de guindastes de torre WILBERT, em 2018, a unidade vem passando por um processo contínuo de transformação para se tornar uma plataforma industrial com múltiplas linhas de produtos. Em 2025, a Zoomlion iniciou a construção da segunda fase da fábrica, projeto que envolve investimentos superiores a 50 milhões de euros e ocupará mais de 60 mil metros quadrados. Quando estiver operando em plena capacidade, a unidade ampliada produzirá mais de 1.000 guindastes de torre, guindastes móveis e máquinas para concreto por ano, consolidando-se como um centro internacional de manufatura e um ativo estratégico para o crescimento da companhia na Europa.

A estratégia "1+N" também gera benefícios operacionais relevantes para a Zoomlion e seus clientes. O primeiro deles é o aumento da eficiência logística e da capacidade de adaptação dos equipamentos às necessidades de cada mercado, já que a produção e a montagem mais próximas dos clientes reduzem prazos de resposta e facilitam o atendimento às exigências regulatórias locais. Outro benefício é o fortalecimento da resiliência da cadeia de suprimentos por meio da integração entre as diferentes bases operacionais da companhia. Ao conectar recursos de suas operações domésticas e internacionais, a Zoomlion aprimorou suas redes logísticas regionais e garantiu maior estabilidade no fornecimento de equipamentos aos mercados globais de máquinas para construção. Além disso, apoiada por uma ampla rede de serviços e por operações diretas com os clientes, a empresa oferece suporte ao longo de todo o ciclo de vida dos equipamentos, fortalecendo relações comerciais duradouras e criando condições para o crescimento conjunto com parceiros em diferentes mercados.

Combinando inovação em produtos, manufatura inteligente e presença local, a Zoomlion segue ampliando sua atuação nos mercados internacionais por meio de sua estratégia de localização global. Sustentada por investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento e pela expansão de suas operações locais, a companhia aprimora seu portfólio para atender às demandas de diferentes regiões, ao mesmo tempo em que fortalece sua integração com mercados ao redor do mundo. No futuro, a Zoomlion pretende manter sua estratégia de cooperação aberta, apoiando-se em sua capacidade de inovação, em sua estrutura global de produção e em sua rede de serviços para atuar em conjunto com clientes e parceiros internacionais na construção de um futuro mais sustentável.

FONTE Zoomlion